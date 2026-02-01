Buchhaltungssoftware Übersicht 02/2026 ▷ welches Buchhaltungsprogramm ist das Beste für Startups?

Buchhaltungssoftware macht das Leben einfacher: Die Buchführung mag für die meisten Gründer die ungeliebte Tätigkeit und gleichzeitig das größte Schreckgespenst sein (wenn sie sich nicht gerade als Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater selbstständig machen). Das muss nicht sein: Welche Buchhaltungssoftware und Tools die Buchführung leichter machen und was sie leisten, zeigen wir in unserer Übersicht der beliebtesten Buchhaltungsprogramme.

Unsere Empfehlung! BuchhaltungsButler – automatisch, schnell, einfach Erleichtert die Buchhaltung enorm: Mit BuchhaltungsButler erstellst du mit wenigen Klicks deine persönliche Buchhaltung – ganz ohne Vorkenntnisse. Dank der innovativen KI der Cloud-Software behältst du jederzeit den Überblick über deine Finanzen und erledigst ohne großen Aufwand die Abgabe der USt-Voranmeldung und die Erstellung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Die Cloud-Software von ist intuitiv, einfach und bis zu 76% schneller* als die Mitbewerber. Durch den höchsten Automatisierungsgrad der Branche hast mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Business. Die besten Funktionen für die schnellste Buchhaltung revisionssicher und GoBD-konform

automatisierte Belegerfassung mit bis zu 76 Prozent Zeitersparnis*

Banken, Karten und Zahlungsanbieter anbinden

passende Kontorahmen für verschiedene Branchen und Vereine

Zugriff für die Steuerberatung

Für Startups und Gründer nur 5 Euro im ersten Monat Jetzt gratis testen!

*Details des Tests

Kurz vorweg: Was alle Buchführungsprogramme 2026 leisten

Gegenüber einer händisch betriebenen Buchhaltung haben spezialisierte Software-Programme gleich einige wichtige Vorteile: Sie ersparen eine Menge Zeit und Aufwand und sie vermeiden Fehler und Versäumnisse. Gerade für alle, die sich bei der Buchführung unsicher fühlen, sind solche Programme also eine wirklich wertvolle Hilfe im Alltag. Denn eine schwer fehlerhafte oder unvollständige Buchführung verursacht nicht nur Probleme, sondern kann auch saftige Strafen nach sich ziehen – bis hin zum Entzug der Gewerbeberechtigung. Die Programme bieten häufig Prüfroutinen, die alle Angaben gegenchecken und fehlende Informationen sowie Fehler anmerken. Außerdem integrieren regelmäßige Updates neue Regelungen oder gar geänderte Steuergesetze in die Berechnung.

Übrigens: Lasst euch nicht irritieren, bei vielen Programmen steht das Steuerjahr, damit ist das Jahr gemeint, für das ihr aktuell die Steuererklärung erstellen und abgeben müsst. Mit derselben Software erstellt ihr aber sowohl eure Erfassung (Ein/Ausgaben) als auch Umsatzsteuervoranmeldungen für das aktuelle Kalenderjahr. Ein Beispiel: Mit „Steuersparerklärung / Steuerjahr 2025“ seid ihr 2026 aktuell … ihr erstellt eure Jahressteuererklärung für 2025 und erfasst eure Umsätze für 2026.

In dieser Liste haben wir euch die wichtigsten und besten stationären Programme für eure Buchhaltung zusammengestellt. Gemeint sind also Programme, die ihr auf eurem Rechner herunterladen und installieren könnt. Vorteil: Ihr könnt eure Buchhaltung auch ohne Internetverbindung bearbeiten. Und ihr habt quasi eine Hardcopy eurer Daten.

Tatsächlich gibt es bei fast allen der unten gelisteten Anbieter inzwischen auch eine Online-Variante der Buchhaltung, lediglich :buhl, Datev und Steuer-Spar-Erklärung verzichten auf diese Möglichkeit.

Solltet ihr euch für eine Buchhaltungssoftware in der Cloud interessieren, dann findet ihr hier eine noch eine Übersicht der Buchführung mit Online-Tools (Vergleich 2026).

Tipp: Unbedingt GetMyInvoices anschauen! – Mit GetMyInvoices könnt ihr Rechnungen und andere Dokumente aus Tausenden Quellen automatisch abrufen und per Schnittstelle direkt in euer Buchhaltungsprogramm laden! Kostenlos testen!

Die Top 5 stationären Buchhaltungssoftware im ▷ TEST 02/ 2026

Steuer-Spar-Erklärung für Selbstständige 2026

Buchhaltung selber machen – einfach und mit geringen Kosten, das verspricht das Programm Steuer-Spar-Erklärung, dass es jedes Jahr in einer neuen Version gibt. Damit ist die Buchhaltungssoftware auch 2026 vor allem für Existenzgründer, Freiberufler und kleine Unternehmen interessant.

Die Gewinnermittlung ist mit wenig Aufwand erstellt: die verschiedenen Einnahmen wie Honorare oder Rechnungen sind voreingestellt und können aus einem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Nach Eingabe der Ein- und Ausgaben liefert das Programm die wichtigsten Auswertungen wie monatliche Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung oder die Einnahmen-Überschuss- Rechnung.

Besonders praktisch: Ein digitales Helferlein: Der „interner Prüfer“ erkennt fehlende und falsche Eingaben und gibt Steuertipps. Besonders praktisch: Am Ende kann man auch die Einkommenssteuererklärung ausgeben lassen.

Fazit: Die Software ist unter den großen die preiswerteste Buchhaltungslösung und liefert doch alle wichtigen Tools, um seine Buchhaltung in Ordnung zu halten.

ALLE VORTEILE DER STEUER-SPAR-ERKLÄRUNG JETZT NUTZEN

:buhl (ehemals WISO) Buchhaltung 365 – ein Programm auch für Starter 2026

Auch die WISO Buchhaltung glänzt mit durchwegs guter und leicht bedienbarer Oberfläche. Es ist eine Buchhaltungssoftware, die vor allem für weniger erfahrene Benutzer ausgelegt ist. Der Support wird von vielen gelobt, gleichzeitig kommt als großes Plus mit der Buchhaltungssoftware ein umfassendes Bedienungshandbuch, das auch die wichtigsten Kenntnisse und Regeln für die korrekte Buchführung gut und anschaulich vermittelt.

Übrigens: WISO hat seine Produkte vor einiger Zeit umgestellt, das Buchhaltungsprogramm heißt nun nicht mehr WISO Buchhaltung sondern Buchhaltung 365. Es richtet sich vor allem, so der Anbieter, an Einzelkaufleute, Finanzbuchhaltungen, kaufmännische Leiter oder das Geschäftsführer-Sekretariat.

Möglich ist damit die doppelte Buchführung, und zwar rechtskonform, schnell und professionell. Jahresabschluss, Bilanz und GuV per Knopfdruck – und immer ordnungsgemäß. Seit 2023 fehlt nun auch der Hinweis auf WISO – die tatsächlich hinter dem Produkt stehende Firma :buhl hat nun das Marketing umgestellt.

Fazit: Diese Buchhaltungssoftware ist eine gute Alternative auch und insbesondere für Gründer. Vor allem für jene, die ihre Buchhaltung nicht aus den Händen geben wollen sondern sich selbst kümmern und auch verstehen wollen, was sie da tun.

WISO BUCHHALTUNG 365 TESTEN

Lexware Buchhaltung 2026 – das bewährteste Buchhaltungsprogramm

Lexware Buchhaltung ist eines der bewährtesten und beliebtesten Tools im weiten Feld der Buchhaltungssoftware. Auf Begeisterung stoßen immer wieder eine solide Anwenderunterstützung und die leichte Bedienbarkeit und Erlernbarkeit auch für weniger Erfahrene. Lexware Buchhaltung 2026 unterstützt dabei sowohl die einfache Einkommensüberschussrechnung (EÜR) als auch die doppelte Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Positiv zu bemerken sind auch die vielen Kontenrahmen, die mit der Buchhaltungssoftware bereits mitgeliefert werden und die DATEV-kompatibel sind. Die Möglichkeit zur Stapelverarbeitung und ein exzellentes Berichtswesen sind weitere der zahlreichen Highlights des Programms.

Mit den Programmen Lexware Lohn + Gehalt und dem Lexware Financial Office, den größeren Brüdern der Buchhaltung 2025, lassen sich dann auch komplexere Aufgaben noch selbst bewältigen. Financial Office bringt sogar noch bessere Testergebnisse zustande als das Buchhaltungsprogramm.

Lexware bietet mit Lexware Office auch eine Cloud-Lösung: Mehr dazu findet ihr weiter unten bei den Online Buchhaltungstools.

Fazit: Lexware ist eine umfangreiche Buchhaltungssoftware mit allen wichtigen Features.

JETZT LEXWARE GRATIS TESTEN

Sage 50 Connected Buchhaltung – professionelle Buchhaltungssoftware

Die professionelle Buchhaltungssoftware Sage 50 Connected ist ein Bestseller. Der Leistungsumfang ist äußerst professionell, inklusive DATEV-Schnittstelle, digitaler Belegarchivierung und integriertem Online-Banking. Die Software von Sage ist mandantenfähig, unterstützt Steuerformulare mit ELSTER und ermöglicht E-Bilanzen.

Zusätzlich zur Verwaltung offener Posten gibt es auch ein integriertes Mahnwesen. Sage 50 Connected ist kompatibel mit einer riesigen Anzahl anderer Tools des Herstellers, für Faktura, Auftragsverwaltung und weiteren kaufmännischen Programmen. Der Leistungsumfang kann also genau nach den individuellen Bedürfnissen angepasst werden

Eine smarte Alternative ist Sage Active: Die Cloud-Lösung (siehe dazu weiter unten bei den Online Buchhaltungstools) erfordert keine Installation vor Ort und ist damit kosteneffizeinter und schneller startklar. Features wie der KI-gestützte Assistent Sage Copilot und Automatisierung sparen täglich Zeit.

Sage 50 Connected ist als Standard (30 Euro/Monat), Comfort (35 Euro/Monat) und Professional (40 Euro/Monat) als Download verfügbar.

Sage Active kostet ab 25 Euro/Monat.

Fazit: Für Existenzgründer mit buchhalterischen Hintergrund bietet Sage 50 Connected umfangreiche Funktionen. Noch einfacher geht’s mit der Cloud-Version Sage Active.

JETZT SAGE 50 CONNECTED GRATIS TESTEN

Kaum ein Name steht wohl mehr für Buchhaltung in Deutschland – Datev. Hier werden Millionen Unternehmensdaten in Ist-Zeit verarbeitet, tagtäglich. Der Standard ist vor allem in den meisten Steuerberatungsbüros auf den Rechnern. Doch es gibt auch Programme von Datev, die sich als Einsteigerversion an Existenzgründer richten. Datev setzt vor allem auf hohe Kompatibilität, beinahe jedes externe Buchhaltungsprogramm kann seine Daten an Datev weitergeben. Schwieriger ist es da schon, für Unternehmer ohne Fachkenntnisse herauszufinden, welches der vielen Datev Programme eigentlich das richtige ist.

Fazit: Der Platzhirsch ist gleichzeitig auch das Programm, das man wohl nur gemeinsam mit seinem Steuerberater auswählt und kauft.

Die Top 6 Online-Buchhaltungsprogramme (01/2026)

Jedes Unternehmen muss Buch führen, muss seine Finanzen im Blick halten und kalkulieren. Also braucht jedes Unternehmen auch eine Buchhaltungssoftware. Logisch bleiben die fünf Großen nicht allein, es gibt eine Vielzahl von anderen Anbietern. Besonders beliebt sind Buchführungs-Lösungen in der Cloud – hier braucht man keine Software auf dem stationären Rechner sondern arbeitet direkt im Internet. Der wesentlichen Vorteil: Die Buchhaltung ist von jedem Ort erreichbar.

Lexware Office , das Online-Tool von Lexware, ist besonders für Gründer, Freiberufler und Kleinunternehmer geeignet. Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen erstellen, Kassenbuch führen, Umsatzsteuer voranmelden – all die Basics der Buchhaltung funktionieren hier schnell und gut automatisiert.

Preise:

Tarif S 7,90 Euro

Tarif M 12,90 Euro

Tarif L 21,90 Euro

Tarif XL 32,90 Euro

In Kooperation mit gründerküche.de bekommt ihr die intelligente Buchhaltungssoftware von Lexware Office für 6 Monate komplett kostenfrei. Ihr spart fast 200 Euro – ohne Aboverpflichtung, ohne Haken. Ihr müsst euch lediglich bei Lexware Office anmelden. Das Angebot gilt für alle Gründer, Selbstständige, KMUs und Startups.

Fazit: Alles wichtige in eurer Buchhaltung erledigt ihr mit Lexware Office. Nutzt den besonderen Deal als Gründerküche-Leser und sichert euch Lexware Office sechs Monate kostenfrei.

LEXWARE OFFICE FÜR GRÜNDERKÜCHE-USER: 6 MONATE KOSTENFREI!

Sage Active – professionelle Buchhaltungssoftware

Sage Active ist eine kostengünstige und professionelle Buchhaltungslösung (ab 25 Euro/Monat). Dank vielfältiger Funktionen der Cloud-basierten Software kannst du Buchhaltung, Verkauf und Einkauf deines Unternehmens digitalisieren. Mit dem Sage Copilot hast du einen smarten KI-Assistenten zur Hand, der dich bei deinen Aufgaben unterstützt und zum Beispiel Eingangsrechnungen und Belege automatisch erfasst und verarbeitet.

Angebote und (E-)Rechnungen kannst du mit Sage Active genauso verwalten , wie die Umsatzsteuer-Voranmeldung erstellen und an die Finanzbehörden verschicken. In einem transparenten All-in-one-Dashboard hast du alle Kennzahlen deines Unternehmens übersichtlich im Blick. Das alles jederzeit rechtskonform dank GoBD-Zertifikat.

Du kannst Sage Active 30 Tage kostenlos testen. Die Buchhaltungssoftware für Gründer und kleine Unternehmen kostet ab 25 Euro pro Monat, in den ersten drei Monaten bekommst du 50 Prozent Rabatt auf die Buchhaltungssoftware.

Fazit: Sage Active ist eine clevere Cloud-Lösung für Buchhaltung und Vertriebsmanagment mit grossem Funktionsumfang und smarten Assistenz-Funktionen.

JETZT SAGE ACTIVE GRATIS TESTEN

FastBill – Besonders gut geeignet für Freelancer und KMU

FastBill – bekanntes und häufig verwendetes Buchhaltungstool – ist besonders für Freelancer, Einzelunternehmer und kleine Unternehmen ideal: Alle wichtigen Features sind inklusive aber unnötige Funktionen müsst ihr nicht mit bezahlen. Rechnungen können im eigenen Design gestaltet werden oder mit Vorlagen. Über Schnittstellen können zahlreiche E-Commerce-Systeme angekoppelt werden, auch ein DATEV-konformer Export ist möglich.

FastBill füllt die Umsatzsteuervoranmeldung automatisch aus, sodass sie mit wenigen Klicks ans Finanzamt geschickt werden kann. ‌Vor allem mit dem Basis-Features-Tarif Solo bietet Fastbill ein günstigstes Komplettpaket für Einzelunternehmer, in dem man Rechnungen erstellen, Belege und die Bank verwaltet und die Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht werden.

Die typischen Anwender von Fastbill kommen aus der Internet- und Informationstechnologie, dem Marketing, PR und Design und aus der Beratung und dem Consulting und sind typischerweise Kleinunternehmer mit bis zu 50 Mitarbeitenden.

Besondere Features: Mit der Zeiterfassung könnt ihr eure Projekte verwalten. Für eure Kunden könnt ihr eigene Servicebereiche einrichten, in denen sie ihre Rechnungen abrufen und auch gleich per Online-Zahlfunktion (Paypal, Klarna oder Kreditkarte) begleichen können. Ihr könnte alle Pakete 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen.

Preise:

Solo: 9 Euro/Monat

Plus: 14 Euro/Monat

Pro: 27 Euro/Monat

Premium: ab 53 Euro/Monat

Fazit: FastBill ist kostengünstig und perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Freelancern sowie kleinen wie mittelständigen Unternehmen.

FastBill 14 Tage kostenlos testen!

BuchhaltungsButler – Schluss mit der losen Belegsammlung

BuchhaltungsButler automatisiert deine Finanzbuchhaltung. Die Anwendung erkennt Belege, sortiert sie automatisiert zur Kontotransaktion und generiert Buchungsvorschläge, welche vom Anwender nur noch bestätigt werden müssen. So läuft die Buchhaltung fast ohne Aufwand quasi nebenbei.

Besondere Features: Ihr könnt Belege mittels OCR scannen, lesen und automatisch zur zugehörigen Kontotransaktion zuordnen. Mit wenigen Klicks können Rechnungen mit eigenem Logo und Farben erstellt werden. Bei Zahlungseingang wird die Rechnung automatisch als „bezahlt“ markiert. PayPal Transaktionen können automatisiert verbucht werden, inkl. automatisierter Abgrenzung der Gebühren.

Preise:

24,95 € mtl. (Light)

29,95 € mtl. (Smart)

49,95 € mtl. (Premium)

Preise gelten bei jährlicher Laufzeit, aber mit monatlicher Abrechnung und beinhalten eine 30-Tage Geld-zurück-Garantie.

Besonderes Angebot für Gründer:innen:

BuchhaltungsButler ist die Profi-Software für wachstumsorientierte Gründer:innen. Für einen flexiblen Start bekommt ihr in den ersten drei Monaten 50 Prozent Rabatt.

Fazit: Reine Online-Buchhaltungsprogramme wie BuchhaltungsButler bringen Bewegung in den Markt und erfinden stetig neue Features, die euch bei eurer Buchhaltung helfen. Vor allem die automatisierte Verbuchung von Belegen überzeugt.

JETZT BUCHHALTUNGSBUTLER TESTEN

sevDesk – Beispiel für Online-Buchhaltungsprogramm für Rechnungen, Kundenverwaltung & Co.

Mit sevDesk könnt ihr Rechnungen und Angebote schreiben, Belege erfassen und eure Kunden verwalten. Das Ganze passiert online – damit seid ihr nicht auf einen Rechner angewiesen, sonder könnt eure Buchhaltung auch von unterwegs erledigen. Natürlich könnt ihr auch E-Rechnungen schreiben und erfassen.

Besondere Features/Angebote: sevDesk ist eine einfach zu bedienende Cloud-Software für jeden Unternehmer. Mit der Post-Schnittstelle, dem E-Mail-Versand und dem automatischen Bankabgleich oder der integrierten Umsatzsteuervoranmeldung können viele alltägliche Aufgaben mit nur einem Mausklick erledigt werden. sevDesk ist GoBD zertifiziert.

Aktuell (Stand: 27.1.2026) bietet sevDesk bis zu 70 Prozent Rabatt für alle Tarife mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit.

Preise:

sevDesk Rechnung (ab 12,90 € pro Monat)

sevDesk Buchhaltung (ab 25,90 € pro Monat)

sevDesk Buchhaltung Pro (ab 34,90 € pro Monat)

Fazit: sevDesk bietet auch für Gründer die gesamt Bandbreite an Tools zur Buchhaltung.

JETZT MIT SEVDESK SPAREN!

Papierkram.de

Papierkram bietet eine sinnvolle Kombination der wichtigsten Buchhaltungsfunktionen für Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen. Durch die einfache und funktionale Oberfläche richtet sich Papierkram an Menschen, die keine Buchaltungs-Experten sind.

Die wichtigsten Funktionen sind bereits im kostenlosen Free-Paket enthalten, unter anderem könnt ihr E-Rechnungen schreiben und empfangen sowie Zahlungseingänge und Belege verwalten. In den größeren Paketen könnt ihr Kundendaten, Angebote, Rechnungen, Belege, Projekte, und Zeiterfassung komfortabel verwalten. Und schließlich könnt ihr über das Programm bequem EÜR, BWA und UStVA erstellen lassen.

Preise

Free : Dauerhaft kostenlos. Funktionen reichen für viele Selbständige aus.

: Dauerhaft kostenlos. Funktionen reichen für viele Selbständige aus. Paket S für Gründer:innen : 9,90 € / Monat

: 9,90 € / Monat Paket M für Fortgeschrittene : 19,90 € / Monat

: 19,90 € / Monat Paket L für Profis: 39,90 € / Monat

Fazit: Papierkram.de bietet umfangreiche Buchhaltungsfunktionen und kombiniert sie mit sinnvollen weiteren Tools. Die Free-Version ist für nebenberuflich Selbstständige und Kleinunternehmer bereits ausreichend.

JETZT PAPIERKRAM KOSTENLOS TESTEN!

Vergleich: die 🏆 Top Buchhaltungssoftware 🏆 nach Funktion und Preis (Stand JANUAR 2026)

Anbieter Stationär/Cloud EÜR & GuV Testversion Preise Fastbill Cloud 14 Tage ab 8,99 €/Monat :buhl Stationär ja, testen bis zur Abgabe der Steuererklärung ab 35,99 € Steuer-Spar-Erklärung Stationär ja, testen bis zur Abgabe der Steuererklärung 27,95 oder 33,95 Euro Lexware Stationär 30 Tage ab 21,90 €/Monat Datev Stationär nein 24,95 € /Monat, Mittelstand Faktura BuchhaltungsButler Cloud 14 Tage ab 24,95 € /Monat Lexware Office Cloud ja ab 7,90 € /Monat sevDesk Cloud ja ab 12,90 € /Monat Sage 50 Connected Stationär 30 Tage ab 30 € (Standard)

Fazit

Wer sich erstmal an ein Buchhaltungstool bindet, will das gern für lange Zeit. Schließlich will man sich nicht ständig neu einarbeiten. Deshalb ist die Wahl des passenden Buchhaltungsprogrammes gleich zu Anfang wichtig. Wer sind schon für die Online Buchhaltung in der Cloud entschieden hat und noch weitere Anbieter sucht findet hier eine sehr ausführliche Übersicht über weitere Buchhaltungstools, die ihr online nutzen könnt: Im Test: Buchhaltungsprogramme in der Cloud Vergleich (JANUAR 2026).