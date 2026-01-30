Diversität in der Frühphasenfinanzierung: Führende Akteur:innen des Angel-Ökosystems starten Wo//men Investors Alliance

Es wird Zeit, die Sichtbarkeit, Reichweite und politische Wirkung von Investor:innen und Gründer:innen zu erhöhen.

Die deutsche Startup- und Investmentlandschaft wird diverser: Mit der Wo//men Investors Alliance bündeln führende Akteur:innen des Angel- und Startup-Ökosystems erstmals ihre Kräfte, um die Sichtbarkeit, Reichweite und politische Wirkung von Investor:innen und Gründer:innen deutlich zu erhöhen. Ziel der Allianz ist es, Diversität in der Frühphasenfinanzierung zu fördern, mehr Kapital für Gründerinnen zu mobilisieren und Netzwerke für Wissenstransfer und Mentoring zu stärken.

Die Initiative wird von Business Angels Deutschland (BAND) e.V. initiiert und koordiniert sowie durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert. Beteiligte Organisationen und Netzwerke sind das Female Investors Network (FIN), encourageventures, Auxxo, der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), der Grace Accelerator, der Bundesverband Beteiligungskapital (BVK), Lutz|Abel, der High-Tech Gründerfonds (HTGF), HIN!, Venture Ladies, der Startup-Verband, Osborne Clarke, WLOUNGE und evangelistas. Diese Akteur:innen engagieren sich gemeinsam dafür, die Initiative sichtbar zu machen, Netzwerke zu öffnen und Synergien zwischen bestehenden Organisationen zu schaffen.

Die Wo//men Investors Alliance setzt auf offene, inklusive, diverse Strukturen, um Netzwerke zu erweitern und den Austausch zu fördern. Geplant sind koordinierte Kommunikationsmaßnahmen – von Social-Media-Kampagnen über Presse- und Content-Formate bis hin zu Podcasts – sowie jährliche Leuchtturmveranstaltungen. Ziel ist es, positive Narrative rund um weibliche Investitionsleistung zu etablieren, die Rolle von Investorinnen im Innovations-Ökosystem sichtbar zu machen und gleichzeitig die Datengrundlage zur Investitionslandschaft weiblicher Business Angels systematisch auszubauen.

Als erstes großes Event im Rahmen der Initiative wird die Wo//men Investors Alliance das Flagship-Event „Female Funding ‘26“ am 24. März 2026 durchführen. Dazu werden alle Partnernetzwerke der Alliance in die Organisation und Durchführung einbezogen, wodurch die Reichweite für die Gründerinnen, die auf dem Event ihre Ideen pitchen, deutlich vergrößert. Investor:innen, Gründer:innen, Politik und Multiplikator:innen werden auf diesem Event zusammengebracht – ein wichtiger Startpunkt, um die Allianz sichtbar und wirksam zu machen.

Langfristig soll die Wo//men Investors Alliance zu einer überregionalen Bewegung wachsen, die strukturelle Veränderungen im deutschen Kapitalmarkt vorantreibt. Bis 2035 sollen der Anteil weiblicher Business Angels und Gründerinnen auf 50 % steigen, die Zahl der beteiligten Organisationen verdoppelt und die Anzahl erfahrener Angel Investor:innen signifikant erhöht werden.

Die Wo//men Investors Alliance ist offen für weitere Partner:innen aus dem Startup- und Investment-Ökosystem. Organisationen, Netzwerke und Unterstützer:innen, die Diversität in der Frühphasenfinanzierung stärken wollen, sind eingeladen, sich anzuschließen.