Der AVGS 2026 – Beratungs-Förderung von der Arbeitsagentur auch für Gründer!

AVGS 2026 – der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur – ist vielen Arbeitssuchenden bekannt. Vor allem in Verbindung mit privaten Arbeitsvermittlern. Was die wenigsten wissen: Dieser Beratungs-Gutschein AVGS kann 2026 auch von Gründern/Existenzgründern, die noch arbeitssuchend gemeldet sind, in Anspruch genommen werden. Wir erklären euch, WIE!

Das Ziel des AVGS für Existenzgründer

Mit Beratungen, Coachings oder Workshops gezielt fehlendes oder nicht aktuelles Wissen des Gründers aufzubauen oder aufzufrischen, sein Fachwissen zu erweitern, oder grundlegende Kenntnisse (z. B. Buchhaltung, Rechnungswesen) zu vertiefen. Ein individuelles AVGS-Coaching für Existenzgründer kann euch in der Startphase der Selbstständigkeit unterstützen.

Dies geschieht in Form von Gutscheinen (eben AVGS = Arbeits- und Vermittlungsgutschein), die von der Agentur für Arbeit ausgestellt und beim Weiterbildungsträger eingelöst werden. Die Agentur bezahlt dann also die Kosten der Maßnahme.

Was genau ist der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein AVGS der Arbeitsagentur?

Okay, jetzt wird’s etwas trocken, aber wir fassen uns kurz: Der AVGS dient als Bescheinigung der Arbeitsagentur, dass ein arbeitssuchend Gemeldeter bestimmte Förderungskriterien erfüllt, und damit Anspruch auf diese Förderung hat. Damit ist der AVGS eine Erweiterung des bis Anfang 2012 ausgegebenen Vermittlungsgutscheins, der lediglich eine Honorarzusage für private Arbeitsvermittler beinhaltet hat.

Das heißt, 2026 werden auch durch den AVGS vom Arbeitsamt gefördert:

>> die Teilnahme an einer Maßnahme eines zugelassenen Maßnahmeträgers (AVGS MAT)

zur Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,

zur Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, zum Beispiel durch Fremdsprachenkurse

zur Heranführung an eine selbstständige Tätigkeit,

>> die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung durch einen privaten Arbeitsvermittler, der erfolgsbezogen vergütet wird (AVGS MPAV) und/oder

>> betriebliche Maßnahme von bis zu sechs Wochen bei einem Arbeitgeber zur Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme (AVGS MAG)

Wer hat Anspruch auf den AVGS? Wer kann den Gutschein beantragen?

Es gibt keinen Rechtsanspruch auf den AVGS, es ist immer eine Ermessensentscheidung! Den Antrag auf AVGS können grundsätzlich stellen:

alle Arbeitssuchenden, die sich im Leistungsbezug ALG I befinden. Es besteht hier jedoch eine Wartezeit von sechs Wochen Erwerbslosigkeit. Auch ein Anspruch auf Beratungsförderung besteht.

ALG II-Beziehenden kann der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach Ermessen gewährt werden.

Erwerbsaufstocker, Berufsrückkehrer und Hochschulabsolventen können nach Ermessen des Jobcenters einen Anspruch auf den Gutschein und auf Beratungsförderung haben.

Doch jetzt zum eigentlichen Thema: Auch Existenzgründer oder arbeitssuchend gemeldete Gründer haben Anspruch auf den AVGS.

Der AVGS-Gutschein 2026 für Gründer, Existenzgründer und Selbstständige

Vor allem durch die Vielfalt der möglichen Maßnahmen und die solide Unterstützung bei Gründungen aus der Erwerbslosigkeit oder bei drohender Erwerbslosigkeit ist der AVGS für viele Gründer interessant.

AVGS für Gründer: Voraussetzungen

Für eine Förderung der Selbstständigkeit und die Beratungsförderung gelten dabei besondere zusätzliche Voraussetzungen.

AVGS steht allen von Erwerbslosigkeit bedrohten (etwa Arbeitnehmern vor Ende der Befristung oder in Kündigung),

Gründern,

Berufsrückkehrern,

Ausbildungssuchenden und

Hochschulabsolventen zur Verfügung.

Das macht den AVGS zu einer wichtigen Fördermaßnahme für sehr viele, die gründen wollen, und zu einer zusätzlichen Hilfe zur Beratungsförderung. Der Antrag für alle AVGS-Gutscheine kann mithilfe des zuständigen Jobcenters erfolgen.

AVGS – was wird 2026 überhaupt gefördert?

Folgende Maßnahmen werden durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein gefördert:

AVGS MPAV

beschreibt die weiterhin bestehende Maßnahme der Förderung privater Arbeitsvermittler.

AVGS MAG

ist eine neu eingeführte Maßnahme zur Förderung innerhalb eines Betriebs zur Stabilisierung eines Arbeitsverhältnisses.

AVGS MAT

bezeichnet dabei aber jene Maßnahmengruppe, die vor allem der Erweiterung von Kenntnissen und Fähigkeiten oder der Beseitigung von Eintrittshindernissen für den Arbeitsmarkt dient, ebenso Maßnahmen zur Beratungsförderung.

Der AVGS MAT (Maßnahmen bei einem Träger)

Der AVGS MAT ist mit Sicherheit das interessante Maßnahmenpaket für die meisten Arbeitssuchenden. Sie richtet sich nicht nur an all jene, die eine feste Anstellung suchen, sondern auch an alle diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen wollen. Auch sie gelten als förderungswürdig. Und für sie gibt es auch eine Beratungsförderung.

Der Umfang der Maßnahmen reicht dabei sehr weit: Einerseits können alle Maßnahmen gefördert werden, die das persönliche für eine Arbeitsaufnahme oder selbstständige Tätigkeit notwendige Wissen vermitteln. Andererseits fallen aber auch alle geeigneten Maßnahmen darunter, die Hindernisse dafür feststellen oder beheben helfen. Auch alle Maßnahmen zur, wie es bei der Arbeitsagentur heißt, „Heranführung an eine selbstständige Tätigkeit“ werden durch den AVGS MAT unterstützt.

Voraussetzung ist dabei lediglich, dass der „Träger“ – also der Kurs- oder Seminaranbieter – zertifiziert ist. In manchen Fällen kann der AVGS regional beschränkt sein, oder nur für eine bestimmte Zeit gültig.

AVGS-Zertifizierung von Trägern und Vermittlern

Sowohl Maßnahmenträger als auch Arbeitsvermittler müssen entsprechend geltender Regelungen seit Anfang 2013 zertifiziert sein. Ohne diese Zertifizierungen kann eine Leistung über den AVGS oder eine Beratungsförderung nicht in Anspruch genommen werden – darauf ist also in jedem Fall zu achten!

Fazit: Der AVGS ist sicher spannend für Gründer, aber …

Daneben lohnt es sich auch, nach weiteren Förderungen, vor allem im Bereich der Beratungsförderung, Ausschau zu halten. Einen guten Überblick schafft die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Hier lassen sich Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union recherchieren. Für euch als Gründer haben wir hier die wichtigsten Förderprogramme für Startups zusammengestellt.

