Ein neues Positionspapier analysiert die aktuelle Lage von Startups und Business Angels in Deutschland und formuliert konkrete Vorschläge, wie private Frühphaseninvestitionen gestärkt und bürokratische Hürden abgebaut werden können.

Nur wer sät, kann ernten: Business Angels fordern stärkere Unterstützung für Frühphaseninvestitionen in Deutschland

Der Dachverband Business Angels Deutschland (BAND) e. V. hat sein neues Positionspapier „Nur wer sät, kann ernten – Empfehlungen zur Stärkung von Frühphaseninvestitionen und des Angel Investings in Deutschland“ (PDF-Download) veröffentlicht. Deutschland verfüge demnach über exzellente Forschung, Bildung und Infrastruktur – zugleich hinke das Land bei der Finanzierung der Gründungs- und Wachstumsphase international hinterher. Während Venture Capital in Deutschland weniger als 0,2 Prozent des BIP ausmacht, liegen z.B. das Vereinigte Königreich und die USA bei 0,63 Prozent und 0,9 Prozent.

BAND warnt: „Ohne eine Stärkung der Frühphase droht Deutschland eine Innovationslücke. Start-ups sind der Motor künftiger Wertschöpfung und technologischer Souveränität. Wer in der Frühphase investiert, sät die Zukunft.“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Nikolaus D. Bayer.

Business Angels – das Rückgrat der Frühphasenfinanzierung

74 Prozent der Investments in der ersten Finanzierungsrunde in deutsche Startups stammen von Business Angels. Als „Enabler“ investieren sie zudem nicht nur Kapital, sondern bringen Erfahrung, Netzwerke und strategisches Know-how ein.

Aktuelle Daten zeigen allerdings einen besorgniserregenden Trend: Die durchschnittliche Ticketgröße deutscher Angels sank zwischen 2018 und 2025 um rund 65 Prozent, die Gesamtinvestitionen gingen um etwa 30 Prozent zurück. Parallel stieg die Zahl der Startup-Insolvenzen und -Liquidationen deutlich.

BAND sieht daher die Gefahr, dass das aktuell positive Momentum bei den Startup-Gründungen (25 Prozent mehr Gründungen im Jahr 2025 gegenüber 2024) aufgrund der Zurückhaltung der Kapitalgeber weitgehend verpufft.

BAND fordert konkrete Maßnahmen

Das Positionspapier enthält eine Reihe praxisnaher Empfehlungen, um Frühphaseninvestitionen wieder attraktiver zu gestalten: