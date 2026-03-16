Als James Madison vor 275 Jahren geboren wurde, wusste er noch nicht, dass er der Welt etwas hinterlassen würde, was sie heute in großen Teilen mit Füßen tritt. Madison war einer der Gründerväter der USA und arbeitete maßgeblich an der Verfassung des jungen Staates mit, sowie an den „Bill of Rights“: die Grundrechte der Bürger. Meinungs- und Pressefreiheit sind im ersten Artikel festgeschrieben. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne und ereignisreiche Woche. Nicht vergessen: In Leipzig ist Buchmesse mit Lesefestival!

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 16. bis 22. März 2026

innovation night 2026 | Chemnitz

Chemnitz, 17. März 2026

Die innovation night 2026 in der fabrik chemnitz bringt Entscheider, Gründer, Mittelstand, Studierende und Innovatoren zusammen – Menschen, die Zukunft nicht beobachten, sondern mitgestalten wollen.

Alle für morgen

START Rhein-Neckar 2026

Mannheim, 17. März 2026

Du willst dich selbständig machen oder bist es bereits? Dann ist START Rhein-Neckar genau dein Event! Hier bekommst du kompaktes Wissen, Tipps und die richtigen Kontakte, um dein Business voranzubringen.

Auf geht’s!

Transform 2026 | Berlin

Berlin, 18. und 19. März 2026

Wichtige Plattform für die Digitale Transformation von Unternehmen. Mit Startup-Award Innovator’s Pitch.

Was werden kann

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 18. März 2026

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

SelbständICH: „Souverän ins Bankgespräch – bereit für die Finanzierung!“

Frankfurt am Main, 19. März 2026

In diesem interaktiven Workshop bereitest du dich gezielt auf ein Bankgespräch zur Finanzierung deines Vorhabens vor.

Starker Auftritt

Pitch Club Developer & IT Edition #239 – Frankfurt

Frankfurt am Main, 19. März 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

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Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

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Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

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ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

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24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.