Minikredite für Gründer – Alle wichtigen Plattformen und Konditionen | Übersicht 2018

Selbständige oder Freiberufler und private Kredite sind so ein Thema. Wie schwierig es sein kann, als Selbständiger einen Kredit zu bekommen, haben wir schon in einem anderen Beitrag ausführlich beleuchtet. Dass Minikredite eine gute Lösung sein können, auch. Das gilt insbesondere für Gründer. Die besten Minikredit-Anbieter haben wir für euch deshalb einmal in einer ausführlichen Übersicht zusammengestellt.

Cashper – Minikredit Spezialist

Cashper ist einer der bekanntesten Anbieter, der sich auch ausschließlich auf Mini-Kredite spezialisiert hat. Die Sollzinsen liegen hier beim Minikredit bei günstigen 7,95 % p.a., innerhalb von 24 Stunden kann man bei der Option Express (kostet zwischen 39 EUR und 99 EUR) über den Kredit verfügen. Ansonsten erfolgt die Auszahlung innerhalb weniger Werktage. Cashper wirbt mit einer sehr hohen Akzeptanzrate, auch bei negativen Schufa-Einträgen.

maximale Kredithöhe: bis zu 1.500 EUR möglich, bei Erstkredit lediglich maximal 500 EUR.

Laufzeit: 30 Tage oder 60 Tage

Web: www.cashper.de

Cashpresso – Dispo statt Minikredit

Cashpresso bietet keinen Einmal-Kredit sondern einen Dispo an. Bei der Eröffnung wird ein Kreditrahmen von 1.500 EUR eingeräumt, der danach beliebig verwaltet werden kann. Rückzahlungen und das Ausschöpfen des Kreditrahmens kann man frei gestalten, monatlich müssen nur mindestens 5 % des offenen Betrags (mindestens 20 EUR) zurückbezahlt werden. Gebühren fallen keine an – lediglich die Zinsen auf den ausbezahlten Betrag sind fällig (13,99 % nom. p.a., 14,99 eff. p.a.).

Cashpresso kann auch direkt am Smartphone über eine App (Android) genutzt werden. Die Eröffnung dauert lediglich 10 Minuten und funktioniert 100 % online. Cashpresso kann für einen Monat ausprobiert werden, danach läuft der Vertrag unbefristet weiter – der Dispo steht also immer zur Verfügung. Eine Kündigung ist aber jederzeit kostenlos möglich.

maximale Kredithöhe: 1.500 EUR (Dispo-Funktion)

Laufzeit: unbegrenzt

Web: www.cashpresso.com

Vexcash – Schneller Minikredit in Stunden

Vexcash ist ebenfalls ein rein auf Minikredite spezialisierter Anbieter. Hier gibt es eine besonders schnelle Auszahlung, wenn alle Unterlagen bis 14:00 eingereicht sind, und die Identität über VideoIdent bestätigt wurde, kann die Auszahlung innerhalb von 30 Minuten auf ein deutsches Konto erfolgen. Mit der Boni+ Option kann man auch bei schlechter Bonität seine Chancen auf einen Kredit erhöhen. Der Sollzinssatz liegt hier bei 13,90 % p.a.

maximale Kredithöhe: 1.000 EUR, für Erstkunden maximal 500 EUR

Laufzeit: grundsätzlich 7 Tage bis maximal 30 Tage, flexible Raten mit VexFlex-Option möglich (bis zu 6 Monatsraten)

Web: http://vexcash.com

Bon-Kredit – Trotz Schufa Eintrag zum Minikredit

Bon-Kredit wirbt vor allem mit Krediten ohne Schufa – laut dem Anbieter spielen die Ergebnisse der Schufa-Abfrage für die Kreditvergabe keine Rolle (abgefragt wird aber dennoch). Schufa-freie Kredite gibt es n Als Anbieter von „schufa-freien“ Krediten hat sich Bon-Kredit schon seit Jahren im Internet etabliert. Bon-Kredit ist dabei kein reiner Minikredit-Anbieter sondern ein allgemeiner Kreditvermittler, sogenannte Kleinkredite werden aber auch angeboten.

maximale Kredithöhe: allgemein bis 100.000 EUR, Kleinkredite ab 200 EUR

Laufzeit: variabel

Web: http://bon-kredit.de

CouchKredit – Minikredit im Online-Banking

CouchKredit benötigt einen Online-Banking-Zugang, der für die Kreditprüfung benötigt wird. Damit könnt ihr dann komplett online einen Kleinkredit beantragen. Der Sollzins liegt bei günstigen 3,49 % p.a. Gebühren fallen (außer den Zinsen) keine an, der Kredit wird nach Genehmigung sofort ausgezahlt, eine Sondertilgung ist jederzeit möglich. Verwendet werden für die Antragstellung moderne Hilfsmittel wie VideoIdent und digitale Unterschrift, damit alles sehr rasch geht.

maximale Kredithöhe: 12.000 EUR

Laufzeit: maximal 84 Monate

Web: www.couchkredit.de

CreditPlus Bank – Kreditbank mit Mini

CreditPlus ist eine gewöhnliche Kreditbank, die allerdings auch Minikredite vergibt. Ursprünglich sind sie dafür gedacht, um ein teures Überziehen des Dispos zu vermeiden und stattdessen einen zinsgünstigen, kleinen Kredit zu bekommen. Der Minikredit kann schnell online beantragt werden, die Unterlagen müsst ihr dann ausdrucken und gemeinsam mit dem PostIdent Verfahren auf den Postweg bringen. Nach der Genehmigung wird umgehend ausgezahlt.

maximale Kredithöhe: Kredithöhe ab 500 EUR, bis 100.000 EUR

Laufzeit: flexibel, ab 12 Monaten

Web: www.creditplus.de/kredite/minikredit

Santander Bank – Minikredit ab 3.000 Euro

Auch die Santander Bank bietet Kleinkredite an. Der „Kleinkredit“ – eigentlich ein gewöhnlicher Best-Kredit der Santander Bank – beginnt allerdings erst bei einer Kreditsumme von 3.000 EUR und einer Laufzeit von 12 Monaten. Es handelt sich hier also nicht mehr um einen klassischen Minikredit. Dafür gibt es auch die Möglichkeit einer Kreditrestschuld-Versicherung um bei bestimmten Risiken abgesichert zu sein.

maximale Kredithöhe: bis 100.000 EUR, ab 3.000 EUR

Laufzeit: ab 12 Monate

Web: www.santander.de/kredit/ kleinkredite

XpressCredit – Minikredit Entscheidung in 60 sek

XpressCredit ist dagegen wieder ein klassischer, spezialisierter Minikredit-Anbieter, der sonst keine anderen Kredite bietet. Der effektive Zinssatz liegt bei 10,63 % p.a. Die Kreditentscheidung fällt laut Anbieter innerhalb von 60 Sekunden, Gehaltsnachweise, Kontoauszüge oder Bürgen werden hier für den Kreditantrag nicht benötigt. Mit der kostenpflichtigen Express-Option kann man sein Geld dann auch innerhalb von 24 Stunden auf dem Konto haben.

maximale Kredithöhe: bis 1.500 EUR, eingeschränkt auf 600 EUR bei Erstantragstellung)

Laufzeit: bis 62 Tage mit 2-Raten-Option (kostenpflichtig)

Web: www.xpresscredit.de

Novumbank – Erster Minikredit kostenfrei

Auch die Novumbank ist ein klassischer Minikredit-Anbieter, die sowohl hinter den Cashper-Krediten steht, als auch in eigenem Namen aktiv wird. Die maximale Kreditsumme liegt hier bei 600 EUR, der Effektivzinssatz liegt bei günstigen 7,95 % p.a. Besonderes Plus: für Erstantragsteller sind schnelle Bearbeitung und Express-Service kostenfrei, für Bestandskunden fallen hier allerdings Gebühren an. Auch die Joker-Mastercard und die Money2Go Karte werden von der Novumbank angeboten.

maximale Kredithöhe: 600 EUR

Laufzeit: bis 61 Tage

Web: https://www.novumbank.de