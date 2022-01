Steuertermine 2022 – die wichtigsten Termine im laufenden Jahr | mit iCal und PDF Download

5/5 (1)

Es gibt eine Menge Steuer-Termine 2022, auf die ihr als Gründer achten müsst. Wer sich vom Steuerberater helfen lässt, hat zwei Monate mehr Zeit und muss die Erklärung erst bis 28. Februar des übernächsten Jahres abgeben. Unser Steuerkalender 2022 für Gründer, Freiberufler und Selbstständige:

Steuertermine für das 1. Quartal 2022

Das Jahr ist gestartet und damit geht das Steuer-Karussell von Neuem los. Jeden Monat und jedes Quartal fallen gewisse Meldungen, Voranmeldungen und Erklärungen an. Damit ihr im Dschungel der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kapitalerträge, Lohnsteuer und Grundsteuer den Überblick behaltet, widmet ihr euch am besten den für euch notwendigen Aufgaben Quartal für Quartal und Monat für Monat. Der Januar bringt eine kleine Verschnaufpause, bevor es ab Februar noch mehr als nur die Umsatzsteuervoranmeldung, die Lohnsteuermeldung und die SV Beiträge zu erklären gibt.

Hier könnt ihr euch die Termine für euren Kalender im ics-Format herunterladen -> Datei runterladen und als Kalender in eure Kalender-App integrieren und schon sind die Steuertermine in eurem Kalender gespeichert. Hier alle Termine für das 1. Quartal 2021 herunterladen.

Steuertermine im Januar 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 12 / 2021 Datum: 10.01.22 Termin: Lohnsteuermeldung 12 / 2021 Datum: 11.01.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 01 / 2022 Datum: 27.01.22

Steuertermine im Februar 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 01 / 2022 Datum: 10.02.22 Termin: Lohnsteuermeldung 01 / 2022 Datum: 10.02.22 Termin: Grundsteuer 1. Quartal 2022 Datum: 15.02.22 Termin: Gewerbesteuer 1. Quartal 2022 Datum: 15.02.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 02 / 2022 Datum: 24.02.22

Steuertermine im März 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 02 / 2022 Datum: 10.03.22 Termin: Lohnsteuermeldung 02 / 2022 Datum: 10.03.22 Termin: Einkommensteuer 01 / 2022 Datum: 10.03.22 Termin: Kapitalertragssteuer 01 / 2022 Datum: 10.03.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 03 / 2022 Datum: 29.03.22

Steuertermine für das 2. Quartal 2022

Das zweite Quartal bringt den Frühling mit sich, so hoffen wir zumindest und doch stehen neben dem Frühjahrsputz auch einige Zahlenaufgaben an. Das Finanzamt möchte auch in diesem Quartal pünktlich alle Unterlagen und Angaben erhalten, sodass ihr in all eure Aufräum- und Putzaktionen direkt die Steuermeldungen mit einbezieht. So geht alles ganz einfach von der Hand. Dabei kommen hier die üblichen Verdächtigen ins Spiel: Lohnsteuer und Umsatzsteuer wollen gemeldet werden, SV Beiträge für Angestellte und Voranmledungen werden fällig. Und das natürlich für jeden Monat.

Hier alle Termine für das 2. Quartal 2022 herunterladen.

Steuertermine im April 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 03 / 2022 Datum: 11.04.22 Termin: Lohnsteuermeldung 03 / 2022 Datum: 11.04.22 Termin: Umsatzsteuer 1. Quartal 2022 Datum: 11.04.22 Termin: Lohnsteueranmeldung 1. Quartal 2022 Datum: 11.04.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 04 / 2022 Datum: 27.04.22

Steuertermine im Mai 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 04 / 2022 Datum: 10.05.22 Termin: Lohnsteuermeldung 04 / 2022 Datum: 10.05.22 Termin: Grundsteuer 2. Quartal 2022 Datum: 16.05.22 Termin: Gewerbesteuer 2. Quartal 2022 Datum: 16.05.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 05 / 2022 Datum: 27.05.22

Termine im Juni 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 05 / 2022 Datum: 10.06.22 Termin: Lohnsteuermeldung 05 / 2022 Datum: 10.06.22 Termin: Einkommensteuer 2. Quartal 2022 Datum: 10.06.22 Termin: Kapitalertragssteuer 2. Quartal 2022 Datum: 10.06.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 06 / 2022 Datum: 28.06.22

Auch im zweiten Halbjahr 2022 werden von euch Umsatzsteuer für eure Umsätze im Vormonat, die bezahlte Lohnsteuer für eure Mitarbeiter sowie die aktuellen SV Beiträge erwartet. Jede Menge Termine, auf die ihr als Gründer achten müsst. Hier die Übersicht für das zweite Halbjahr 2022.

Steuertermine für das 3. Quartal 2022

Der Sommer bedeutet in Steuersachen leider nur wenig Freizeit, denn die Fristen zur Abgabe der Steuererklärungen für Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuer 2021 stehen bevor. Diese drei großen Aufgaben erfordern natürlich eine Menge Konzentration und Zeit, hinzu kommen aber auch die Voranmeldungen wie im ersten Halbjahr für jeden einzelnen Monat. Tragt euch die Deadline für die umfangreicheren Steuererklärungen am besten direkt im Kalender mit Erinnerung ein, so könnt ihr frühzeitig alles für euren Steuerberater oder auch selbst vorbereiten und angehen. Damit ist die fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen für das Vorjahr kein Problem.

Hier alle Termine für das 3. Quartal 2022 herunterladen.

Termine im Juli 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 06 / 2022 Datum: 11.07.22 Termin: Lohnsteuermeldung 06 / 2022 Datum: 11.07.22 Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 2. Quartal 2022 Datum: 11.07.22 Termin: Lohnsteuermeldung 2. Quartal 2022 Datum: 11.07.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 07 / 2022 Datum: 27.07.22

Termine im August 2022

Termin: Einkommenssteuer Erklärung 2021 Datum: 01.08.22 Termin: Gewerbesteuer Erklärung 2021 Datum: 01.08.22 Termin: Umsatzsteuer Erklärung 2021 Datum: 01.08.22 Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 07 / 2022 Datum: 10.08.22 Termin: Lohnsteuermeldung 07 / 2022 Datum: 10.08.22 Termin: Grundsteuer 3. Quartal 2022 Datum: 15.08.22 Termin: Gewerbesteuer 3. Quartal 2022 Datum: 15.08.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 08 / 2022 Datum: 29.08.22

Termine im September 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 08 / 2022 Datum: 12.09.22 Termin: Lohnsteuermeldung 08 / 2022 Datum: 12.09.22 Termin: Einkommensteuer 3. Quartal 2022 Datum: 12.09.22 Termin: Kapitalertragssteuer 3. Quartal 2022 Datum: 12.09.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 09 / 2022 Datum: 28.09.22

Steuertermine für das 4. Quartal 2022

Das vierte Quartal sorgt für den Abschluss und auch hier gilt wieder, alle Termine am besten frühzeitig im Blick zu haben. Es fallen die üblichen Meldungen an, wie Voranmeldungen für die Umsatzsteuer, SV Beiträge für Angestellte und die Lohnsteuermeldungen. Wenn ihr hierbei bereits alles gut vorbereitet, sind die Meldungen ein Kinderspiel. Die Fristen sind glücklicherweise so verteilt, dass einem entspannten Weihnachtsfest und Jahresende nichts im Wege steht – ganz ohne Kopfzerbrechen in Bezug auf Steuerliches.

Hier alle Termine für das 4. Quartal 2022 herunterladen.

Termine im Oktober 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 09 / 2022 Datum: 10.10.22 Termin: Lohnsteuermeldung 09 / 2022 Datum: 10.10.22 Termin: Umsatzsteuer 3. Quartal 2022 Datum: 10.10.22 Termin: Lohnsteueranmeldung 3. Quartal 2022 Datum: 10.10.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 10 / 2022 Datum: 27.10.22

Termine im November 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 10 / 2022 Datum: 10.11.22 Termin: Lohnsteuermeldung 10 / 2022 Datum: 10.11.22 Termin: Grundsteuer 4. Quartal 2022 Datum: 15.11.22 Termin: Gewerbesteuer 4. Quartal 2022 Datum: 15.11.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 11 / 2022 Datum: 28.11.22

Termine im Dezember 2022

Termin: Umsatzsteuer Voranmeldung 11 / 2022 Datum: 12.12.22 Termin: Lohnsteuermeldung 11 / 2022 Datum: 12.12.22 Termin: Einkommensteuer 4. Quartal 2022 Datum: 12.12.22 Termin: Kapitalertragssteuer 4. Quartal 2022 Datum: 12.12.22 Termin: SV Beiträge für Angestellte 12 / 2022 Datum: 28.12.22

iCal und PDF Download aller Termine

Die komplette Terminliste könnt ihr hier herunterladen und direkt in euren Kalender intergrieren: alle Steuertermine 2022 als ics zum Download.

Wollt ihr lieber eine Print-Übersicht, dann könnt ihr hier unser PDF „Steuertermine in der Übersicht“ downloaden und ausdrucken.

