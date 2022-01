Reise-Startup sammelt 115 Millionen US-Dollar ein: TravelPerk wird zum Einhorn

TravelPerk, die weltweit größte Plattform für Reisemanagement, hat die Series D-Runde mit 275 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zusätzlich zu den im April 2021 eingesammelten 160 Millionen US-Dollar kamen weitere 115 Millionen US-Dollar hinzu. Der Wert des Unternehmens beträgt damit derzeit 1,3 Milliarden US-Dollar.

Der neue Investor General Catalyst sowie der bisherige Investor Kinnevik führen diese Finanzierung an. Damit erhöht sich die Gesamtinvestitionssumme von TravelPerk auf 409 Millionen US-Dollar. Gillian Tans, ehemalige Vorsitzende und CEO von Booking.com, die in dieser Runde persönlich investiert hat, schließt sich neben Joel Cutler, einem früheren Investor in Stripe, Airbnb und Kayak, dem Vorstand an. Gillian Tans und Joel Cutler helfen dem Unternehmen dabei, dessen Position als klarer Marktführer in der 600 Milliarden US-Dollar schweren Reisebranche kleinerer und mittelständischer Unternehmen weiter zu stärken.

Die Finanzierung zahlt auf das neue Ziel TravelPerks ein, Menschen im echten Leben auf eine ansprechende und nachhaltige Art zu verbinden. Bei diesem Ziel ist Travelperk nicht zuletzt durch die Übernahme von Susterra 2021 führend.

Das Unternehmen bemüht sich noch stärker, nachhaltige Reiselösungen der nächsten Generation zu entwickeln – speziell im Zeitalter des hybriden Arbeitens. Während sich Firmen weiterhin an die durch Covid-19 bedingten Veränderungen anpassen, stehen sie vor einer großen Herausforderung: Wie können sie persönliche, zwischenmenschliche Kontakte aufrechterhalten, die für den Aufbau von Beziehungen und einer Unternehmenskultur unerlässlich sind? Flexibilität und Nachhaltigkeit sind sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte nicht länger verhandelbar.

Die neue Finanzierung verwendet das Unternehmen auch dazu, die Expansion in TravelPerks Zielmärkten einschließlich der USA und Europa voranzutreiben, nachdem sich das Unternehmen zuletzt als führende Geschäftsreise-Management-Plattform für den KMU-Markt weltweit etabliert hat. Seit 2019 hat TravelPerk den Jahresumsatz vervierfacht und die Kundenakquisitionsrate verdoppelt.