Reise-Startup Travelperk expandiert mit großen grünen Pläne für Geschäftsreisen

Mit dem wachsenden Bedürfnis nach persönlichen Meetings steigt auch die Verantwortung gegenüber dem Planeten. Das vom Umweltwissenschaftler James Dent gegründete Unternehmen Susterra nutzt modernste Datenanalysetechnologie, um Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Auswirkungen ihrer Geschäftsreisen auf die Umwelt zu bieten. Die Berichte von Susterra helfen, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die es ermöglichen, ihre CO2-Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Susterra deckt alle Bereiche von Flügen, Hotels, Mietwagen und Bahnreisen mit größtmöglicher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ab.

Mit der Übernahme will TravelPerk das Nachhaltigkeitsangebot stärken. Susterra baut auf dem Erfolg von GreenPerk auf, das es Unternehmen ermöglicht, 100 Prozent ihrer Kohlenstoffemissionen auszugleichen. Die Kunden bekommen Zugang zu einer End-to-End-Lösung, die alles vom Reporting bis zur Verrechnung umfasst. Zusammen mit TravelPerks Fokus auf das Erreichen von Net-Zero-Geschäftsreisen, der ein erweitertes Bahnangebot in den USA und Europa einschließt, rückt nachhaltiges Reisen nun wirklich für jedes Unternehmen in greifbare Nähe. Die Technologie von Susterra soll in den kommenden Monaten in die Plattform integriert werden.

Ross McNairn, Chief Product Officer von TravelPerk, kommentierte: „Die wichtigen Meetings werden immer persönlich stattfinden, so dass Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Reisen schicken müssen, um Kunden, Interessenten und Teams von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Dennoch gibt es eine große Nachfrage seitens unserer Kunden, diese Treffen mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu ermöglichen.“