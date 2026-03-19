Die EU plant mit EU Inc. ein einheitliches Unternehmensrecht: schneller gründen, digital arbeiten, leichter skalieren. Start-ups sollen europaweit einfacher wachsen – doch der Entwurf hat noch Lücken.

48 Stunden, 100 Euro: So soll die neue EU Inc. den Traum vom europäischen Start-up wahr machen

„Heute ist ein guter Tag für das europäische Startup-Ökosystem. Denn der Entwurf der Kommission, ist ein großer Schritt, um Gründen und Skalieren in der EU spürbar zu vereinfachen und zu beschleunigen”, sagt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands. Grund für die Euphorie: Die Europäische Kommission hat ihren Vorschlag für EU Inc. vorgelegt, ein neues einheitliches Regelwerk für Unternehmen.

EU Inc. ist ein optionaler, standardmäßig digitaler europäischer Unternehmensrahmen, heißt es in einer Mitteilung der Europäischen Kommission. Sie werde es Unternehmen erleichtern, in der gesamten EU zu gründen, zu operieren und zu wachsen.

Der Entwurf gehe an vielen Stellen weiter als von Vielen aus dem Ökosystem erwartet, beschied Pausder der Vorlage. „Die EU Inc. kommt als Verordnung und gilt damit unmittelbar und einheitlich in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Sie ist offen für alle Unternehmen, erfordert kein Mindestkapital, ist vollständig digital und ermöglicht eine Gründung innerhalb von 48 Stunden für weniger als 100 Euro. Dazu kommt ein EU-weites Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, bei dem Anteile erst bei Verkauf besteuert werden”, ergänzt Pausder.

Dennoch gebe es in manchen Bereichen auch Verbesserungspotenzial: Die Ankündigung eines zentralen Handelsregisters gehe in die richtige Richtung. Aber ein solches Register dürfe kein „zweiter Schritt“ sein, der irgendwann vielleicht kommt. „Das Register muss in diesem Gesetzgebungsverfahren verbindlich verankert werden“, fordert die Vorsitzende des Startup-Verbands.

„Wird der Entwurf so umgesetzt, ist das eine wirklich deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo. Und das verdient echte Anerkennung”, sagt Verena Pausder. Ob die EU Inc. am Ende die Delaware C-Corp ersetze und von Startups in der Breite angenommen werde, hänge maßgeblich davon ab, wie ambitioniert das Europäische Parlament und der Rat diesen Vorschlag aufnähmen. Und Pausder macht klar: „Eine Verwässerung darf es nicht geben! Im weiteren Verfahren wird sich zeigen, ob Europa ein Chancenkontinent ist oder sich mit seiner Fragmentierung selbst verzwergt.”

Das sind die Hauptmerkmale von EU Inc.