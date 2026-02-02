Was wäre ein Start-up ohne Personal? Nichts. Das muss man mal ganz klar sagen. Umso schöner, dass immer mehr Firmen ihre Leute nicht mehr nur als Arbeitskräfte sehen, sondern als Mitarbeitende – als Menschen mit Ideen, die sich am besten einbringen können, wenn die Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern Teil des Lebens. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Gründerwoche.

Termin-Highlights für Start-ups und Gründende vom 2. bis 8. Februar 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 4. Februar 2026

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 4. Februar 2026

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Gründerinnen*-Café – Kiel | Januar 2026

Kiel, 4. Februar 2026

Informeller Treffpunkt für Vernetzung, Austausch, neue Impulse und frische Ideen.

Info-Frühstück und gemeinsamer Messe-Besuch für Frauen in Handel und Gastronomie

Frankfurt am Main, 7. Februar 2026

Lohnt sich fürs Geschäft: ein Frühstück, drei Messen, viel Austausch, kreative Ideen. Bitte bis 5. Februar anmelden!

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026

Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Start-ups und ist branchenoffen.

Innovator’s Pitch 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. Februar 2026

Der Innovators‘ Pitch sucht disruptive early-stage Start-ups mit innovativen Ideen in den Bereichen „Future Technologies in Logistics“ und „Future Technologies in Education“. Gefragt sind Ideen, Prototypen und Produkte, zu gewinnen gibt es unter anderem 5000 Euro Preisgeld.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Start-ups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Start-ups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

