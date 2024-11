E-Mobility-Startup DeepDrive sammelt insgesamt 30 Millionen Euro ein

Der Ausbau der E-Mobilität ist einer der wichtigsten Pfeiler der Mobilitätswende – und erfordert leistungsfähige und gleichzeitig kostengünstige Antriebstechnologien für E-Fahrzeuge. Erst mit der Verfügbarkeit solcher Antriebe werden sie dauerhaft eine relevante Alternative zu Verbrennerfahrzeugen und damit zu einem Wegbereiter für eine nachhaltigere Zukunft.

Bayern Kapital, die Venture- und Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern, investiert im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde mit dem „Wachstumsfonds Bayern 2“ erneut in DeepDrive, einen E-Mobility-Spezialisten mit Sitz in Garching bei München. Neben Bayern Kapital beteiligen sich Leitmotif (Lead) und BMW i Ventures, zudem die Corporate Venture Capital Unit von Continental sowie UVC Partners an der Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro. Die Mittel aus der Runde sollen primär zur Weiterentwicklung der DeepDrive-Antriebstechnologie und zum Ausbau der Produktionskapazitäten eingesetzt werden.

Das Unternehmen DeepDrive hat sich auf die Entwicklung von kompakten, drehmomentstarken sowie kostengünstigen elektrischen Antriebstechnologien spezialisiert. Auf Basis der patentierten Doppelrotor-Radialfluss-Technologie von DeepDrive adressieren die Antriebe des Unternehmens mehrere zentrale Herausforderungen im Bereich E-Mobilität.

Zum einen ermöglicht die DeepDrive-Antriebstechnologie eine um bis zu 20 Prozent höhere Reichweite für E-Fahrzeuge sowie die Integration neuer Batterietechnologien durch mehr Platz im Fahrzeug. Die Produktion des neuen Antriebsstrangs ist zudem deutlich kostengünstiger als die von vergleichbaren Systemen, verbraucht weniger Materialien wie Eisen oder Magnetmaterial und benötigt weniger seltene Erden.

Mit dem neuen Kapital ist DeepDrive in der Lage, am neuen Standort im Norden von München modernste Produktionslinien aufzubauen und seine patentierte Doppelrotor-Motorentechnologie zu industrialisieren, um die breite Markteinführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Aktuell arbeitet DeepDrive mit acht der zehn größten Automobilhersteller an verschiedenen Entwicklungsprojekten zusammen.