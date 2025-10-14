Lohnbuchhaltung mit HR-Funktionen: Sage Payroll im Test | Empfehlung 2025

Sage Payroll im Test: der Überblick

Sage Payroll erweitert die bewährte und mehrfach ausgezeichnete Sage Business Cloud Lohnabrechnung um praktische HR-Funktionen. Das heißt: Die Software erledigt nicht nur das klassische Abrechnen von Löhnen und Gehältern, sondern unterstützt dich auch bei der Mitarbeiterverwaltung, der Zeiterfassung und dem Workflow-Management.

Sage Payroll ist ein All-in-One-Produkt, mit dem du Lohn- und HR-Prozesse zusammenführen und automatisieren kannst.

Das sind die Highlights von Sage Payroll

Automatisierung gesetzlicher Meldungen : Mit Sage Payroll erledigst du die Lohnabrechnung inklusive aller bei Behörden, Finanzamt und Sozialversicherung notwendigen Meldungen automatisch.

: Mit Sage Payroll erledigst du die Lohnabrechnung inklusive aller bei Behörden, Finanzamt und Sozialversicherung notwendigen Meldungen automatisch. Self-Service für Mitarbeitende : Mitarbeiter erhalten Zugriff auf ihre Gehaltsabrechnungen und Steuerdokumente über einen Web-Zugang oder ein App, wodurch sich dein Verwaltungsaufwand deutlich reduziert.

: Mitarbeiter erhalten Zugriff auf ihre Gehaltsabrechnungen und Steuerdokumente über einen Web-Zugang oder ein App, wodurch sich dein Verwaltungsaufwand deutlich reduziert. HR-Daten und Lohndaten in einem System : Mitarbeiterinformationen, Abwesenheiten, Arbeitszeiten werden zentral verwaltet, so dass Dopplungen und Fehler durch getrennte Datenbestände minimiert werden.

: Mitarbeiterinformationen, Abwesenheiten, Arbeitszeiten werden zentral verwaltet, so dass Dopplungen und Fehler durch getrennte Datenbestände minimiert werden. Flexible Pakete und Skalierbarkeit : Sage Payroll ist in verschiedenen Versionen mit wachsendem Funktionsumfang erhältlich. Die Mitarbeiterzahl kannst du flexibel erweitern.

: Sage Payroll ist in verschiedenen Versionen mit wachsendem Funktionsumfang erhältlich. Die Mitarbeiterzahl kannst du flexibel erweitern. Mobile App & Usability: Die intuitive Bedienung und das übersichtliche Dashboard helfen dir, den Überblick zu bewahren.

Sage Payroll im Test – unsere Erfahrungen

Wir haben Sage Payroll im Test in mehreren realistischen Nutzungsszenarien geprüft – Testdaten, fluktuierende Mitarbeiterzahl, typische Lohnabrechnungsvorgaben wie Abzüge, Überstunden etc. Das Ergebnis: Sage Payroll liefert ein durchdachtes, rundes Paket – besonders, wenn du nicht nur Löhne abwickeln willst, sondern HR-Prozesse gleich mit verwalten willst.

Die Software bringt Struktur und Übersicht in die Abrechnung – und das mit einer klaren Benutzerführung. Besonders überzeugt hat uns bei Sage Payroll im Test, wie mühelos die Software viele Prozesse abbildet, die sonst manuell oder über mehrere Systeme laufen müssten. Lohnabrechnungen, gesetzliche Meldungen und Personalverwaltung greifen nahtlos ineinander.

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist das ein echter Vorteil: Du sparst nicht nur Zeit, sondern reduzierst auch Fehlerquellen. Die HR-Funktionen sind ein durchdachtes Add-on, das den administrativen Alltag spürbar erleichtert. Egal ob Urlaubsanträge, Krankmeldungen oder Gehaltsabrechnungen – vieles läuft automatisiert und transparent für alle Beteiligten.

Auch das Self-Service-Modul wirkt ausgereift. Deine Mitarbeitenden können online bzw. via App Dokumente einsehen, was Rückfragen reduziert und den Papierkram reduziert.

—> Preis-Leistung

Beim Thema Preis-Leistung schneidet Sage Payroll im Test sehr gut ab. Schon das günstigste Paket bietet alle wichtigen Funktionen für eine rechtssichere und effiziente Lohnabrechnung – inklusive automatischer Meldungen an Behörden und digitaler Gehaltsabrechnungen. Die monatlichen Kosten starten bei 20 Euro für bis zu fünf Mitarbeitende, was im Vergleich zu anderen Cloud-Lösungen im Markt ein sehr faires Preisniveau darstellt.

—> Funktionsumfang von Sage Payroll im Test

Der Funktionsumfang ist einer der größten Pluspunkte von Sage Payroll im Test. Die Software deckt alle zentralen Aufgaben der Lohnabrechnung ab – von der Erfassung der Stammdaten über die Berechnung der Nettolöhne bis hin zu Meldungen an Finanzamt und Krankenkassen.

Das Herzstück von Sage Payroll im Test war für uns natürlich ist die Kombination von Lohnabrechnung und HR-Funktionen. Statt zwei getrennte Systeme zu pflegen, arbeitet man mit einem zentralen Tool, in dem alle relevanten Mitarbeiterdaten, Abwesenheiten und Gehaltsinformationen zusammenlaufen.

Das ist nicht nur effizient, sondern reduziert auch das Risiko von Übertragungsfehlern. Im Test funktionierte die Synchronisierung zwischen HR-Modul und Lohnabrechnung reibungslos – Änderungen im Personalstamm oder bei Arbeitszeiten wurden sofort berücksichtigt. Besonders hilfreich: Mitarbeitende können ihre Unterlagen im Self-Service selbst abrufen, was Rückfragen minimiert und HR-Teams entlastet.

—> Produktivität

In puncto Produktivität überzeugte Sage Payroll im Test mit hoher Automatisierung und klaren Workflows. Routineaufgaben wie das Erstellen von Abrechnungen oder die Übermittlung von Daten an Behörden erledigst du mit wenigen Klicks. Gerade wer regelmäßig mehrere Mitarbeitende abrechnen muss, merkt schnell, wie viel effizienter die Prozesse laufen. Das Tool nimmt dir viele kleine, zeitraubende Aufgaben ab.

—> Bedienbarkeit und Design

Ein echter Pluspunkt von Sage Payroll im Test war die Usability. Die Oberfläche ist modern, klar strukturiert und intuitiv aufgebaut – ideal auch für Einsteiger. Im Dashboard siehst du auf einen Blick alle relevanten Aufgaben, Fristen und Statusmeldungen.

Besonders gelungen ist die mobile Nutzung: Über die App können sowohl HR-Verantwortliche als auch Mitarbeitende bequem auf wichtige Funktionen zugreifen – etwa Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge oder Zeitnachweise. Insgesamt hinterlässt die Benutzeroberfläche einen professionellen, aber angenehm einfachen Eindruck.

Diese Funktionen bietet Sage Payroll

Nachdem wir Sage Payroll im Test geprüft haben, können wir es nicht anders sagen: Die Software überzeugt mit einem erstaunlich breiten Funktionsspektrum. In der Praxis bedeutet das: Weniger manuelle Arbeit, mehr Transparenz und eine deutliche Zeitersparnis für alle Beteiligten – von der Buchhaltung bis zum Mitarbeiter. Hier sind die wichtigsten Funktionen im Überblick.

Lohnabrechnung inkl. gesetzlich vorgeschriebener Meldungen

Du führst die Lohnabrechnung online durch und Sage Payroll kümmert sich um alle gesetzlich relevanten Meldungen (z. B. Sozialversicherung, Finanzamt, Krankenkasse).

Mehrmandantenfähigkeit ist gegeben, ebenso der Export zu Buchhaltungsprogrammen oder Steuerberatern (z. B. DATEV-Schnittstelle).

Self-Service für Mitarbeiter: Gehaltsabrechnungen und Steuerdokumente

Mitarbeiter können ihre Lohn- und Gehaltsdokumente einsehen und herunterladen – über Web und mobile App.

Steuerdokumente und ggf. weitere Dokumente stehen digital zur Verfügung

Stammdatenverwaltung für Mitarbeiter, Unternehmensdaten, Beschäftigungsverhältnisse etc. – zentral und synchron

Abwesenheiten, Urlaub, Krankmeldungen, Überstunden und Arbeitszeittabellen inklusive. Daten, die dann direkt in der Lohnabrechnung weiter verarbeitet werden können.

Teams einfacher organisieren

Personalverwaltung: Verwalte Mitarbeiterdaten, Verträge und Dokumente zentral

Arbeitszeittabellen: Erfassung von Arbeitszeiten und Überstunden – automatisch oder manuell

Schichtplanung: Plane und verschiebe Schichten im Drag-and-Drop-Verfahren, ideal für Gastronomie, Pflege oder Produktion

Ausgabenmanagement: Mitarbeitende können Auslagen direkt digital einreichen – inklusive Beleg-Upload und Freigabeprozess

Was kostet Sage Payroll?

Sage bietet verschiedene Pakete an, je nachdem, wie umfangreich die HR-Funktionen sein sollen: Payroll Essentials, Payroll Standrad und Payroll Premium. Für kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitenden sind die Einstiegskosten moderat.

Wenn dein Unternehmen wächst und komplexere Anforderungen entstehen, bieten höhere Tarife einen echten Mehrwert. Im allen Paketen sind fünf Mitarbeitende inklusive, weitere Mitarbeiter kannst du flexibel hinzubuchen.

Payroll Essentials (20 Euro/Monat, zzgl MwSt.) : Einstiegstarif, ideal für kleine Unternehmen, die vor allem Lohnbuchhaltung online brauchen: automatische Abrechnung, gesetzliche Meldungen, Self-Service für Mitarbeiter, einfache HR-Basisfunktionen. Jeder zusätzlicher Mitarbeiter: 3 Euro/Monat.

: Einstiegstarif, ideal für kleine Unternehmen, die vor allem Lohnbuchhaltung online brauchen: automatische Abrechnung, gesetzliche Meldungen, Self-Service für Mitarbeiter, einfache HR-Basisfunktionen. Jeder zusätzlicher Mitarbeiter: 3 Euro/Monat. Payroll Standard (30 Euro/Monat, zzgl MwSt.) : Wenn du zusätzlich Funktionen wie Arbeitszeittabellen, Genehmigungsworkflows, Onboarding und erweitertes HR-Management brauchst. Mehr Übersicht und Kontrolle. Jeder zusätzlicher Mitarbeiter: 5 Euro/Monat.

: Wenn du zusätzlich Funktionen wie Arbeitszeittabellen, Genehmigungsworkflows, Onboarding und erweitertes HR-Management brauchst. Mehr Übersicht und Kontrolle. Jeder zusätzlicher Mitarbeiter: 5 Euro/Monat. Payroll Premium (40 Euro/Monat, zzgl MwSt.): Für Unternehmen mit anspruchsvolleren Anforderungen: Schichtplanung, Ausgabenmanagement, erweiterte App-Funktionen. Jeder zusätzlicher Mitarbeiter: 7 Euro/Monat.

➜ Aktuell bietet Sage einen Rabatt von 50 Prozent für die ersten sechs Monate an. (Stand: 10/2025)

Jetzt sechs Monate sparen!

Für welche Unternehmen ist Sage Payroll geeignet?

Sage Payroll ist gut geeignet für Gründer und Startups sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die bisher mit separaten Tools für Lohnabrechnung und HR gearbeitet haben. Auch wenn Dein Unternehmen wächst, bietet das Produkt dank skalierbarer Lizenzen und modularer HR-Erweiterungen Spielraum.

Branchenmäßig eignet sich Sage Payroll für Dienstleistungsunternehmen, Handel, Gastronomie, kleine produzierende Betriebe – überall dort, wo Mitarbeitende, Abwesenheiten, Überstunden oder Schichten zu verwalten sind.

Sage Payroll in Ruhe ausprobieren

Sage bietet eine 30-Tage kostenlose Testversion an, in der du viele Funktionen ausprobieren kannst. Damit kannst du prüfen, wie gut das System zu deiner bestehenden Struktur passt.

Wie gut ist der Support bei Sage Payroll?

Den Support von Sage erreichst du schnell und unkompliziert über verschiedene Kanäle: Chat, Telefon, E-Mail. Viele Fragen werden in den umfassenden Hilfsartikeln, Web-Demos und Kundenforen beantwortet.

Lobenswert ist, dass gesetzliche Änderungen zügig umgesetzt werden und bei Fragen zu Meldungen oder Abrechnungsdetails oft schnelle Antworten kommen. Lediglich in Spitzenzeiten oder bei sehr speziellen Problemen kann die Antwortzeit in Ausnahmefällen etwas länger sein.

Fazit

Wenn du auf der Suche bist nach einer modernen Lohnbuchhaltungssoftware mit HR-Funktionen bist, ist Sage Payroll eine gute Wahl. Die Software überzeugt mit einem erstaunlich breiten Funktionsspektrum, mit dem du Lohnabrechnung und Personalmanagement in einer Anwendung erledigen kannst. Für viele Startups und KMU dürfte der Gewinn (an Übersicht, Automatisierung, Einsparung von manueller Arbeit) deutlich sein. Die flexiblen Preismodelle erlauben dir eine Anpassung an deine Bedürfnisse.