„Im Bett soll man nur leichte und unterhaltene Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner ganz schwere, wissenschaftliche und frivole sowie mittelschwere und jede sonstige, andere Arten aber nicht“, riet einst Kurt Tucholsky. Ihr könnt euch in dieser Woche in Frankfurt wieder unendliche Inspirationen für euren Nachtschrank holen. Nicht vergessen: Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne literarische Gründerwoche.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 13. bis 19. Oktober 2025

Blackforestspace – Konferenz für Digitales Marketing, Tech & KI | Offenburg 2025

Offenburg, 14. Oktober 2025

„Blackforestspace“ ist ein Treffpunkt für echten Austausch, wertvolle Insights und neue Geschäftspotenziale: Hier geht es um erfolgreiches Digitalbusiness – und darum, wie KI alles revolutioniert.

Digital voran

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 14. Oktober 2025

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Female Business Days | Konstanz 2025

Konstanz, 15. Oktober 2025

Thementage mit verschiedenen Formaten zum Thema „Mixed Leadership“ für Gründende, Unternehmer:innen und Interessierte.

Gemeinsam stark

„Patchworken“ – Wie geht eigentlich nebenberufliche Selbständigkeit?

Online, 15. Oktober 2025

Der Online-Themenabend bietet Informationen zur nebenberuflichen Selbständigkeit als Testgebiet und als dauerhaft gelebte berufliche Realität.

Für die Zukunft

Gründerstammtisch: Gründen. Wachsen. Exiten. | Aschaffenburg 2025

Aschaffenburg, 16. Oktober 2025

Vom Startup zur Millionenübernahme – Gründerstammtisch mit Insights vom Cybersecurity-Unternehmer & IHK Vizepräsident Frank Schlottke.

Inspiration für alle

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.