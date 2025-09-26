Zeit ist kritisch: Du willst deinen Kredit schnell bekommen? Hier findest du die besten Praxistipps, was du beachten musst.

Kredit schnell bekommen: Die 6 besten Tipps für Gründer | So beschleunigst du deine Finanzierung

Du bist Gründer*in und willst einen Kredit schnell bekommen? Das ist gar nicht so kompliziert: Wenn du deinen Kreditantrag von Anfang an effizient gestaltest, kannst du typische Verzögerungen bei der Bank vermeiden.

Wir zeigen dir in unserem Kredit-Ratgeber, welche Unterlagen und Vorbereitungen den Ablauf beschleunigen und wie dir digitale Tools oder spezialisierte Anbieter helfen können. So bekommst du deinen Kredit schnell ausgezahlt und kannst durchstarten.

Einen Kredit schnell bekommen: Die Übersicht

Egal ob beim Aufbau des Geschäfts, der Anmietung von Räumen, oder der Bestellung erster Waren: Um durchstarten zu können müssen Gründer und Gründerinnen schnell und trotzdem sorgfältig sein. Zeit ist ein wichtiger Faktor, erst recht wenn du auf eine externe Finanzierung angewiesen bist und einen Kredit schnell ausgezahlt bekommen willst.

Leider zieht sich die Finanzierung von Gründungsvorhaben oft über Wochen hin. Der Grund sind häufig vermeidbare Fehler und unvollständige Unterlagen. Dabei lässt sich die Kreditentscheidung deutlich beschleunigen, wenn du deinen Antrag von Anfang an effizient vorbereitest und die richtigen Hilfsmittel nutzt.

Dieser Ratgeber zeigt dir, wie sich typische Verzögerungen vermeiden lassen – und wie du mit einfachen Lösungen deinen Kredit schnell bekommst.

Wie läuft ein Kreditantrag ab?

Ein Kreditantrag ist in der Regel ein klar strukturierter Prozess und läuft für Gründer immer gleich ab. Unterschiede gibt es je nach Anbieter bei der Dauer und dem Umfang der einzelnen Schritte.

Bei Hausbanken ist meist ein persönliches Gespräch der erste Schritt mit dem Vorteil einer individuellen Beratung. Allerdings dauern die Prozesse vergleichsweise lange.

Schneller geht’s bei Onlinebanken und Direktbanken, die mit standardisierten Prozessen und digitalen Formularen arbeiten. Dafür musst du besonders gründlich vorbereitet sein und alle Unterlagen digitalisiert parat haben.

Die beste Möglichkeit, einen Kredit schnell zu bekommen, sind Fintechs, die stark auf Automatisierung und digitale Schnittstellen setzen. Bonitätsprüfungen laufen in Echtzeit, Entscheidungen fallen dementsprechend schnell – innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden.

Grundsätzlich lässt sich der Ablauf eines Kreditantrags bei allen Anbietern in die folgenden vier Phasen gliedern.

Kreditantrag stellen

Um einen Kredit zu bekommen, musst du natürlich erstmal einen Antrag bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister stellen. Dabei machst du neben den persönlichen Angaben auch Angaben zu deinem (geplanten) Unternehmen sowie zum konkreten Finanzierungsbedarf. Den Kreditantrag stellst du entweder klassisch per Formular oder digital über ein Online-Portal bei deinem gewählten Anbieter.

Prüfung der Unterlagen

Dein Kreditgeber prüft daraufhin die eingereichten Dokumente. Dazu gehören: Businessplan, Finanz- und Liquiditätsplanung, Nachweise über Eigenkapital, Sicherheiten sowie persönliche Unterlagen wie Ausweise oder Kontoauszüge. Die Banken bewerten anhand der Unterlagen, wie tragfähig dein Vorhaben ist und wollen sich ein realistisches Bild von deiner finanziellen Ausgangslage machen.

Bonitätsprüfung

Die Bonitätsprüfung erfolgt gleichzeitig oder direkt im Anschluss. Dabei wird die deine Kreditwürdigkeit überprüft: meist mit Daten aus Wirtschaftsauskunfteien (z. B. Schufa). Einige Banken vergeben trotz negativer Schufa-Auskunft Kredite (Schufa-neutrale Prüfung). Dafür musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen: ausreichendes Einkommen, Sicherheiten, niedriger Kreditbetrag. Außerdem müssen Wohnsitz und Bankkonto in Deutschland sein.

Vorsicht bei „Krediten ohne Schufa“: Einige Anbieter verzichten darauf, deine Bonität zu überprüfen und versprechen Kredite ohne Schufa. Diese sogenannten „Schweizer Kredite“ sind mit Risiken behaftet: hohe Zinsen und Gebühren, kürzere Rückzahlfristen und strenge Vorgaben, oftmals unseriöse Anbieter aus dem Ausland.

Kreditentscheidung

Auf Basis der gesammelten Informationen fällt die Bank ihre Entscheidung. Fällt sie positiv aus, wird ein Kreditvertrag erstellt, den du unterschreiben musst.

Auszahlung

Die Kreditsumme wird erst nach Vertragsabschluss ausgezahlt – entweder sofort oder in Tranchen, abhängig von den vereinbarten Konditionen.

Typische Dauer eines Kreditantrags

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Kreditantrags ist im Laufe der vergangenen Jahre stark gesunken. Grund dafür sind digitalisierte Prozesse und standardisierte Abläufe.

Dass es mehrere Wochen dauert, ist heutzutage jedenfalls die Ausnahme. Vor allem bei Hausbanken ist die Bearbeitungszeit aber immer noch recht lang. Teilweise dauert es nur wenige Tage oder sogar Stunden, bis du eine Entscheidung über deinen Kreditantrag bekommst.

Einen Kredit schnell bekommen – durchschnittliche Bearbeitungszeiten

Hausbank : Hier dauert die Prüfung erfahrungsgemäß am längsten. Zwischen zwei und sechs Wichen vergehen von der Antragstellung bis zur Auszahlung.

: Hier dauert die Prüfung erfahrungsgemäß am längsten. Zwischen zwei und sechs Wichen vergehen von der Antragstellung bis zur Auszahlung. Direktbanken : Durch standardisierte Abläufe und digitale Formulare liegt die Bearbeitungszeit häufig bei wenigen Tagen bis unter zwei Wochen.

: Durch standardisierte Abläufe und digitale Formulare liegt die Bearbeitungszeit häufig bei wenigen Tagen bis unter zwei Wochen. FinTechs, spezialisierte Anbieter, Vergleichsportale: Hier erfolgt die Entscheidung oft deutlich schneller. Manche Anbieter prüfen Kreditanträge in wenigen Tagen, teilweise sogar innerhalb von 24 Stunden.

Diese Faktoren beeinflussen die Bearbeitungszeit bei einem Kreditantrag

Kredithöhe : je größer die Summe, desto umfangreicher die Prüfung

: je größer die Summe, desto umfangreicher die Prüfung Unternehmensphase : eine Neugründung erfordert mehr Nachweise als ein bestehendes Unternehmen

: eine Neugründung erfordert mehr Nachweise als ein bestehendes Unternehmen Vollständigkeit der Unterlagen: fehlende Dokumente verzögern die Bearbeitung erheblich

Interne Abläufe des Anbieters: manuelle Prozesse dauern länger als digitale Workflows

Kreditantrag: Das sind die häufigsten Ursachen für Verzögerungen

Obwohl die Anforderungen bei Kreditanträgen recht klar sind, kommt es leider immer immer wieder zu Verzögerungen bei der Bearbeitung. Um deinen Kredit schnell zu bekommen, solltest du diese Stolperfallen vermeiden:

Unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen: Bei fehlenden Dokumente oder formalen Fehlern müssen Banken Nachfragen stellen.

Bei fehlenden Dokumente oder formalen Fehlern müssen Banken Nachfragen stellen. Unklare Geschäftspläne und Finanzprognosen: Dein Businessplan muss stimmig und der Zahlenteil realistisch sein. Banken schauen sich den Businessplan genau an und fragen bei unklaren Punkten nach.

Dein Businessplan muss stimmig und der Zahlenteil realistisch sein. Banken schauen sich den Businessplan genau an und fragen bei unklaren Punkten nach. Fehlende Transparenz: Sind Unterlagen nicht eindeutig oder tauchen Widersprüche auf, haken Banken nach. Reagierst du auch Nachfragen spät oder zögerlich, verschleppst du den Prozess zusätzlich.

Sind Unterlagen nicht eindeutig oder tauchen Widersprüche auf, haken Banken nach. Reagierst du auch Nachfragen spät oder zögerlich, verschleppst du den Prozess zusätzlich. Einbindung von Dritten: Sind Förderbanken, Bürgschaften oder Investoren im Spiel, ist der Prüfungsaufwand automatisch höher. In solchen Fällen solltest von vornherein mehr Zeit einplanen.

Die 6 besten Tipps, um einen Kredit schnell zu bekommen

Tipp 1: Unterlagen von Anfang an vollständig einreichen

Du solltest alle relevanten Unterlagen schon bereit haben, bevor du deinen Kreditantrag startest. Dazu gehören ein aussagekräftiger Businessplan, eine detaillierte Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung, aktuelle Kontoauszüge sowie Nachweise über Eigenkapital oder Sicherheiten, Steuerbescheide und ggf. Handelsregisterauszüge.

Wichtig: Die Identitätsprüfung ist am schnellsten mit dem Videoident-Verfahren. Dafür musst du deinen Personalausweis oder Reisepass parat haben.

Tipp 2: Kreditbedarf realistisch kalkulieren

Kalkuliere deinen Kapitalbedarf sorgfältig. Setzt du ihn zu hoch an, wird die Bank nachfragen. Aber auch bei einem zu niedrig angesetzten Kreditbedarf, wird es Fragen geben. Eine nachvollziehbare Kalkulation signalisiert hingegen Seriosität, was Banken schätzen, weil dadurch ihr Risiko geringer wird.

Tipp 3: Frühzeitige Kommunikation mit der Bank

Erkundige dich vorab, welche Kreditoptionen es bei deinem Anbieter gibt, um schnell durch den Antragsprozess zu kommen. Es hilft auch, wenn du weißt, welche Kriterien (Sicherheiten, Bonität oder Branchenkenntnisse) deiner Bank wichtig sind.

Tipp 4: Transparenz und Offenheit bei Nachfragen

Reagiere zügig auf Nachfragen und liefere zusätzlich angeforderte Informationen vollständig. Nachvollziehbarkeit und Vertrauen sind wichtig und beschleunigen den Entscheidungsprozess.

Tipp 5: Online-Plattformen und Vergleichsportale für Gründerkredite nutzen

Digitale Lösungen beschleunigen die Kreditvergabe erheblich. Wenn du einen Kredit schnell bekommen willst, solltest du Online-Plattformen für Kredite nutzen. Hier kannst du zum Beispiel Unterlagen einmal hochzuladen, die dann mehreren Banken parallel zur Verfügung stehen.

Digitale Tools für Business- und Finanzplanung erleichtern die Erstellung strukturierter Unterlagen – mit automatisch generierten Cashflow-Rechnungen, Rentabilitätsprognosen oder Szenarioanalysen. Banken und Investoren können standardisierte Dokumente leichter prüfen, was wiederum Zeit spart.

Fazit

Einen Kredit schnell zu bekommen, ist kein Zufall! Mit einer guten Vorbereitung sparst du wertvolle Zeit. Halte von Beginn an alle relevanten Unterlagen vollständig bereit, kalkuliere de Finanzierungsbedarf realistisch prüfe vorab die wichtigsten Kreditkonditionen. Zusätzlich helfen digitale Tools und spezialisierte Anbieter, den Prozess zu beschleunigen. Je klarer und transparenter du dein Vorhaben präsentierst, desto schneller kann die Kreditentscheidung fallen.