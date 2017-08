Top 10 Jobportale für Freelancer: die besten Projektbörsen im Überblick

Zuerst die gute Nachricht für alle Selbstständigen: Immer mehr Agenturen, Unternehmen und Startups setzen auf eine projektorientierte Zusammenarbeit mit Freelancern. Allein in Deutschland gibt es knapp fünf Millionen Freiberufler und rund jeder dritte Personalverantwortliche will zukünftig häufiger mit ihnen arbeiten. Doch am Ende bleibt trotzdem die Frage aller Fragen: Wie kommen Freelancer an Jobs, die auch tatsächlich ihren Qualifikationen, Anforderungen und Lohnvorstellungen entsprechen? Jobportale sind hierbei eine große Hilfe. In der folgenden Liste ist für nahezu jede Profession etwas passendes dabei.

Upwork

Das Angebot von Upwork richtet sich an ein recht breites Qualifikations-Spektrum: Entwickler, Kreative, Redakteure, virtuelle Assistenten und Fachkräfte aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice werden dort am ehesten fündig. Das Besondere an Upwork ist seine „Instamatch-Funktion” mit der Freelancer ihren Verfügbarkeitsstatus einstellen können. Zur Auswahl stehen „sofort”, „später” und „nicht auf der Suche”. Über eine Messaging-App können Auftraggeber direkt Kontakt mit ihnen aufnehmen und sie in Echtzeit beauftragen. Das Tool bietet außerdem Chat- und Videofunktionen.

Freelance.de

Auf der Akquise-Plattform freelance.de liegt der Angebotsschwerpunkt auf IT- und SAP-Projekten und solchen für Ingenieure und Techniker, wobei auch Designer, Marketingspezialisten oder Kommunikationsmanager fündig werden. Die Plattform bietet ihren Nutzern diverse zusätzliche Dienstleistungen wie Marktübersichten, Honorarvergleiche oder Tools zur Projekt- und Auftragsverwaltung. Freelancern stehen Serviceangebote wie die gezielte Suche nach Projekten oder Tools für das Bewerbungsmanagement zur Verfügung. Die Vermittlung ist provisionsfrei, das Angebot erstreckt sich auf den deutschsprachigen Raum.

Smartjobr

Smartjobr ist die erste internationale Matching-App für iOS und Android, die Freelancer und Auftraggeber direkt zusammenbringt. Das Angebot richtet sich vor allem an die Kreativ- und Digitalbranche. Eine eigens entwickelte Matching-Technologie sorgt dafür, dass Freelancer per Push-Nachricht passende Jobangebote erhalten. Sie können ein detailliertes Profil mit Angaben zu Kenntnissen, Referenzen und Tagessätzen hinterlegen. Interessante Kontakte können auf beiden Seiten hinzugefügt werden und stärken den Netzwerkgedanken, den die App zusätzlich bietet. Der Download und die Basisversion sind kostenlos, die Vermittlung von Jobs ist für beide Seiten provisionsfrei.

Twago

Bei Twago können Unternehmen kostenfrei Projekte mit Anforderungsprofil, Budgetrahmen und Angebotsfristen einstellen. Interessierte Freelancer, vor allem Programmierer, App-Entwickler oder Online-Marketing-Experten, können die Unternehmen kontaktieren, Fragen zu den Projekten stellen und müssen ein Angebot abgeben um die Auftraggeber von sich zu überzeugen. Die Bezahlung erfolgt über einen integrierten Treuhandservice, einen Teil des Erlöses behält sich Twago als Provision ein.

Remote

remote richtet sich sowohl an Freelancer als auch an Fachkräfte, die eine Festanstellung suchen. Vor allem Projekte in den Bereichen Marketing, Entwicklung, Übersetzung, Design und Redaktion sind dort zu finden. Das System von remote basiert auf einem lernenden Algorithmus der die Profile der Fachkräfte hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Erfahrungen und Persönlichkeitsmerkmale analysiert, um ihnen möglichst passgenaue Projekte zu vermitteln. Die Beauftragung erfolgt unmittelbar und in Echtzeit, auch die Bezahlung erfolgt über die Plattform.

Gulp

Der Personaldienstleister GULP richtet sich mit seinem Angebot vor allem an Spezialisten aus den Bereichen IT, Engineering und Finance. Nicht nur Freelancer können den Service von GULP nutzen. Auch Arbeitnehmer können sich für einen zeitlich begrenzten Einsatz in Unternehmen bewerben und auch Festanstellungen werden angeboten. Leistungen in den Bereichen Field Services und Service Desks sowie die Übernahme von Konstruktionsaufträgen im Dienst-/Werkvertragsumfeld ergänzen das Angebot.

Freelancer Map

Auf freelancermap finden Freelancer aus dem IT- und Technikbereich Ausschreibungen auf die sie sich direkt bewerben können. Sie können ein detailliertes Profil hinterlegen und sich über eine Such- und Filterfunktion auf passende Projekte bewerben. Projekt-Anbieter können die passenden Kandidaten über eine Kategorienstruktur finden und ihnen direkt Projektanfragen senden. In einer eigenen Scriptbörse können bereits selbst programmierte Scripts verkauft werden. Diverse Diskussionsforen bieten Raum für den fachlichen Austausch. Extra für IT-Dienstleister gibt es einen Channel-Berech mit relevanten News und Informationen aus der Branche. Es gibt sowohl die kostenlose Basis- als auch die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft.

Jomondo

jomondo hat den klassischen Bewerbungsprozess digitalisiert. Hier geht es um das Suchen und Finden von sowohl reinen Online- als auch Projekten vor Ort. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen gibt es nicht, jeder kann kostenfrei ein Projektgesuch- oder Angebot einstellen. Der Bewerbungsprozess erfolgt per Anschreiben mit möglichst detaillierten Angaben zu den Kenntnissen. Auch Bewerbungsunterlagen wie Zeugnisse, Fotos oder Referenzen können hochgeladen und versendet werden. Die Provision in Höhe 20 Prozent müssen die Auftraggeber leisten.

Freelancer

Freelancer ist kein gewöhnliches Portal für die Jobsuche. Hier müssen Kandidaten mit ihren Mitstreitern in den Wettbewerb gehen und Angebote für ausgeschriebene Projekte abgeben. Den Anbietern werden über ein ergänzendes Empfehlungssystem die passendsten Kandidaten für das Projekt vorgeschlagen und sie können über eine Chat-Funktion direkt mit ihnen in Kontakt treten. Die Bezahlung erfolgt über den Marktplatz, entweder nach dem Erreichen gesetzter Meilensteine oder nach vollständiger Beendigung des Auftrags. Freelancer finden hier internationale Projekte aus den Bereichen Software-Entwicklung, Texten, Vertrieb und Marketing, Accounting, Recht oder Datenbearbeitung.

99designs

Wie der Name bereits verrät, richtet sich 99designs an freie Gestalter aus diversen kreativen Bereichen wie beispielsweise Logo und Corporate Identity, App- und Webdesign, Kunst und Illustration, Unternehmen und Werbung oder auch Kleidung und Produktdesign. Unternehmen können ein Designbriefing mit Angaben zu Anforderungen und einem Preisgeld hinterlegen. In einem klassischen Pitch bewerben sich Designer aus der ganzen Welt mit einer ersten Idee auf das Projekt. Die Auftraggeber können über Bewertungen, Kommentare und private Nachrichten weitere Anweisungen geben und nach sieben Tagen aus allen Einsendungen das beste Design auswählen. Der Gewinner erhält das ausgeschriebene Preisgeld, der Auftraggeber alle Nutzungsrechte am Design.

Welches Portal am Ende das richtige ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine erste gute Orientierung bieten die jeweiligen Branchenschwerpunkte.