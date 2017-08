Pitch, Pitch, Pitch! Mit der StartupCon zum 1 Million Dollar Pitch nach San Francisco

Schon mal darüber nachgedacht, was ihr mit 1 Million US Dollar machen würdet? Lasst euch am 11. Oktober 2017 auf der StartupCon nicht die Chance entgehen, an der regionalen Qualifikation des 1 Million Dollar Pitch teilzunehmen und euch für die Teilnahme am Startup World Cup in San Francisco zu qualifizieren.

5 / 5 ( 1 )

Im Rahmen der diesjährigen StartupCon, die am 11. Oktober 2017 in der Kölner LANXESS Arena stattfindet, bekommen Startups die Möglichkeit an einem internationalen Pitch in den USA teilzunehmen und einen eine Million Dollar Investitionspreis abzuräumen. Zwei Optionen zur Teilnahme stehen mit dem „Elevator Pitch“, der auf einer eigens kreierten App – CREACE, kostenlos für Apple und Android – beruht, und dem „Pitch of the Day“ zur Verfügung.

Ziel und Traum eines jeden Startups ist es, einen Investor zu finden und so, mit möglichst viel Kapital, das eigene Unternehmen zu pushen. Auf der StartupCon können Gründer dieser Vision einen entscheidenden Schritt näherkommen und sich für die Teilnahme am Startup World Cup qualifizieren. Diese globale Konferenz ist zugleich ein Wettbewerb, bei dem sich die Sieger aus etwa 30 regionalen Wettkämpfen, gegeneinander behaupten müssen. Eine prominente Fachjury – bestehend aus international erfolgreichen Investoren und Branchenkennern – entscheidet am 11. Mai 2018 in San Francisco über die Vergabe des eine Million Dollar Investitionspreises.

Der Weg zum 1 Million Dollar Pitch

Gründer haben, im Rahmen der StartupCon, die doppelte Chance, sich für die Teilnahme an der regionalen Qualifikation des 1 Million Dollar Pitch zu qualifizieren.

Elevator Pitch: Die kostenlose App CREACE herunterladen, Pitch-Video drehen und online teilen. Sobald das persönliche Pitch-Video im Kasten und auf der StartupCon Videowall gepostet worden ist, ist es für die komplette Community sichtbar. Mit Hilfe von Likes und Hashtags, die auf Facebook gesammelt werden können, steigert das Startup seine Gewinnchancen auf 1.000 Euro. Diese werden monatlich, an das Startup mit dem erfolgreichsten Video, ausgezahlt. Durch das Ausfüllen eines zusätzlichen Formulars erhöhen Startups ihre Chancen für die Qualifikation und Teilnahme an der regionalen Qualifikation des 1 Millionen Dollar Pitch im Rahmen der StartupCon 2017.

Pitch of the Day: Pitch Deck erstellen und über ein Kontaktformular hochladen. Im nächsten Schritt scannen und selektieren – je nach Interessensbereich und Portfolio – Investoren aus allen Bereichen der Wirtschaft die Pitch Decks. Am 11. Oktober bekommen die Startups dann bei persönlichen 15-Minuten One-to-One Gesprächen, in den 50 Logen der LANXESS Arena, die Möglichkeit, ihre Ideen zu präsentieren und Investoren für sich zu gewinnen.

Die drei überzeugendsten und innovativsten Startups qualifizieren sich für die Teilnahme an der regionalen Qualifikation des 1 Million Dollar Pitch am 11. Oktober 2017. Die regionale Qualifikation des 1 Million Dollar Pitch ist die Chance auf ein Ticket nach San Francisco und einen der begehrten Wettbewerbsplätze für 1 Million Dollar in Form eines Investitionspreises.