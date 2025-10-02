Buchhaltungssoftware Sage Active im Test | Empfehlung 2025

Buchhaltungssoftware SAGE Active im Test: der Überblick

Die Buchhaltungssoftware SAGE Active gehört zu den neuesten Cloud-Lösungen von Sage und richtet sich vor allem an Selbstständige, Startups und kleine bis mittelständische Unternehmen. Wir haben das Programm detailliert unter die Lupe genommen.

Im Test hat sich gezeigt, dass Sage Active von smarter Automatisierung über E-Rechnungen bis hin zu einem eigenen KI-Assistenten ein ziemlich umfangreiches Paket für die digitale Buchhaltung liefert. Du kannst mit Sage Active deine Buchhaltung nicht nur schneller und effizienter erledigen, sondern behältst gleichzeitig den Überblick über alle wichtigen Finanzkennzahlen.

Das sind die Highlights der Buchhaltungssoftware SAGE Active

Cloud-basiert: Du kannst jederzeit und von überall auf deine Daten zugreifen.

Du kannst jederzeit und von überall auf deine Daten zugreifen. KI-Unterstützung: Mit dem integrierten Sage Copilot erledigst du Aufgaben noch effizienter.

Mit dem integrierten Sage Copilot erledigst du Aufgaben noch effizienter. Einfache Rechnungsstellung: Angebote, Rechnungen und Mahnungen sind mit wenigen Klicks erstellt.

Angebote, Rechnungen und Mahnungen sind mit wenigen Klicks erstellt. Automatisierte Prozesse: Wiederkehrende Aufgaben wie Zahlungen oder Buchungen laufen nahezu von selbst.

Wiederkehrende Aufgaben wie Zahlungen oder Buchungen laufen nahezu von selbst. E-Rechnungen & GoBD: Mit Sage Active bist du dank GoBD-Zertifikat rechtlich auf der sicheren Seite. Die Buchhaltungssoftware liest eingehende E-Rechnungen in den Formaten X-Rechnung und ZUGFeRD ein.Der Versand von E-Rechnungen aus dem Programm heraus ist geplant.

Mit Sage Active bist du dank GoBD-Zertifikat rechtlich auf der sicheren Seite. Die Buchhaltungssoftware liest eingehende E-Rechnungen in den Formaten X-Rechnung und ZUGFeRD ein.Der Versand von E-Rechnungen aus dem Programm heraus ist geplant. Transparente Berichte: Du hast Umsatz, Cashflow und offene Posten immer in Echtzeit im Blick.

Du hast Umsatz, Cashflow und offene Posten immer in Echtzeit im Blick. Individuell erweiterbar: Module und Lizenzen lassen sich flexibel anpassen.

Was kann die Buchhaltungssoftware SAGE Active?

Sage Active deckt alle Kernbereiche einer modernen Buchhaltungssoftware ab: von der klassischen Buchführung über Rechnungs- und Angebotsverwaltung bis hin zu automatisierten Umsatzreports. Dank Cloud-Struktur arbeitest du unabhängig von Standort und Endgerät.

Besonders praktisch: Die Buchhaltungssoftware wächst mit deinem Unternehmen. Du kannst zusätzliche Module für Warenwirtschaft oder erweiterte Reporting-Funktionen einfach dazu buchen.

Integrierter KI-Assistent: Sage Copilot nimmt dir Routinearbeiten ab

Ein echtes Highlight ist der Sage Copilot. Der KI-Assistent unterstützt dich, indem er offene Rechnungen im Blick behält, Analysen zu deinem Cashflow liefert und dich an Zahlungen oder wichtige Fristen erinnert. So sparst du nicht nur Zeit, sondern verhinderst auch unnötige Zahlungsausfälle.

Buchhaltungssoftware SAGE Active im Test – unsere Erfahrungen

Im Test überzeugt Sage Active mit einer klaren, modernen Oberfläche und durchdachter Nutzerführung. Alles ist logisch aufgebaut, sodass auch Einsteiger schnell zurechtkommen. Besonders die Kombination aus Automatisierung, KI-Unterstützung und Cloud-Zugriff sorgt für ein Rundum-sorglos-Paket in Sachen Buchhaltung.

Was uns besonders gefallen hat: Sage Active fühlt sich nicht wie eine komplizierte Finanzsoftware an, sondern wie ein smartes Business-Tool, das dich spürbar entlastet. Im Alltag zeigt sich: Du sparst Zeit, reduzierst Fehler und hast deine Unternehmensfinanzen immer im Blick.

Buchhaltung komplett in der Cloud

Mit der Buchhaltungssoftware Sage Active erledigst du deine Buchhaltung vollständig online – ganz ohne komplizierte Installationen, Updates und IT-Kosten für Server oder Wartung, Deine Daten sind sicher in der Cloud gespeichert und verschlüsselt, sodass du auch unterwegs problemlos arbeiten kannst.

E-Rechnungen

Sage Active macht das Handling von E-Rechnungen einfach. Eingehende Rechnungen im X-Rechnung- oder ZUGFeRD-Format werden automatisch eingelesen – du musst die Dokumente nur per Drag & Drop hochladen. Das spart Zeit und reduziert Fehler. Besonders praktisch: Diese Funktion ist dauerhaft verfügbar. Und ein Blick in die Zukunft zeigt: Bald kannst du E-Rechnungen auch direkt aus Sage Active versenden.

Echtzeit-Umsatzberichte

Ein starkes Plus im Sage Active Test sind die Echtzeit-Reports. Während andere Buchhaltungsprogramme nur periodisch Daten aktualisieren, zeigt dir Sage Active deine wichtigsten Kennzahlen sofort an. Ob Umsatz, Cashflow oder offene Posten – alles ist live im Dashboard verfügbar. Dadurch kannst du schnell auf Veränderungen reagieren, zum Beispiel wenn ein Kunde nicht rechtzeitig zahlt oder deine Liquidität knapp wird. Für Unternehmer bedeutet das: bessere Planungssicherheit und fundiertere Entscheidungen auf Knopfdruck.

KI-Assistent Sage Copilot

Mit dem Sage Copilot hebt sich Sage Active von klassischer Buchhaltungssoftware ab. Der integrierte KI-Assistent automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie das Verbuchen von wiederkehrenden Zahlungen oder das Erstellen von Erinnerungen für fällige Rechnungen. Darüber hinaus liefert er dir wertvolle Analysen: Welche Kunden zahlen oft zu spät? Wo gibt es Optimierungspotenzial beim Cashflow? Statt nur Zahlen darzustellen, gibt dir die KI konkrete Handlungsempfehlungen.

Einfache Verwaltung von Rechnungen, Angeboten, Produkten, Preisen und Rabatten

Die Buchhaltungssoftware Sage Active punktet mit einer übersichtlichen Verwaltung von Rechnungen und Angeboten. Du kannst mit wenigen Klicks ein Angebot erstellen, es in eine Rechnung umwandeln und bei Bedarf Mahnungen nachschicken. Zusätzlich lassen sich Produkte, Preise und Rabatte zentral verwalten. Das ist besonders praktisch für Unternehmen mit wechselnden Angeboten oder häufigen Preisänderungen. Statt jede Rechnung manuell anzupassen, greifst du einfach auf deine gespeicherten Vorlagen zurück.

Umsatzsteuervoranmeldung und Steuererklärung

Ein weiterer Pluspunkt von Sage Active ist die einfache Erstellung und Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung direkt an das Finanzamt über die integrierte ELSTER-Schnittstelle. Mit wenigen Klicks bereitest du deine Voranmeldung vor und sendest sie elektronisch ab – sicher und GoBD-konform.

Darüber hinaus unterstützt dich die Software bei der Vorbereitung der Steuererklärung: Alle relevanten Buchungen und Belege sind übersichtlich erfasst und können direkt exportiert oder an deinen Steuerberater weitergegeben werden.

Was kostet die Buchhaltungssoftware SAGE Active?

Die Preise für Sage Active sind transparent und flexibel gestaltet, sodass du die Software entsprechend deinen Bedürfnissen skalieren kannst. Du kannst mit einer Basisversion starten und bei Bedarf zusätzliche Funktionen oder Nutzer hinzubuchen. So zahlst du nur für das, was du wirklich benötigst. Das Abo wird mit monatlicher Laufzeit abgeschlossen und kann in den Einstellungen ganz einfach gekündigt werden.

Passende Lizenzen für unterschiedliche Anforderungen

Sage Active bietet zwei Hauptpakete, die sich an verschiedene Unternehmensgrößen und Anforderungen richten.

Sage Active Starter (25 Euro/Monat zzgl. MwSt. / 2 Nutzer inklusive): Ideal für Selbstständige und kleine Unternehmen, die ihre Buchhaltung und Rechnungsstellung effizient online erledigen möchten.

Sage Active Essentials (49 Euro/Monat zzgl. MwSt. / 4 Nutzer inklusive): Für wachsende Unternehmen, die zusätzlich zur Buchhaltung auch Funktionen wie Warenwirtschaft und erweiterte Finanzberichte benötigen.

➜ Aktuell bietet Sage einen Rabatt von 50 Prozent für die ersten drei Monate an.(Stand: 10/2025)

Zusatzfunktionen und Erweiterungen

Je nach Wachstum deines Unternehmens kannst du die Funktionalitäten der Buchhaltungssoftware Sage Active flexibel erweitern.

Zusätzliche Nutzer (Starter: 5 Euro/Monat, Essentials: 10 Euro/Monat): Erweitere dein Team, indem du weitere Nutzer hinzufügst.

Erweitere dein Team, indem du weitere Nutzer hinzufügst. Zusätzliche Rechnungen : 0,05 Euro pro Rechnung über das monatliche Kontingent (Starter: 300, Essentials: 500) hinaus.

: 0,05 Euro pro Rechnung über das monatliche Kontingent (Starter: 300, Essentials: 500) hinaus. Erweiterte Funktionen (buchbar gegen Aufpreis): Nutze zusätzliche Funktionen wie erweiterte Finanzberichte, Warenwirtschaft oder Schnittstellen zu anderen Systemen.

Für welche Unternehmen lohnt sich die Buchhaltungssoftware SAGE Active?

Sage Active richtet sich besonders an Selbstständige, Gründer und kleine Unternehmen, die ihre Buchhaltung einfach und rechtssicher erledigen möchten. Mit der Cloud-Lösung kannst du deine Finanzen auch unterwegs verwalten, was gerade für junge Unternehmen und digitale Nomaden ein Pluspunkt ist.

Aber auch für KMU ist Sage Active spannend: Die Software bietet genug Flexibilität, um komplexere Geschäftsprozesse abzubilden. Dank modularer Erweiterungen passt sich die Lösung an dein Wachstum an, ohne dass du irgendwann wechseln musst.

Bevor du dich entscheidest, kannst du die Buchhaltungssoftware Sage Active 30 Tage kostenlos testen. Das lohnt sich, weil du die Software in deinem eigenen Arbeitsalltag auf Herz und Nieren prüfen kannst – ganz ohne Risiko und mit vollem Funktionsumfang.

Wie gut ist der Support bei der Buchhaltungssoftware SAGE Active

Der Support ist einer der Pluspunkte von Sage. Du erreichst den Kundenservice per Telefon, Chat oder E-Mail. Zusätzlich gibt es eine große Online-Wissensdatenbank, Webinare und Community-Foren. Wir hatten beim Test keine Probleme, aber viele Nutzer berichten, dass der Support schnell und lösungsorientiert reagiert.

Fazit

Unser Test zeigt: Die Buchhaltungssoftware Sage Active ist eine moderne, KI-gestützte Lösung für digitale Buchhaltung. Sie ist flexibel, wächst mit deinem Unternehmen mit und erleichtert dir den Alltag spürbar. Wer eine leistungsstarke Buchhaltungssoftware sucht, die cloudbasiert, einfach und rechtssicher ist, trifft mit Sage Active eine gute Wahl.