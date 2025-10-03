SevenVentures Pitch Day 2025: Das sind die vier Finalisten

Investmentexpert:innen haben vier wachstumsstarke B2C-Startups für den SevenVentures Pitch Day ausgesucht. Und die haben es in sich.

Die Finalteilnehmer des diesjährigen SevenVentures Pitch Days stehen fest: EDURINO, HEY HOLY, Knowunity und Evela Health. Die ersten drei Startups konnten in einer rund fünfwöchigen Bewerbungsphase das interne Auswahlgremium von SevenVentures, dem Investmentarm von ProSiebenSat.1, überzeugen. Evela Health hatte sich die Finalteilnahme bereits im Juli durch den Gewinn einer SevenVentures-Wildcard beim Female Founders Summit von Businettes in München gesichert.

Die vier B2C-Startups treten am 21. Oktober 2025 auf dem New Com Summit in der Wappenhalle München gegeneinander an. Dort findet der lukrative Wettbewerb bereits zum zweiten Mal in Folge statt.

Evela Health betreibt eine von Ärzt:innen entwickelte digitale Plattform, die für Frauen mithilfe personalisierter Therapiepläne, Expert:innen-Begleitung und KI-gestützter Analysen eine zentrale Versorgungslücke schließt: Ziel des Unternehmens ist, dass sich Millionen Frauen, die in der Lebensmitte unter unbehandelten Symptomen der Wechseljahre leiden, besser fühlen und gesund älter werden.

EDURINO hat sich darauf spezialisiert, Kinder im Vorschul- und Grundschulalter verantwortungsbewusst und spielerisch an digitales Lernen heranzuführen. Das Startup betreibt ein digitales Spiel- und Lernsystem, das in einer Kombination aus haptischen Figuren, ergonomischen Stiften und sicherer, werbefreier App funktioniert und von Logopädi:nnen, Grundschullehrer:innen und Pädagogi:nnen entwickelt wurde.

2022 trat HEY HOLY als Europas erste Marke für rassenspezifisches Hundefutter in den Markt ein. Jede Rezeptur bei HEY HOLY ist sorgfältig auf die Bedürfnisse der jeweiligen Hunderasse abgestimmt, mit frischem Fleisch, ohne Füllstoffe und 100% getreidefrei. Dank flexibler Abonnement-Modelle erhalten Hundebesitzer:innen gesunde Ernährung für ihre Vierbeiner bequem nach Hause geliefert.

Knowunity ist eine digitale Lernplattform, die Schüler:innen einen KI-gestützten Begleiter bietet, um ihren individuellen Lernprozess zu personalisieren und zu optimieren. Das Geschäftsmodell basiert auf einer Kombination aus kostenfreien Basisfunktionen und einem Premium-Abonnement, das erweiterte Funktionen wie individuelle Lernpläne, vertiefte Inhalte und zusätzliche Unterstützung bietet.

Die Gewinner:innen des SevenVentures Pitch Days bekommen Medialeistung für eine Bewegtbildkampagne im Wert von 3 Millionen Euro sowie einen eigenen TV-Spot. Die Pitches der Startups finden vor einem Publikum beim New Com Summit statt und werden live auf YouTube übertragen, Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderator Daniel Boschmann wird die Zuschauer:innen durch den Abend führen.