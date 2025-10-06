Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 6. bis 12. Oktober 2025
„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich“, wusste bereits Voltaire. Wenn wir uns so umschauen überall, dann hat er immer noch Recht. In diesem Sinne wünschen wir euch eine […]* Gründerwoche. Bleibt gesund und … vernünftig!
*Bitte selbst ausfüllen.
Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“
Online, 7. Oktober 2025
Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.
Am Anfang ist das Geld
herCAREER Expo München 2025
München, 9. und 10. Oktober 2025
Die herCAREER Expo ist Europas Leitmesse für weibliche Karriere und bringt Gründerinnen, aber auch Absolventinnen sowie Frauen in Fach- und Führungspositionen zusammen – an einem Ort für Gespräche über Hierarchien und Branchen hinweg.
Unbeschreiblich weiblich
Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“
Online, 9. Oktober 2025
Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.
Zum Erfolg steuern
Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“
Online, 9. Oktober 2025
Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.
Sicher bleiben
Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT) | Berlin 2025
Berlin, 10. und 11. Oktober 2025
Auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen.
Dann kann’s ja losgehen
Entrepreneurship Summit 2025 | Berlin
Berlin, 11. und 12. Oktober 2025
Beim Entrepreneurship Summit lernst du von über 100 Entrepreneuren, wie aus Ideen erfolgreiche Geschäftsmodelle werden – ökonomisch, ökologisch & sozial.
Starthilfe
UITS25 | The LGBTIQ Tech Conference & Career Fair
Berlin, 11. Oktoberfest 2025
Lerne die größte LGBTIQ-Tech-Szene Europas kennen und entdecke die Schnittstelle zwischen Queerness, technologischen Durchbrüchen und der Gestaltung einer besseren Zukunft.
Proud to the future
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.