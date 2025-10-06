„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich“, wusste bereits Voltaire. Wenn wir uns so umschauen überall, dann hat er immer noch Recht. In diesem Sinne wünschen wir euch eine […]* Gründerwoche. Bleibt gesund und … vernünftig! *Bitte selbst ausfüllen.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 6. bis 12. Oktober 2025

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 7. Oktober 2025

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

herCAREER Expo München 2025

München, 9. und 10. Oktober 2025

Die herCAREER Expo ist Europas Leitmesse für weibliche Karriere und bringt Gründerinnen, aber auch Absolventinnen sowie Frauen in Fach- und Führungspositionen zusammen – an einem Ort für Gespräche über Hierarchien und Branchen hinweg.

Unbeschreiblich weiblich

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 9. Oktober 2025

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 9. Oktober 2025

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT) | Berlin 2025

Berlin, 10. und 11. Oktober 2025

Auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen.

Dann kann’s ja losgehen

Entrepreneurship Summit 2025 | Berlin

Berlin, 11. und 12. Oktober 2025

Beim Entrepreneurship Summit lernst du von über 100 Entrepreneuren, wie aus Ideen erfolgreiche Geschäftsmodelle werden – ökonomisch, ökologisch & sozial.

Starthilfe

UITS25 | The LGBTIQ Tech Conference & Career Fair

Berlin, 11. Oktoberfest 2025

Lerne die größte LGBTIQ-Tech-Szene Europas kennen und entdecke die Schnittstelle zwischen Queerness, technologischen Durchbrüchen und der Gestaltung einer besseren Zukunft.

Proud to the future

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

