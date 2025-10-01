Warum die KI-Aufsicht in eine Hand gehört

Zentrale Marktaufsicht statt förderalem Kompetenz-Wirrwarr: Den Startup-Verband hat eine klare Meinung zu den Zuständigkeiten bei der KI-Regulierung.

In der aktuellen Diskussion über die KI-Verordnung wird ein Entwurf des Digitalministerium diskutiert, der die KI-Aufsicht bündelt. Der Startup-Verband begrüßt diesen wichtigen Schritt ausdrücklich, da die KI-Aufsicht unbedingt in eine Hand gehört.

Für Gründer*innen und Investor*innen seien laut Startup-Verband „klare, zentrale Zuständigkeiten und Rechtssicherheit“ entscheidend. Der Verband warnt seit Langem vor einem regulatorischen Flickenteppich bei der KI-Aufsicht. Föderal zersplitterte Strukturen und Mehrfachzuständigkeiten würden zu Intransparenz, längeren Verfahren und unnötiger Bürokratie führen und damit Zeit verschwenden, die deutsche Startups nicht haben.

Allerdings haben die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder in einer gemeinsamen Pressemitteilung Kritik am Vorschlag des Digitalministeriums geäußert, die Marktaufsicht über bestimmte KI-Systeme zentral anzusiedeln.

Aus Sicht des Startup-Verbands überzeugt das nicht. Für eine angemessene Grundrechtsprüfung seien im AI-Act bereits Mechanismen angelegt. Davon auszugehen, dass nur deutsche Landesdatenschutzbehörden dem gerecht werden können, sei nicht ersichtlich, heisst es in einer Mitteilung.

„Wir brauchen in Deutschland eine starke, zentrale Marktaufsicht für KI – kein föderales Kompetenz-Wirrwarr. Startups brauchen Tempo, Klarheit und einheitliche Regeln. Nur so schaffen wir Vertrauen, Investitionen und Innovationen im globalen Wettbewerb“, sagt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands.

„Wir diskutieren auf EU-Ebene über Vereinfachungen beim AI-Act und in Deutschland bringen 17 Datenschutzbehörden eine unnötig komplizierte Lösung ins Gespräch. Das ist kleinkariert. So wird das nichts mit globaler Wettbewerbsfähigkeit und digitaler Souveränität“, so Pausder weiter.

Der Startup-Verband spreche sich daher klar für eine innovationsfreundliche Marktaufsicht aus, die Grundrechte schützt, aber zugleich effizient, praxisnah und zentral organisiert ist. “Im Koalitionsvertrag ist festgehalten: Datenschutzfragen sollen im Interesse der Wirtschaft gebündelt werden. Genau dieses Prinzip muss auch für die KI-Aufsicht gelten, damit Entscheidungen für Anbieter schnell, verlässlich und aus einer Hand getroffen werden“, so Pausder.