Business as usual? Mitnichten. Weil es in der ersten Oktoberwoche seit mehr als 30 Jahren einen Feiertag gibt, könnt ihr am Ende der Woche erstmal kurz durchschnaufen. Das ist nach den zuletzt hektischen Wochen ohnehin für viele eine gute Idee. Und dann geht’s ja auch schon in den Jahresendspurt.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Smart Country Convention 2025 | Berlin

Berlin, 30. September bis 2. Oktober 2025

Die Smart Country Convention ist das führende Event für den digitalen Staat und öffentliche Dienste und bringt Impulsgeber und führende Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Forschung und Wirtschaft zusammen.

BAND Business Angels Community Summit | München 2025

München, 1. und 2. Oktober 2025

Der BAND Business Angels Community Summit 2025 ist das Top-Networking Event des deutschen Business Angels Ökosystems.

jumpp-Workshop „Professioneller Markenaufbau für eine nachhaltige Unternehmenszukunft“

Frankfurt am Main / Online, 2. Oktober 2025

In diesem Workshop erfährst du, wie du mit einer starken Marke die Zukunft deines Unternehmens gestalten kannst.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

„WOW my Website – STRATO Makeover Contest 2025“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 5. Oktober 2025

Ein Wettbewerb für alle, die ihren Webauftritt aufs nächste Level bringen wollen.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

