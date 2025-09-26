„WOW my Website“: Makeover Contest will veraltete Online-Auftritte auffrischen

Der Webhostinganbieter Strato veranstaltet einen bundesweiten Website-Makeover-Contest. Profitieren könnten die Online.Auftritte von Selbstständigen, Vereinen und Herzensprojekten.

Mit dem Makeover Contest „WOW my Website – STRATO Makeover Contest 2025“ hat der Berliner Webhosting-Anbieter Strato einen Wettbewerb gestartet, bei dem veraltete, überladene oder kaum sichtbare Websites die Chance auf ein professionelles, kostenfreies Makeover erhalten. Im Mittelpunkt sollen vor allem die Menschen stehen: darunter Handwerker, Coaches, Kreative, Vereinsseiten oder persönliche Herzensprojekte, die ihr Online-Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Neben der Chance auf ein professionelles Redesign sollen sie auch die Chance bekommen, mit ihrer Geschichte eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

So funktioniert der Contest

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen: Noch bis zum 5. Oktober können Startups, Gründer:innen, Selbstständige, Kleinstunternehmen oder auch Privatpersonen mit Hobbyprojekten ihre eigene Website für den Contest nominieren. Im Oktober entscheidet die Community per Online-Voting über ihre Favoriten.

Parallel dazu bewertet eine unabhängige Fachjury aus den Bereichen Webdesign, digitale Kommunikation und Mittelstandsexpertise zusätzlich kreative oder besondere Online-Projekte, die Potenzial für positive Veränderung und Bedarf für ein Makeover haben, und wählt ein Gewinner-Projekt aus. Beim Finale am Jahresende sollen die überarbeiteten Gewinner-Websites präsentiert werden, inklusive Vorher-Nachher-Vergleich und begleitender Erfolgsgeschichten.

Preise für den digitalen Neustart

Der Hauptpreis der Fachjury umfasst ein umfassendes Website-Makeover sowie sowie ein Paket aus Webhosting, Design- und Marketing-Tools. Der Publikumspreis belohnt das Voting-Lieblingsprojekt ebenfalls mit einem Website-Makeover und einem Hosting-Paket mit Zusatzleistungen.

Darüber hinaus werden weitere Hosting-Pakete mit einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren vergeben. Unter den Teilnehmenden am Voting wird ein SmartWebsite Plus-Paket verlost. Begleitend zum Wettbewerb bietet das kostenlose E-Book „Erfolgreich online durchstarten“ praxisnahe Tipps zu Aufbau, Design, SEO und digitaler Sichtbarkeit.

Mehr als Technik: Empowerment durch Sichtbarkeit

„Mit dem Makeover Contest möchten wir zeigen, dass ein professioneller Online-Auftritt kein Luxusgut sein muss“, sagt Katharina Oriefe-Briand, Brand Marketing Lead bei STRATO. „Viele großartige Projekte scheitern digital nicht an mangelnden Ideen, sondern am Fehlen von Know-how, Zeit oder Ressourcen. Hier setzen wir an – mit einfachen und echten Lösungen und gezieltem Empowerment.“