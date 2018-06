Coworking Barcelona – die schönsten Arbeitsplätze in Barcelona

Nirgends anders auf der Welt kannst du dich in so vielen verschiedenen und völlig unterschiedlichen Coworking Spaces inspirieren lassen wie in Barcelona. Die spannendsten Spaces in einer der schönsten und einzigartigsten Städte Europas stellen wir euch mit unserer Übersicht vor.

Sie ist die am dritthäufigsten besuchte Stadt Europas, eine der größten Städte des Kontinents und voll pulsierendem, dynamischen Leben: Barcelona, die Hauptstadt der Katalonen. Die tosende Stadt, durch die jährlich mehrere Millionen von Touristen gespült werden, glänzt aber nicht nur mit ihrer unvergleichlichen und einzigartigen Architektur – sondern steckt auch voll Kreativität, Dynamik und Aufbruchstimmung. Hier nimmt vieles seinen Anfang, auch in unternehmerischer Hinsicht.

Traumhaftes Coworking: OneCoWork

Coworking, wie man es träumen würde. Eine unglaublich inspirierende Atmosphäre, voll Gemütlichkeit aber auch voll fühlbarer Offenheit und Gemeinschaft machen diesen Space zu etwas ganz Besonderem. Komfortabel wie ein eigenes Wohnzimmer, aber gleichzeitig zu echter Kreativität anspornend. Zwei Standorte.

Preise: 25 Euro/Tag, ab 350 Euro/Monat für das eigene Büro

Adresse: Marina Port Vell Carrer de l’Escar 26, 08039 Barcelona / Plaça Catalunya Carrer d’Estruc 9, 08002

Barcelona

Web: https://www.onecowork.com/

Coworking für Pros: Zamness

Zamness ist das Arbeits-Zuhause für echte Professionals. Gediegene Atmosphäre, unterschiedliche Arbeitsbereiche und eine Menge Raum kennzeichnen den Space. Die 300 Quadratmeter Office-Fläche teilt man sich dabei mit anderen Professionals und einigen kleineren Unternehmen.

Preise: ab 125 Euro/Monat

Adresse: Carrer de Zamora, 46, 08005 Barcelona

Web: www.zamness.com

Coworking für Durchreisende: Coco COFFICE

Coco COFFICE ist der Space für digitale Nomaden, Freelancer und Vorbeireisende. Wer Barcelona einen Besuch abstattet, sollte unbedingt auch im Coco COFFICE einmal vorbeischauen. Hier kann man sich auch einmal ein wenig erholen vom hektischen Touristengetümmel in der Stadt – bei Klima-Anlage und einem freundlichen, kostenlosen Buffet. Das Coco COFFICE kann sogar stündlich gebucht werden.

Preise: 4 Euro/Stunde, 15 Euro/Tag, 210 Euro/Monat

Adresse: Calle Manso, 17, 08015 Barcelona

Web: http://cofficebarcelona.com/

Felisa CoWork

Ein Space, der nicht nur zum Arbeiten animiert, sondern auch dabei hilft, immer besser zu werden. Coaching, Skill Development Plans und Mentoring gehören im Space mit zum Angebot. Daneben bekommt man auch einmal eine Rückenmassage, wenn man zu lange über seinen kreativen Ideen gesessen hat und Bio-Obst wenn der Zuckermangel die Batterien geleert hat. Gehört alles mit zum Space.

Preise: 80 Euro/Woche, 295 Euro/Monat Premium Package

Adresse: C/ Rosselló 295 Bajos, 08037 Barcelona

Web: www.felisacowork.com

Impact Hub Barcelona

Der Impact Hub ist ein Space, der vor allem dazu dienen soll, Menschen die an Social Impact Projekten arbeiten miteinander zu vernetzen und gegenseitige Unterstützung zu fördern. Die Atmosphäre in diesem 800 m² großen Space ist kommunikativ, inspirierend und hilft, sich auf sein Projekt zu fokussieren. Viel Raum und ein atemberaubender Blick über die berühmte Placa Reial gibt es mit dazu.

Preise: keine Angaben

Adresse: Placa Reial, 18, 08002 Barcelona

Web: http://barcelona.impacthub.net

RavalCo – Ruhiges Coworking in Barcelona

Das RavalCo ist eine der stillen und friedlichen Arbeit stecken der quirligen Stadt. Hier kann man einmal bei der Arbeit zur Ruhe kommen, in bibliotheksgleicher Stille mit höchster Konzentration arbeiten oder einfach in motivierender und sehr freundlicher Atmosphäre etwas voranbringen.

Preise: 15 Euro/Tag, 59 Euro/Woche, ab 89 Euro/Monat

Adresse: Sant Vincenc 21, 08001 Barcelona

Web: www.ravalco.org

Apocapoc Bcn – Ökospace in Barcelona

Die ehemalige Getreidefabrik ist einer der echten Öko-Spaces in Barcelona. Kunstvoll hat man aus gerettetem Holz bequeme und alltagstaugliche Möbel zusammengestellt, die hohen Decken helfen, ein wenig größer und freier zu denken – und die riesige Terrasse ist beinahe schon in der ganzen Stadt legendär. Öko in seiner schönsten und produktivitätsfördernsten Form.

Preise: 17 Euro/Tag, 117 Euro/Monat

Adresse: Passatge Hort dels Velluters, 5, 08003 Barcelona

Web: www.apocapocbcn.com

Pipoca – Coworking zwischen Biedermeier & Steampunk

Ganz passend zum umliegenden Gothic Quarter präsentiert sich der Space mit kreativer Möblierung, die irgendwie an eine Mischung aus Biedermeier mit einem Hauch von Steampunk erinnert. Auf jeden Fall ist das Ambiente gemütlich, kommunikationsfördernd – und ganz sicher einzigartig. Kommunikation und Austausch zwischen den Coworkern so gut wie möglich zu fördern gehört auch zu den Hauptzielen der Betreiber des Spaces.

Preise: 20 Euro/tag, 180 Euro/Monat

Adresse: Carrer Portaferrissa, 8, Principal-1, 08002 Barcelona

Web: www.pipoca.es

BCNDOC – Professionelles Großraumbüro

Das BCNDOC Business Center ist genau das, was der Name vermuten lässt: ein minimalistisches, nüchternes aber hochprofessionelles Großraumbüro. Es bringt einen dazu, sich ohne Ablenkung auf das Wesentliche zu fokussieren und ultra-konzentriert und produktiv zu arbeiten. Darüber hinaus hinterlässt man bei seinen Kunden und Besuchern ein sehr seriöses Bild seiner Arbeit. Zusätzlich noch angenehm: Das BCNDOC ist daneben auch noch sehr kostenschonend und kann besonders flexibel genutzt werden – sogar stundenweise.

Preise: keine Angaben

Adresse: Carrer de Pau Claris, 186, 08037 Barcelona

Web: www.bcndoc.com

Espai Born – Coworking für Kreativwirtschaft

Espai Born ist ein Coworking-Space, der die Zusammenarbeit und den Austausch von Projekten zwischen Fachleuten der Kreativwirtschaft fördert, also insbesondere Künstler, Fotografen, Entwickler, Grafiker …

Preise: 15 Euro/Tag, 199 Euro/Monat für Fixed Desk

Adresse: Carrer Vigatans 11, Barcelona

Web: hwww.espaiborn.com

Talent Garden Barcelona – Coworking & Campus

Es wäre unmöglich ihn nicht zu erwähnen: den Talent Garden Barcelona. Der Talent Garden gehört zu einem internationalen Campus-Netzwerk, das sich über ganz Europa und bis in die USA erstreckt. Der Schwerpunkt liegt hier auf der größtmöglichen Förderung talentierter Einzelkämpfer im technischen, digitalen und kreativen Bereich.

Preise: keine Angaben

Adresse: Carrer de Muntaner, 239, 08021 Barcelona

Web: http://barcelona.talentgarden.org

Der Coworking-Kosmos in Barcelona ist dabei so etwas wie eine Best Practice für den Rest von Europa: so würden wir uns das in allen größeren Städten wünschen.