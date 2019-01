Die Blockchain, ICO und Cryptocurrency Events für 2019

Blockchain, ICO und Cryptocurrency haben es als zentrale Themen auch in die Eventszene geschafft. Immer mehr Veranstaltungen und Eventformate rücken diese Themenfelder und Branchen in den Fokus und beschäftigen sich ausschließlich damit.

Cryptocurrency, Blockchain und ICO sind seit den letzten Jahren in aller Munde und die Trendthemen großer Konferenzen und Kongresse. Die Szene hat sich zu einem immer weiter wachsenden Kosmos entwickelt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das zeigt sich auch im Eventbereich, denn immer mehr Events mit dem Fokus auf Blockchain und/oder Cryptocurrency bereichern die Veranstaltungslandschaft. Wir haben einmal die wichtigsten Termine für das kommende Jahr für euch zusammengetragen:

Januar 2019

11.1. Blockchain Connect Conference, San Francisco

Die Szene ist sehr international und daher verwundert es nicht, dass das erste Event nach San Francisco führt. Die renommiertesten Professoren und Speaker aus der ganzen Welt kommen zusammen, um unter dem Thema Academic die Herausforderungen für Hochschulen zu diskutieren.

Mehr dazu: www.goblockchainconnect.com/

15. – 16.1. Unlock Blockchain Forum, Dubai

Das Ritz Carlton Hotel DIFC in Dubai hat die zweite Ausgabe des Unlock Blockchain Forum im Januar zu Gast und versammelt daher die Branche zu allen Aspekten rund um Blockchain.

Mehr dazu: https://www.unlock-bc.com/events/unlock/2019

16. – 18.1. The North American Bitcoin Conference, Miami

Miami ist ebenfalls ein Hotspot im Januar für Kryptowährungen und lockt außerdem mit warmen Temperaturen. Eine große Ausstellungsfläche, zahlreiche Keynote Talks, spannende On-Stage Diskussionen und der Token Pitch zählen zu den besten Argumenten für die Konferenz.

Mehr dazu: https://btcmiami.com/

16. – 18.1. Crypto Finance Conference, St. Moritz

St. Moritz ist bei den meisten als luxuriöser alpiner Ferienort bekannt, im Januar wird es außerdem zum Austragungsort für die Crypto Finance Conference. Diese ist weltweit eine der exklusivsten Investorenkonferenzen zu Kryptowährungen und Blockchain-Investitionen. Die CFC bringt sowohl private als auch institutionelle Investoren und die führenden Anbieter des Crypto & Blockchain-Universums zusammen.

Mehr dazu: https://www.blockchain-forum.net/

Februar 2019

8. – 14.2. London Blockchain Week + Conference Expo (11. + 12.2.)

Die Zwei-Tages-Konferenz findet im Rahmen der London Blockchain Week statt und reiht sich damit in eine prall gefüllte Woche voller fantastischer, informativer, interessanter und spannender Veranstaltungen.

Mehr dazu: https://www.blockchainweek.com/home

19. – 20.2. Blockchain Enterprise Days, Frankfurt am Main

Die Bankenmetropole am Main ist Standort der BeDays 2019. Dabei konzentriert sich das Event vor allem darauf, ob Blockchain eine echte Chance für die Geschäftsentwicklung darstellt oder wie der Geschäftswert durch Blockchain erzielt werden kann. Darüber hinaus erfahrt ihr mehr zu weiteren Unternehmensanwendungen: Identity Access Management (IAM), Enterprise Resource Planning (ERP) und Cybersicherheit in Verbindung mit Blockchain.

Mehr dazu: https://www.kuppingercole.com/book/bedays2019

21.2. Blockchain Future Festival, Stuttgart

Die eintägige Konferenz mit Fokus auf Anwendungsbeispiele und Fälle aus der Praxis der Blockchain-Technologie auf verschiedene Unternehmensbereiche wird zum Treffpunkt für alle Interessierten an der Blockchain-Technologie.

Mehr dazu: https://blockchainfuturefestival.de/

März 2019

4. – 6.3. FinTech Week Tel Aviv

Ebenfalls eine Woche lang geht es in Tel Aviv rund um Fintech, Blockchain und Cyber Security. Viele Veranstaltungen wie der Blockchain Day oder die Conference Women in Tech laden zu inspirierenden Diskussionen, Panels und Vorträgen ein.

Mehr dazu: https://www.telaviv.fintechweek.com/home

6. – 7.3. Finance World Expo, Zug (Schweiz)

Die Finance World Expo ist eine exklusive Veranstaltung für die Finanzwelt und findet auch in der Schweiz statt. Das Event ist Plattform für Branchenführer, aufstrebende neue Unternehmen und private Investoren, um sich zu treffen, das aktuelle globale Wirtschaftsklima, die Finanztrends und die aufregendsten Innovationen zu diskutieren und zu netzwerken.

Mehr dazu: https://financeworldexpo.com/

11. – 17.3. Asia Crypto Week, Hong Kong

Die asiatischen Länder sind auf allen Bereichen immer noch auf dem Vormarsch, daher verwundert es nicht, dass auch dort eine ganze Woche der Kryptowährungen und der Branche gewidmet ist. Blockchain-Enthusiasten und Industrieveteranen werden während der Asia Crypto Week nach Hongkong kommen, um ihr Wissen und ihre Geschichten zu teilen und außergewöhnliche Einblicke in das immer größer werdende Ökosystem zu bieten.

Mehr dazu: https://www.asiacryptoweek.com/

12. – 13.3. Blockchain Technology World, London

London war bisher das Zentrum für die Finanzwelt und nimmt weiterhin, auch während und nach des Brexits, einen großen Stellenwert ein. Die Blockchain Technology World ist eine neue Großveranstaltung, die sich der schnellen Verbreitung der Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in Unternehmen jeder Größe und in allen Branchen widmet. Der Schwerpunkt der Blockchain Technology World liegt auf der praktischen Anwendung und Integration der Technologie.

Mehr dazu: https://www.blockchaintechnologyworld.com/

18. – 19.3. fin:CODE Europe, Frankfurt am Main

fin: CODE ist Europas einzigartiges Event, das sich mit den Herausforderungen befasst, denen sich Banken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungsunternehmen bei der Einführung und Skalierung von DevOps auf Unternehmensebene stellen. Software-Entwicklungsexperten und DevOps-Geeks der führenden europäischen Finanzdienstleistungsunternehmen zeigen ihren Weg zu Continuous Delivery und Microservices inklusive wichtiger Einblicke in Best Practices und Werkzeugstrategien.

Mehr dazu: https://www.fincode-eu.com/

25. – 26.3. Blockchain Summit, Frankfurt am Main

Die zweitägige Konferenz bringt über 2000 Branchenführer, Entscheidungsträger, Tech-Innovatoren und Investoren zusammen und ein spannendes Keynote-Programm auf die Bühne. Modernste Fallstudien bieten euch einen „How-to“ -Ansatz für die Implementierung von Blockchain-Technologien in Branchen wie Finanzen, Versicherungen, Logistik, Versorger, Medien und Unterhaltung und mehr.

Mehr dazu: https://crypto-conference.com/de/

April 2019

2. – 3.4. Anon Blockchain Summit Austria, Wien

Anwendungen von Blockchain in den Bereichen Finanzen, Behörden, Versicherungen, Gesundheitswesen, Energie, Logistik sowie Mobilität sind das zentrale Thema auf dem Blockchain Summit Austria, das gleich zwei Tage mit Workshops und Vorträgen Einblicke in eine erfolgreiche Einführung und Umsetzung aufwartet. Nutzt auch die Chance zum Networking!

Mehr dazu: https://www.blockchainsummitaustria.com/

25. – 26.4. Blockchain Expo Global, London

Die weltweit größte Blockchain-Konferenz und -Ausstellung konzentriert sich auf die Zukunft der Unternehmenstechnologie. Ebenfalls zwei Tage bekommt ihr Top-Inhalte wie Experten-Keynotes, interaktive Podiumsdiskussionen und lösungsbasierte Fallstudien sowie Best Cases präsentiert.



Mehr dazu: https://blockchain-expo.com/global/

Mai 2019

UNCHAIN Bitcoin & Blockchain Convention, Hamburg

Für zwei Tage bringt die UNCHAIN Konferenz die aktuell spannendsten Blockchain-Experten und Unternehmer aus aller Welt nach Hamburg. Die Convention ist eine wunderbare Plattform, auf der sich Krypto-Experten und Entrepreneure mit führenden deutschen Unternehmensvertretern vernetzen können.

Mehr dazu: https://unchain.hamburg/lang/de/

Juni 2019

6. – 7.6. World Blockchain Summit, Berlin

Der World Blockchain Summit ist eine Serie an Events auf der ganzen Welt, und kommt im Juni ebenfalls nach Berlin. Die Event-Serie verbindet globale Blockchain-Experten und Technologieunternehmen in diesem Bereich sowie aufstrebende Startups mit regionalen Unternehmen, Regierungsbehörden, IT-Führungskräften, Tech-Unternehmern, Investoren und Blockchain-Entwicklern. Seid in Berlin mit dabei!

Mehr dazu: https://worldblockchainsummit.com/

19. – 20.6. Event Horizon, Berlin

Mit über 30 internationalen Top-Speakern und über 40 Startups kommen Pioniere, Experten und Visionäre aus der Energie und Blockchain Branche bei der Konferenz zusammen und verwandeln das Kraftwerk Berlin in einen Melting Pot der Ideen und Trends.

Mehr dazu: https://eventhorizon2018.com/

19. – 20.6. Blockchain Expo Europe, Amsterdam

Die Blockchain-Konferenz für Europa findet in Amsterdam statt und zeigt Keynotes, Vorträge, Diskussionen und Panels sowie Fallstudien und Best Practices, die mehr über die neue Technologie verrät und wie diese unsere Zukunft verändern wird.

Mehr dazu: https://blockchain-expo.com/europe/

25. – 26.6. Blockchain Summit, London

Der Blockchain Summit London ist eine der größten Veranstaltungen in Europa, zu der über 200 visionäre Speaker und Referenten kommen, um praktische Fallbeispiele und Einblicke aus der Praxis zu teilen. Dabei stehen die Herausforderungen und Chancen der Blockchain-Zukunft im Zentrum der interaktive Sitzungen, Workshops und Gesprächsrunden sowie des Networkings.

Mehr dazu: https://www.blockchainsummitlondon.com/