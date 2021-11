Gründerstory Unmilk: Schluss mit Kuhmilch dank plant-based Alternative

Name: Unmilk Startup aus: Hamburg Gegründet: 2020 Webseite: unmilk.com

Das ist Unmilk

Wir möchten die Milchwelt auf den Kopf stellen und Plant-Based zum neuen Standard machen. Bei pflanzlichen Alternativen müssen wir häufig noch Kompromisse eingehen – damit soll und wird mit Unmilk Schluss sein.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt … Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Dass Kuhmilch dem Klima schadet, ist kein Geheimnis – und trotzdem werden die meisten Protein-Produkte genau daraus gefertigt. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für die Tiere und die eigene Gesundheit. Mit unseren pflanzlichen Protein-Shakes und Haferdrinks aus einem Mix aus Hafer und Erbsenprotein wollen wir dieses Problem lösen. Die Protein-Shakes sind die pflanzliche Alternative für Eiweiß-Drinks, die noch überwiegend auf Kuhmilch-Basis hergestellt werden. Unsere Produkte sind nicht nur lecker und proteinreich, sondern auch nachhaltig. Ob Veganer:in, Vegetarier:in oder Flexitarier:in: Unmilk ist die perfekte Wahl für alle, die es sportlich und gesund lieben.

Das sind unsere USPs …

Unmilk vereint alle Bedürfnisse unserer Zielgruppe ohne Kompromisse. Unsere Produkte haben ausschließlich gesunde und nachhaltige Zutaten, dazu Top Nährwerte und einen guten Geschmack. Wir verzichten ganz bewusst auf einen Zuckerzusatz oder Süßungsmittel.

So kam uns die Idee …

Bereits 2016 habe ich gemeinsam mit zwei Partnern das Tech-Startup „DailyDress“ gegründet und es zwei Jahre später verkauft, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Obwohl ich nicht aus der Food-Branche komme, wollte ich als überzeugter Veggie mein Herzensprojekt vorantreiben und mit Unmilk die Welt Schluck für Schluck verbessern. Dafür habe ich meine unternehmerische Erfahrung genutzt.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups … Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Vor der Anmeldung der Marke haben wir ein juristisches Gutachten erstellen lassen. Denn laut europarechtlicher Lage zur Benennungspraxis dürfen pflanzliche Milchalternativen nicht mit dem Wort „Milch“ bezeichnet werden. Also wurde es Unmilk. Der geplante Änderungsantrag 171 der EU sah für den pflanzlichen Sektor sogar noch weitere Beschränkungen vor. Begriffe, die für gewöhnlich in Zusammenhang mit Milchprodukten stehen oder diese beschreiben, sollten verboten werden. Allerdings wurde dieser Antrag fallen gelassen und unsere Protein-Shakes und Haferdrinks können weiterhin Unmilk heißen.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir haben alles getestet: die Marke, die Corporate Identity, das Packaging und viele verschiedene Sorten. Unsere Produkte haben wir auf diese Weise immer weiter verbessert und sowohl Endkonsument:innen als auch Handelspartner:innen dazu befragt.

So haben wir uns finanziert …

Wir haben sehr früh damit angefangen, Gespräche zu führen und Investoren mit einzubinden. Der Investor Square One Foods ist bereits seit der Gründung als sehr wertvoller Partner mit an Bord.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Einer unserer größten Erfolge ist, nach einer Testphase die deutschlandweite Listung in den Rossmann-Filialen sowie in der Müller-Drogerie. Im Februar 2021 folgte nach dem Launch unserer Protein-Shakes in den Sorten „Schoko“, „Spicy Vanilla“ und „Caffè“ eine 1 Liter Variante in neutraler Geschmacksrichtung. Ganz neu ist unser DIY-Haferdrink-Pulver, sowie glutenfreie Haferdrinks in den Sorten „Kürbiskern“, „Barista“, „Original“ und „Hanfprotein“.

Stolz sind wir außerdem auf die Auszeichnungen mit dem „PETA Vegan Food Award 2021“ in der Kategorie „Bester Pflanzendrink“ und dem „German Brand Award 2021“.

Das ist unsere Vision …

Unsere Vision spiegelt sich in unserem Motto wider:

Mit unseren pflanzlichen Protein-Shakes und Haferdrinks aus einem Mix aus Hafer und Erbsenprotein wollen wir dieses Problem lösen. Die Protein-Shakes sind die pflanzliche Alternative für Eiweiß-Drinks, die noch überwiegend auf Kuhmilch-Basis hergestellt werden.

Dazu müssen viele weitere Kategorien erschlossen und neue Produkte entwickelt werden, damit überall Unmilk statt Kuhmilch möglich ist. Entscheidend ist dabei eine bessere Verfügbarkeit in den verschiedenen Märkten. Ein großer Meilenstein, an dem wir bereits tatkräftig arbeiten.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Wir setzten seit Beginn auf einen guten Mix aus PR, Social Media und Influencer-Marketing. Denn die Sichtbarkeit auf verschiedenen Kanälen und der Austausch mit allen Zielgruppen ist gerade in der Wachstums- bzw. Gründungsphase sehr wichtig. Dieser Media-Mix funktioniert gut – und das auch nachhaltig.

Gerade in Zeiten des Remote-Arbeitens ist Slack ideal für eine gute und effiziente Kommunikation. Für effizientes Projektmanagement eignet sich Trello sehr gut.

Eure Tipps für Gründer …

Empfehlen würde ich den OMR Podcast von Phillip Westermeyer, der als deutscher Unternehmer und Startup Pionier immer wieder viele Insights und spannende Gäste bietet. Gründermedien sowie das Buch „Lean Startup“ von Eric Ries, sind weitere Tipps, die ich weitergeben würde.

Name: Unmilk GmbH Logo: Gründungsdatum: 2020 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründerin: Jennifer Schäfer Hier findet ihr uns: am Born 6b, 22765 Hamburg Website: https://unmilk.com Social Media: Facebook Instagram