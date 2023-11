Medicross Labs Gründer Daniel Maier über sein Unternehmen, den Markt und die Chancen

Viele Gründungen entstehen, weil Gründer einen Bedarf erkennen, den bisher keiner im Fokus hatte. So auch bei Medicross Lab: Gründer Daniel Maier fühlte sich krank, testete sein Haar und fand einen Mangel seines Körpers. Daraus entwickelte er das Geschäftsmodell seines Unternehmens. Wie genau das ablief und wo er mit seiner Firma hin will, erfahrt ihr hier.

Name: Medicross Labs Startup aus: Lindau am Bodensee Gegründet: 2016 Webseite: www.medicross.com

Gründerküche: Wie ist Medicross entstanden? Mit welchem Impuls seid ihr gestartet?

Das Unternehmen wurde vor sieben Jahren gegründet und die ursprüngliche Idee für Medicross Labs entstand bei einem Friseur. Daniel hatte von der Möglichkeit gehört, Nährstofftests anhand einer Haarprobe durchzuführen. Da er sich zu dieser Zeit aus unbekannten Gründen krank fühlte, hat er seine eigenen Werte anhand einer Haarprobe bestimmt und fand heraus, dass er gewisse Mängel hatte, die im Anschluss ausgleichen konnte. In der Folge entschied er sich, seine eigenen Tests zunächst über eine andere Firma zu vermarkten. Die war jedoch keine langfristige Lösung für Daniel.

Eine der größten USPs von Medicross Labs, liegt darin dass die Nährstofftests in Apotheken hergestellt werden und durch Ernährungswissenschaftler gegengeprüft werden. Die Mischungen werden in aufwendiger Handarbeit hergestellt und sind somit qualitativ sehr hochwertig. Daniels früherer Arbeitgeber hat sich jedoch durch hohe Preise sehr an dem Unternehmenskonzept bereichert. Für Daniel waren faire Preise sehr wichtig und so kam es zur Gründung von Medicross Labs.

In Deutschland haben wir mittlerweile 530 Partner, die die Nährstoffanalyse bereits nutzen. Unsere Zielgruppen sind B2B und B2C mit einem derzeitigen Verhältnis von 10% zu 90%. Pro Monat erhalten wir ca. 13.000 Bestellungen über das Internet und 4.000 Bestellungen über Heilpraktiker.

Gründerküche: Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Medicross?

Viele Kundinnen und Kunden möchten ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Medicross Labs macht es möglich. Daniel hat es einmal so beschrieben:

„Wir wollen den Kunden eine einfache Möglichkeit geben, eventuelle Unverträglichkeiten oder Nährstoffmängel schnell und kostengünstig herauszufinden. Wir wollen einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, aktiv auf den eigenen Körper zu achten.“

Unsere Tests dienen der Prävention und Vorsorge, sie ersetzen nicht den Arztbesuch, sondern ergänzen ihn. Sie sind einfach und können von zu Hause aus durchgeführt werden. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Medicross Labs sind unsere beiden Ernährungsberater. Von ihnen können sich Kundinnen und Kunden ausführlich beraten lassen und erhalten so einen hohen Mehrwert zu einem fairen Preis. Unser Team nimmt sich viel Zeit für die Kundinnen und Kunden, um die Ursache eines Nährstoffmangels zu finden. Dabei ist es wichtig, dem Kunden zuzuhören.

Wir testen auf Nährstoffbedarf, nicht auf Nährstoffmangel. Es wird ein großes Blutbild erstellt, das nicht zeitabhängig ist. Wohin im Gegensatz Bluttests der Regel sehr stark von der Tagesform und anderen äußeren Einflüssen abhängig, im Vergleich zu Haartests. Wir wollen mit unseren Tests grundsätzlich die Frage klären, welche Probleme der Kunde hat und wie diese gelöst werden können.

Gründerküche: Was ist die Vision von Medicross Labs, was eure Ziele?

Wir wollen uns als sinnvolle Alternative für Menschen positionieren, deren Vertrauen in Ärzte gelitten hat oder ganz verloren gegangen ist. Unser Ziel ist es natürlich, nicht nur im DACH-Raum aktiv zu sein, sondern auch internationale Märkte wie Großbritannien, die Türkei, Frankreich oder Kanada zu erobern. Unsere Vision ist es auch, dass jeder sich von zuhause testen lassen können soll, um herauszufinden, was ihm fehlt, ganz ohne Wartezeit.

Gründerküche: Was sind die geplanten Meilensteine?

Wir sind inzwischen Marktführer in der DACH-Region, aber unser Ziel ist es, weltweiter Marktführer zu werden. Ein besonders wichtiger Markt wird dabei Asien sein, wo mit über 4,7 Milliarden Menschen immerhin 59,4% der Weltbevölkerung lebt.

Als Unternehmen kann man nur bestehen, wenn man nicht stehen bleibt, sondern sich konstant verbessert. Daher liegt ein Schwerpunkt unserer Anstrengungen auf der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Analysen. Weil auch der Markt, in dem Medicross Labs aktiv ist, hart umkämpft ist, müssen wir die Preise möglichst attraktiv halten. Um dies zu erreichen, wollen wir unsere Prozessabläufe optimieren, so dass wir noch schneller und effizienter arbeiten.

Für eine gute Positionierung am Markt ist zudem ein möglichst vielfältiges Produkt-Portfolio sinnvoll. Wir wollen in Zukunft neben unserem Unverträglichkeitstest, der Mikronährstoffanalyse, den personalisierten Nährstoffmischungen und dem Haustiertest z. B. Fastenberatung anbieten. Als ein wichtiges Thema hat sich auch der sogenannte Blähbauch herauskristallisiert und deshalb möchten wir und mit der Frage beschäftigen, wie sich das Phänomen „Blähbauch“ verhindern oder zumindest reduzieren lässt.

Gründerküche: Was ist der USP von Medicross Labs, was unterscheidet Medicross Labs von Wettbewerbern?

Unsere Alleinstellungmerkmale bzw. der Unterschied zwischen uns und Wettbewerbern kann in vier kurzen Feststellungen zusammengefasst werden:

Einsatz von Ernährungswissenschaftlern – Persönlicher Kontakt/Persönliche Beratung Wir sind der einzige Anbieter von Haar-Tests in Europa. alles wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt Wir verfügen über sehr viel Erfahrung auf dem Markt.

Gründerküche: Wie wichtig sind euch Themen wie Personal Branding und Thought Leadership?

Zunächst einmal sehen wir Medicross Labs als eigenständiges Unternehmen, das sich sehr erfolgreich als zusätzlicher Anbieter positioniert hat. Wir vermitteln auch unseren Mitarbeitenden, dass wir nicht ein Ersatz für jemanden sind, sondern uns durch unsere eigene Arbeit definieren. Zufriedenheit und Vertrauen von Mitarbeitenden, Kunden und Partnern sind unsere obersten Ziele. Unsere Hierarchien sind flach, was unserem Team viel Freiraum gibt, sich einzubringen und so Teil des Thought Leadership zu sein. Unser Ziel sind umfassende Dienstleistungskompetenz und feste Partnerschaften. Unsere jahrelange Erfahrung gibt unserem Team und auch unseren Kunden die Sicherheit, dass sie mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten.

Gründerküche: Was ist die größte Herausforderung in eurem Markt und wie löst ihr sie?

Wir stehen mit unserem Angebot natürlich fortwährend vor der Herausforderung, dass die Alternativ-Medizin sehr kritisch beäugt und auch abgewertet wird. Leider wird sie vollkommen unnötigerweise in ein schlechtes Licht gerückt.

Es ist eine Tatsache, dass Blutanalysen voneinander abweichen können, daher sollte die Haaranalyse als Ergänzung zur Blutanalyse betrachtet werden.

Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Haaranalyse im Bereich der Prävention und Vorsorge einen viel umfassenderen Blick auf die Gesundheit ermöglicht.

Gründerküche: Sind weitere Produkte in der Pipeline?

Ein großes Thema für uns ist die Fastenberatung. Hier sind wir gerade dabei, ein Modell zu entwickeln und zu schauen, wie man das umsetzen kann. Neben der eigentlichen Beratung sollen E-Books auf den Markt kommen, die auch eine Anleitung zum Fasten enthalten. Auch ganze Fastenpakete stehen auf der Agenda.

Im Interview: Medicross Labs-Gründer Daniel Maier

Die Idee zur Gründung hatte Geschäftsführer Daniel Maier vor rund sieben Jahren. Es war ein ganz privater Impuls, eine Lebenserfahrung wie bei so vielen erfolgreichen Entrepreneurinnen und Entrepreneuren, die den entscheidenden Ausschlag zur Gründung gab. Maier erinnert sich: „Ich hatte die Idee beim Friseurbesuch. Ich hatte von der Möglichkeit gehört, Nährstofftests anhand einer Haarprobe durchzuführen.“ Zu der Zeit fühlte er sich aus unbekannten Gründen sehr müde und schlapp – und wollte mit der kleinen Haarprobe Gewissheit haben. Tatsächlich wies er einen Nährstoffbedarf auf. Nach Identifizierung des Bedarfs wurde dieser umgehend behoben.