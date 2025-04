Mehr als eine Auszeichnung: Taco Craze gewinnt den Deutschen Gastro-Gründerpreis 2025

Jubel, Tränen, pure Emotionen – das Finale des Deutschen Gastro-Gründerpreises 2025 hat auch in diesem Jahr gezeigt, welche Leidenschaft, Kreativität und Hingabe in der jungen Gastronomieszene steckt. Fünf herausragende Gründer*innen, die mit ihren Ideen die Zukunft der deutschen Gastronomie mitgestalten wollen, teilten ihre Visionen und nahmen die Besucher*innen der INTERNORGA mit auf ihre kulinarische Reise.

Am Ende wählte das Publikum vor Ort und am Social-Media-Stream aus mit Taco Craze einen Hauptgewinner, der seine Gäste mit einer lustvollen Kombination aus „sauleckerem“ Essen und hohem Spaßfaktor begeistert. Die beiden Sieger Niclas Janus und Quency de Leon Roa konnten ihr Glück kaum fassen: „Wir waren in den vergangenen Jahren regelmäßig beim Finale und haben von der Selbständigkeit geträumt — dass wir jetzt selbst gewonnen haben, ist einfach großartig! Wir sind überwältigt!“

Es war ein harter Weg bis ins Finale. Rund 100 mutige Gastro-Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten sich für den Deutschen Gastro-Gründerpreis beworben. Dabei reichte das Spektrum an kreativen Ideen von nachhaltigen Out-of-the-box-Konzepten bis zu innovativen Inszenierungen vertrauter Geschmackserlebnisse.

Spannende Vielfalt im Finale

So unterschiedlich die fünf Finalist*innen, so spannend das Finale. Wer würde das Live-Voting für sich entscheiden? GnocchUout mit hausgemachten Gnocchi aus dem Food Truck? Die handlichen Pizza-Sandwiches von Mezzaluna? Vielleicht die Genuss- und Erlebniswelt für Familien im Smart Kids – Family.Play.Café? SON – das Restaurant mit Influencer-Bühne? Oder doch das verrückte Taco Craze?

Die Wahl fiel definitiv nicht leicht, letztendlich war sie aber doch eindeutig: Quency de Leon Roa und Niclas Janus nahmen den Hauptgewinn des Deutschen Gastro-Gründerpreises 2025 für ihr Konzept Taco Craze entgegen.

Wer in ihrem grellbunten Restaurant in Düsseldorf einkehrt, muss sich auf eine saftige „Sauerei“ einstellen. Denn das mexikanische Street Food von Koch Quency de Leon Roa und Geschäftspartner Niclas Janus wird mit den Händen gegessen, tropft garantiert und schmeckt dabei tierisch gut. Genau darin liegt für die Gäste der Reiz: indem aus hochwertigen Zutaten in der offenen Küche Tacos, Burritos und Quesadillas so zubereitet werden, wie Quency sie bei einer Mexiko-Reise kennen und lieben gelernt hat.

Damit schließt Taco Craze die Lücke zwischen lieblosem TexMex und teurem Fine Dining mit einem Spaßfaktor, der seiner mehrheitlich jungen Zielgruppe eine Art kulinarischen Freizeitparkbesuch beschert. Neben dem unvornehmen Essen tragen dazu auch Gamification-Elemente bei.

Ob durch das maßgeschneiderte Loyalty-Programm, am Glücksrad „Loco Wheel” oder beim Flappy Bird Taco Style: Auf die Gewinner*innen warten Goodys wie Gratis-Essen und Gutscheine. Tausenden Fans auf Social Media gefällt das. Die Pläne für die Expansion sind weit gediehen, im zweiten Quartal soll ein Food Truck an den Start gehen, noch 2025 außerdem ein zweites Restaurant.