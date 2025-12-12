Und wo kaufst du deine Weihnachtsgeschenke?

Ausschließlich im Internet? Nur vor Ort? Oder überall ein bisschen? – Wo Geschenke gekauft werden, ist offenbar eine Frage des Alters

Ladenkasse oder Laptop, Sofa oder Schaufenster, Scrollen oder Stöbern – die alljährliche Suche nach Weihnachtsgeschenken führt viele Deutsche nicht nur in die Innenstädte, sondern auch ins Netz. Insgesamt 73 Prozent der Deutschen bestellen in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke online. 17 Prozent kaufen sie sogar ausschließlich im Internet, weitere 22 Prozent den größten Teil ihrer Geschenke.

Jede und jeder Fünfte (20 Prozent) besorgt Präsente zu etwa gleichen Teilen im Internet und im Geschäft vor Ort. 14 Prozent kaufen überwiegend vor Ort und nur wenige Geschenke im Netz. 15 Prozent besorgen hingegen alle Geschenke im Geschäft. Ein Zehntel (10 Prozent) plant dieses Jahr gar keine Geschenke zu besorgen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Ob das Weihnachtsshopping eher online oder offline stattfindet, ist vor allem eine Frage des Alters – und kaum des Geschlechts: Am höchsten ist der Anteil der Online-Shopper unter den 30- bis 49-Jährigen. Von ihnen kaufen insgesamt 82 Prozent Weihnachtsgeschenke im Internet, darunter 24 Prozent ausschließlich. 10 Prozent erledigen ihren gesamten Geschenkekauf im stationären Handel. In der Altersgruppe ab 65 Jahren zeigt sich ein anderes Bild: Nur insgesamt 55 Prozent von ihnen kaufen mindestens ein Geschenk online, davon 12 Prozent ausschließlich online.

Mit 28 Prozent ist der Anteil derjenigen, die Geschenke ausschließlich vor Ort besorgen, in dieser Altersgruppe am größten. „Online-Shopping macht den Geschenkekauf oft deutlich stressfreier. Preise lassen sich schnell vergleichen, passende Vorschläge sind nur einen Klick entfernt und die Lieferung nach Hause spart Zeit“, sagt Nastassja Hofmann, Retail-Expertin beim Bitkom. „Gleichzeitig gehört für viele Menschen der Bummel durch festlich geschmückte Einkaufsstraßen zur Weihnachtszeit einfach dazu.“

Zwischen den Geschlechtern gibt es beim Geschenkekauf hingegen kaum Unterschiede: Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Anteil der Online-Shopperinnen unter Frauen bei 71 Prozent, 18 Prozent setzen ausschließlich auf den Online-Kauf und 16 Prozent besorgen alle Präsente vor Ort. Bei den Männern zeigt sich ein nahezu identisches Bild. 72 Prozent kaufen mindestens ein Geschenk online, 15 Prozent kaufen ausschließlich im Netz. Ebenfalls 15 Prozent der Männer kaufen hingegen ausschließlich im stationären Handel.