Ein Milliarde Euro: Frisches Kapital für Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen in Hessen

Mit dem Start des neuen HessenFonds des Landes Hessen nimmt auch die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH ihre Tätigkeit als Managerin der HessenFonds Beteiligungen GmbH auf. Mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro zielt der Fonds darauf ab, Innovation und Transformation in der hessischen Wirtschaft zu fördern.

Die Hessische Landesregierung hat den HessenFonds mit dem Ziel gegründet, Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen in allen Unternehmensphasen bei den Themen Innovation und Transformation zu unterstützen. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) übernimmt die Umsetzung des HessenFonds. Von dem Gesamtvolumen des Fonds in Höhe von einer Milliarde Euro fließen 750 Mio. Euro an die WIBank für Darlehensprodukte und 250 Mio. Euro an die HessenFonds Beteiligungen GmbH. Der Investitionszeitraum des Fonds erstreckt sich von 2025 bis 2034.

Die Beteiligungen beginnen bei 200.000 Euro und betragen maximal 10 Mio. Euro je Unternehmen. Die Mittel werden in Form von stillen Beteiligungen oder Direktbeteiligungen investiert. Die stillen Beteiligungen haben in der Regel eine Laufzeit von acht Jahren und im Falle von Direktbeteiligungen erwirbt der HessenFonds Gesellschaftsanteile, wobei eine Veräußerung der Anteile nach fünf bis sieben Jahren angestrebt wird.

Unternehmen können die Mittel z. B. für Investitionen in den Unternehmensumbau, die Erweiterung und Neuanschaffung von Maschinen und Anlagen, Automatisierung, Digitalisierung sowie Forschung und Entwicklung nutzen. Die Einführung des HessenFonds ist Teil einer umfassenden Strategie der Landesregierung, um den Wirtschaftsstandort Hessen zu stärken und Unternehmen bei der Anpassung an den Strukturwandel zu unterstützen. ​