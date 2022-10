Headhunting soll smarter und schneller werden: Berliner HR-Startup sichert sich siebenstellige Finanzierung

In seiner ersten Finanzierungsrunde sichert sich das Berliner HR-Tech-Startup Jomigo Kapital in siebenstelliger Höhe für die Weiterentwicklung seines B2B Recruiting Marktplatzes. Jomigo will über ein Netzwerk aus spezialisierten Freelance-Recruitern anspruchsvollste Stellen in kürzester Zeit besetzen.