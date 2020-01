Geschäftsmodelle bei Science4Life auf dem Prüfstand

Ein gutes Geschäftskonzept ist die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen. Aber wie können Gründerteams sicherstellen, dass sie in ihrem Konzept alle relevanten Aspekte beleuchtet und hinterfragt haben? Die Antwort darauf geben die Experten des Science4Life Businessplan-Wettbewerbs.

Bis zum 17. Januar 2020 können sich Gründer aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie für die Konzeptphase des Science4Life Venture Cup und Science4Life Energy Cup bewerben. Die Geschäftskonzepte können einfach online über das Portal hochgeladen werden. Angehende Gründer und junge Start-ups bekommen daraufhin wertvolles Feedback von erfahrenen Branchenexperten.

Das persönliche Coaching steht bei Science4Life an erster Stelle: Vom Expertenwissen können Start-ups während Online-Seminaren und den zweitägigen Academy-Days in Berlin profitieren, zu denen die besten Teams eingeladen werden und dort ihrem Geschäftsmodell den Feinschliff verpassen.

Die Prämierung der Konzepte erfolgt am 17. März 2020: Die zehn besten Teams aus den Bereichen Life Sciences und Chemie sowie die drei besten Energie-Start-ups bekommen ein Preisgeld von jeweils 1000 Euro. Ein weiterer Pluspunkt: Alle Gründerteams können selbst entscheiden, in welcher Phase sie in den Wettbewerb einsteigen.

Eine Teilnahme an der gerade laufenden Konzeptphase ist also keine Voraussetzung für die Teilnahme an der abschließenden Businessplanphase. Diese Phase beginnt direkt im Anschluss an die Konzeptphase und begleitet junge Unternehmerteams bei der Ausformulierung eines vollständigen Businessplans.