Alarmsignale nicht zu übersehen: Startup-Gründungen gehen drastisch zurück

Mit der Report-Reihe “Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland” erfassen Startup-Verband und startupdetector die Gründungsdynamik in Deutschland. Aktuell ist es um sie ziemlich schlecht bestellt.

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten gehen auch am Startup-Ökosystem nicht spurlos vorbei, was sich in einem deutlichen Rückgang der Gründungsdynamik zeigt. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Zahl der Startup-Neugründungen um 18 Prozent und im zweiten Halbjahr 2022 ist der Rückgang gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mit 33 Prozent besonders stark. Damit handelt es sich um das schwächste Halbjahr seit dem Start der Erfassung der Daten im Jahr 2019.

Insgesamt dominieren die fünf bevölkerungsreichsten Städte mit einem Anteil von 39 Prozent aller Neugründungen. Bezogen auf die Einwohnerzahlen gibt es aber erhebliche Unterschiede: München liegt mit 14,5 Gründungen pro 100.000 Einwohner*innen erstmals vor Berlin (13,6) und in der bayrischen Landeshauptstadt werden pro Kopf fast doppelt so viele Startups wie in Hamburg gegründet. Die Stadt profitiert von ihrem universitätsnahen Ökosystem – ein Modell das auch an Standorten wie Aachen, Heidelberg oder Karlsruhe seine gründungsbelebende Wirkung zeigt.

Mit Blick auf die Branche wird die aktuelle Krise insbesondere beim Einbruch der eCommerce-Gründungen um 39 Prozent sichtbar, aber auch der gründungsstärkste Sektor Software (-26 Prozent) sowie der in den letzten Jahren boomende FinTech-Bereich (-28 Prozent) gehören zu den Verlierern. Ein deutliches Plus können nur der vom Web 3.0 profitierende Blockchain/Krypto-Sektor (+65 Prozent) und die Umwelttechnologien (+14 Prozent) verzeichnen.

Grundlage der Report-Reihe sind die von startupdetector erfassten Daten zu Startup-Neugründungen in Deutschland, die auf Handelsregisterbekanntmachungen beruhen und seit 2019 erhoben werden.

Die Kernergebnisse des aktuellen Reports “Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland”

Deutlicher Rückgang: Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Gründungsaktivität von Startups in Deutschland um 18 Prozent von 3.196 im Jahr 2021 auf 2.618 in 2022. Dabei ist der Dezember mit nur 175 Neugründungen der zweitschwächste Monat seit Erfassung der Daten 2019.

Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Gründungsaktivität von Startups in Deutschland um 18 Prozent von 3.196 im Jahr 2021 auf 2.618 in 2022. Dabei ist der Dezember mit nur 175 Neugründungen der zweitschwächste Monat seit Erfassung der Daten 2019. München überholt Berlin: Mit 14,5 Startup-Neugründungen pro 100.000 Einwohner*innen ist München pro Kopf erstmalig vor Berlin (13,6) die gründungsstärkste Stadt in Deutschland.

Mit 14,5 Startup-Neugründungen pro 100.000 Einwohner*innen ist München pro Kopf erstmalig vor Berlin (13,6) die gründungsstärkste Stadt in Deutschland. eCommerce leidet besonders – Umwelttechnologien wachsen: Trotz Rückgang um 26 Prozent bleibt der Software-Sektor die wichtigste Branche im Ökosystem. Klarster Verlierer ist eCommerce(-39 Prozent), während Umwelttechnologien gegen den allgemeinen Trend ein Wachstum verzeichnen (+14 Prozent).

Trotz Rückgang um 26 Prozent bleibt der Software-Sektor die wichtigste Branche im Ökosystem. Klarster Verlierer ist eCommerce(-39 Prozent), während Umwelttechnologien gegen den allgemeinen Trend ein Wachstum verzeichnen (+14 Prozent). Starke regionale Unterschiede: Während der Rückgang in den gründungsstarken Bundesländern Hamburg (-31 Prozent), Baden-Württemberg (-29 Prozent) & Berlin (-29 Prozent) besonders stark ist, steigt die Zahl der Neugründungen in Hessen sogar leicht (+2 Prozent).

Den vollständigen Report kannst du hier herunterladen.