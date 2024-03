Herzschlagfinale: Food Trucks United gewinnt den Deutschen Gastro-Gründerpreis 2024

Nervöse Blicke, zitternde Hände, sogar ein paar Tränchen, aber vor allem starke Präsentationen – und am Ende ohrenbetäubender Jubel samt noch mehr Freudentränen: Das war das Finale des Deutschen Gastro-Gründerpreises. Fünf junge Gastro-Konzepte aus Deutschland und Österreich traten gegeneinander an, im Live-Voting durch 300 Zuschauer*innen wurde der Hauptgewinn vergeben.

Geschafft hat es Food Trucks United aus Feldafing – eine junge Marketing- und Event-Agentur für Food Trucks. Gründerin Franziska Weidner konnte es nicht fassen: „Dass wir gemeinsam diesen Preis gewonnen haben ist unglaublich! Ich wusste, dass wir gute Chancen hatten, aber habe nicht damit gerechnet, dass wir es tatsächlich schaffen.”

Die rund 300 Zuschauer*innen der Endrunde erlebten fünf packende Live-Pitches von Gründer*innen, deren Leidenschaft, Optimismus und Durchhaltewillen die erfahrenen Profis im vollbesetzten Saal nachhaltig beeindruckten. Diese entschieden sich zusammen mit den Zuschauer*innen des Livestreams beim Voting knapp für das Startup Food Trucks United aus Feldafing bei München. „Der Preis ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und gemeinsam noch viel mehr schaffen können”, freute sich Weidner zusammen mit ihren Food Truck-Partnern über die Wertschätzung und Bestätigung.

Food Trucks United: Gemeinsam sind sie stark

Geboren aus der Not während der Corona-Lockdowns, hat sich Food Trucks United in kurzer Zeit zu einer einzigartigen, deutschlandweit aktiven Plattform und Event-Agentur rund um das Thema Street Food für jeden Anlass und jeden Geschmack entwickelt. Gründerin Franziska Weidner verkauft selbst im Münchner Raum mit ihrem Trailer „Herr von Schwaben” schwäbische Spezialitäten.

Sie gründete die Community zunächst als Zweckgemeinschaft, um die Kräfte der vielen kleinen Food Truck-Betreiber*innen in Krisenzeiten zu bündeln und so deren Angebote sichtbarer zu machen. Ihre Mission: eine Win-Win-Win-Konstellation, in der alle voneinander lernen und profitieren.

Die Unternehmensstrategie von Food Trucks United steht auf vier Rädern: Zusammenhalt, Kommunikation, Qualität und Weiterentwicklung. Inzwischen sind 150 Truck-Betreiber*innen im Netzwerk, die ihre Erfahrungen austauschen und bei Problemen Hilfestellung erhalten. Kund*innen gegenüber tritt Food Trucks United als ein Ansprechpartner für alle Bedürfnisse auf – vom mobilen Kantinenersatz mit täglich wechselndem Mittagsfahrplan über die Firmenfeier bis zum privaten Hochzeitsfest oder Messe-Catering.

Food-Truck-Betreiber*innen erhalten für eine geringe Monatsgebühr eine Listung auf der Homepage und in der App plus werbliche Unterstützung, werden außerdem in die Social Media-Aktivitäten der Plattform auf Instagram und Facebook sowie in den Newsletter integriert. Bei erfolgreicher Vermittlung von Catering-Aufträgen erhält Food Trucks United eine Provision von 5 Prozent.