HHL-Studierende wollen eine bessere Zukunft gestalten

Zum 9. Mal in Folge veranstalten Studierende der Handelshochschule Leipzig (HHL) am 28. und 29. April die sogenannte Accelerate@HHL-Konferenz. Die Konferenz wendet sich an Gründerinnen und Gründer, solche die es werden wollen, an Investoren und alle, die das Thema Unternehmertum interessiert.

Unter dem diesjährigen Motto: „Shaping a Better Tomorrow“ (eine bessere Zukunft gestalten) haben die Studierenden die Top-Unternehmer, Investoren und junge Talente nach Leipzig eingeladen. Damit wollen sie zeigen, dass Wirtschaftlichkeit und Idealismus Hand in Hand gehen können und sollen. Ziel ist es, Erkenntnisse mit den Teilnehmenden zu teilen und die Speaker zu ihren Vorstellungen von einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft zu befragen.

Zu den Rednern auf der Konferenz gehören bekannte Unternehmerpersönlichkeiten.

Zugesagt haben unter anderem Isabel Delgado, Chief Sales Officer des nachhaltigen Telefonherstellers „everphone“, Markus Witte, Gründer und Geschäftsführer der E-Learning-Anbieters „Babbel“, Hannes Wiese, CEO des Mode-Versenders „AboutYou“, die Börsenjournalistin Bibiana Barth und Lilith Diringer, CEO der umweltfreundlichen Reiseplattform „ChargeHotels“.

Darüber hinaus stehen eine Reihe von Investment Managern den Teilnehmenden der Accelerate@HHL Rede und Antwort – ein besonderer Service für die angehenden Gründerinnen und Gründer unter den Konferenz-Gästen.

Darüber hinaus bietet die Accelerate@HHL denjenigen, die bereits ein Startup gegründet haben oder ihre Geschäftsidee vorstellen möchten, eine Bühne, um sich in einem Pitch-Wettbewerb zu präsentieren. Der oder die Sieger des Wettbewerbs gewinnen ein Preisgeld von 3000 Euro für die Geschäfts-Idee sowie individuelle Coachings und eine Teilnehmerkarte für den „Investors Day“ im HHL SpinLab.