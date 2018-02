Termin-Highlights für Startups und Gründer vom 26. Februar bis 4. März 2018

Social Media Week Hamburg 2018

Hamburg, 26. Februar bis 2. März 2018

Die Social Media Week Hamburg ist eine der größten Digitalkonferenzen Deutschlands für Business Professionals und private User. Für eine Woche steht Hamburg im Zeichen von Social Media, Technologie und Digitalisierung. Um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zu ermöglichen, wird die Social Media Week Hamburg erstmals nicht mehr ausschließlich kostenfrei sein.

Digitalisierung für alle

Rheinland-Pitch #53 2018 Düsseldorf

Düsseldorf, 26. Februar 2018

Beim Rheinland-Pitch bekommen Gründer die Möglichkeit ihr Startup vor Gleichgesinnten, Startups und Investoren in sieben Minuten zu pitchen. Anschließend stellen sie sich in weiteren sieben Minuten den Fragen des Publikums.

Die große Bühne

PunchOut.Tech: Idea to MVP 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, ab 27. Februar 2018

PunchOut.Tech: In sieben Wochen von der Idee zum Ergebnis! So lautet das Ziel des Programms, das mit einem Kick Off beginnt und in sieben Wochen, drei Events und 21 virtuellen eLearning Sessions Ergebnisse schaffen will. Das Konzept gleicht einem Hackathon, allerdings wird dabei die Idee bis zur Anwendung hin ausgebaut und verfolgt.

Fertig machen

Ignition Erfurt 2018

Erfurt, 27. und 28. Februar 2018

Zwei Tage voller Inspiration, Tipps und Hilfestellung rund ums Gründen und die berufliche Selbstständigkeit – die Gründermesse in Thüringen lädt zu einem interessanten Programm und zahlreichen Ausstellern ein.

Alles gründet!

Gründer berichten 2018 Wiesbaden

Wiesbaden, 27. Februar 2018

Bei „Gründer berichten“ stehen drei erfolgreiche Startup-Gründer im Vordergrund. Sie teilen mit euch ihre persönlichen Geschichten und gewähren einen unverstellten Blick hinter die Kulissen ihrer Gründung. Diese Geschichten findet ihr auf keiner Website und in keinem Pressetext.

Wie gründen wirklich ist

Aufschwung Messe 2018 Frankfurt

Frankfurt am Main, 28. Februar 2018

Die AUFSCHWUNG ist die Leitmesse für Existenzgründer, Entrepreneure und junge Unternehmen in der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Nutzt eure Zeit effizient! Auf der AUFSCHWUNG treffet ihr an nur einem Tag alle Ansprechpartner der wichtigsten Anlaufstellen für Ihre berufliche Selbständigkeit.

Wachsen und durchstarten

Kompaktkurs Selbstmarketing & PR München 2018

München, 1. März 2018

Macht euer Unternehmen bekannt – mit knackigen Texten, Newslettern, Pressemitteilungen! In diesem eintägigen Kompaktkurs lernt ihr, wie man wirkungsvolle PR-Texte schreibt und vertreibt.

Botschaften ankommen lassen

Jobmesse Frankfurt

Frankfurt am Main, 3. und 4. März 2018

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung – die Jobmesse macht es möglich. Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einfach Karriere machen

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2018

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 2018

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2018

Ihr habt innovative Ideen, tolle und spannende Entwürfe zu Produkten oder Dienstleistungen, aber auch zu Verfahren, die bisher noch nicht in der Form vorhanden sind? Dann nehmt am Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz teil und sichert damit eure Chance auf die Umsetzung eurer Idee und auf die Preise.

Mehr Infos

Start me up! Gründerwettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 31. März 2018

Deutschland muss (wieder) ein Land der Unternehmensgründer werden, wenn es in der globalisierten Wirtschaftswelt weiter vorne mitspielen will. Dafür werden junge Leute gesucht, die Mut, Risikofreude und Spaß an Hochtechnologie haben – und ein großes Unternehmen aufbauen wollen. Als Starthilfe gibt es 100.000 Euro Preisgeld und reichlich Expertise von Wirtschaftsprofis zu gewinnen.

Mehr Infos

Money meets Idea – MMI SportsTech 2018 Wettbewerb

Bewerbungsschluss: 1. April 2018

Für das Investment Readiness-Programm werden innovative Ideen und Technologien von A wie Athletik über M wie Medizin bis Z wie Zuschauer gesucht. Angesprochen sind Startups aus dem Sport- und Athletikbereich und Gründer, die das Stadion- und Fanerlebnis neu gestalten möchten.

Mehr Infos

Science4Life Venture Cup Businessplanphase 2018

Bewerbungsschluss: 13. April 2018

Der Businessplan-Wettbewerb Science4Life Venture Cup für Startups aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie geht in die dritte Phase. Euren Businessplan könnt ihr bis zum 13. April noch einsenden und damit eure Chance auf das Preisgeld von bis zu 25.000 Euro sichern.

Mehr Infos

First Store by Alexa – Vol.II Wettbewerb 2018

Bewerbungsschluss: 1.Juni 2018

Lebendig, bunt, unverwechselbar: So sieht das Ideal eines lebendigen Handelsplatzes aus. Innovative Konzepte bieten Abwechslung. Genau das ist die Vision des Retail-Castings First Store by Alexa. Newcomer haben damit die Möglichkeit, etwas zu wagen. Bewerbt euch mit eurem Business- oder Store-Konzept um eine Ladenfläche in 1a-Lage!

Mehr Infos

SENovation Award 2018

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2018

SENovation Award zeichnet Startups aus, die sich Produkten und Dienstleistungen für Ältere verschrieben haben. Jung, kreativ und interessiert an Senioren, ein Widerspruch? Ganz und gar nicht: Denn in fast allen Konsumbereichen geben die über 65-Jährigen als wirtschaftlich stärkste Bevölkerungsgruppe den Ton an. Trotzdem wird dieser Zukunftsmarkt noch viel zu wenig bedient.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.