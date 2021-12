Die besten internationalen Startup Events für Gründer und Interessierte 2022

Internationale Gründer und Startup Events gibt es eine Menge. Doch welche lohnen sich tatsächlich, wenn ihr euch mit anderen vernetzen wollt? Wir haben daher alle wichtigen Termine in 2022 recherchiert, an denen ihr vor Ort oder auch online teilnehmen könnt und Innovatoren, Mentoren, Startups und Investoren trefft.

Ihr sucht die perfekte Gelegenheit, um erste Kontakte zu Akteuren der internationalen Gründer-Szene zu knüpfen? Dann gibt es zahlreiche Events, auf denen ihr den Gründer Spirit erleben könnt! Spannende Startups und Ideen, ein vielseitiges Programm und eine Fülle an neuen Kontakten wartet auf euch.

Startup-Events im Januar 2022

Der Januar startet ruhig, sodass ihr euch hier an die Planung machen könnt für das ganze Jahr. Damit bleibt euch noch etwas Zeit, um Kraft zu tanken und auch herauszufinden, welche Events euch besonders interessieren.

Startup-Events im Februar 2022

28. Februar – 3. März: 4YFN, Barcelona

“4 Years from now“ – das ist die Startup-Business-Plattform in Barcelona, die wichtiger Bestandteil des Mobile World Congress (MWC) ist. Barcelona wird damit Hot Spot für Startups, Gründer und Innovatoren!

Mehr dazu hier: www.4yfn.com.

Startup-Events im März 2022

24. – 25. März: START Summit, St. Gallen

Im März geht es ab in die Schweiz und dort könnt ihr den Startup Spirit mit Ski Fahren verbinden – wenn ihr wollt! Der Slogan lautet jedes Jahr „Be where innovation happens“ und gibt damit das Programm vor. Auch der START Summit wird als Hybrid-Event stattfinden und bringt damit zahlreiche Akteure aus Entrepreneurship und Technologie vor Ort sowie digital zusammen.

Mehr dazu hier: www.startsummit.ch.

Startup-Events im April 2022

27. – 28. April: Startup Extreme, Hemsedal

Wer schon immer einmal nach Norwegen wollte und seine Grenzen austesten möchte, der ist hier genau richtig. Das Startup Extreme ist ein ganz besonderes Format in der Eventlandschaft und extremer, als alles was ihr bisher unter den Startup Events kanntet. Hier bekommt ihr als Teilnehmer einen Mix aus Festival und Konferenz.

Mehr dazu hier: www.startupextreme.co.

27. – 29. April: Tech Chill, Riga

Auch 2022 ist Riga der Treffpunkt für alle Startups und Player der Startupszene im Baltikum. Das Event findet vor Ort und online statt, sodass ihr euch hybrid mit anderen vernetzen und austauschen könnt.

Mehr dazu hier: www.techchill.co.

Startup-Events im Mai 2022

Mai: Pioneers Festival, Wien

Das Pioneers Festival ist bekannt für das vielseitige Programm aus den neuesten Trends sowie absolutes Know-how für internationale Startups, Gründer und Entscheider. Der Termin für 2022 ist allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Mehr dazu hier: www.pioneers.io.

12. – 13. Mai: EU-Startups Summit, Barcelona

Barcelona wird erneut Schauplatz für eine Startup Event und zwar der EU-Startups Summit. Dabei kommen über 1200 Gründer, Startups, Innovatoren, Business Angels und VCs sowie Interessierte zusammen. Hier dreht sich alles um Pitches, spannende Innovationen und Startups und das bei einer Traumkulisse am Meer.

Mehr dazu hier: www.eu-startups-summit.com.

25. – 26. Mai: infoShare, Danzig

Giebelhäuser bestaunen in der Altstadt oder lieber doch die Füße im Meer baumeln lassen – all das könnt ihr in Danzig. Viel wichtiger aber für alle Startups, Entwickler, Marketers, Leader und Investoren ist das Tech, New Media und Startup Festival, das ruft. Zwei Tage gibt es hier buntes Programm zu Technologie und Innovation.

Mehr dazu hier: www.infoshare.pl/.

Startup-Events im Juni 2022

6. – 10. Juni: Wolves Summit, Warschau

Der Wolves Summit in Polen erfindet sich für 2022 neu. Damit warten 5 Tage voller Networking, Tech, Innovationsforen und Möglichkeiten auf euch. Seid bereit, denn es gibt zahlreiche Akteure, die auf der Suche nach Investments und Talenten sind.

Mehr dazu hier: www.poland.wolvessummit.com.

7. – 8. Juni: Arctic15, Helsinki

#ACTIONSMATTERS – MAtchmaking vom Feinsten bekommt ihr bei diesem Startup Event, denn Investoren und Entscheider der baltischen Staaten treffen hier auf die vielversprechendsten Startups.

Mehr dazu hier: www.arctic15.com.

8. – 10. Juni: South Summit, Madrid

Das dritte Event in Spanien entführt nach Madrid und damit in die Hauptstadt. Neue Talente, innovative Technologien und bahnbrechende Entwicklungen stheen hier auf der Agenda. Startups können hier networken und Inspiration finden. Auch der South Summit wird hybrid stattfinden, um so global für Vernetzung zu sorgen und vor Ort den Startup Flair zu bieten.

Mehr dazu hier: www.southsummit.co.

16. – 17. Juni: The Next Web Conference, Amsterdam

Unter dem Motto „BIGGER, BOLDER, BETTER“ verwandelt sich Amsterdam Mitte Juni in den PLace to be für alle Techies. Über 17.500 Digital Minds sind auf der Suche nach Kontakte und nutzen diese Plattform für den Austausch.

Mehr dazu hier: www.thenextweb.com/conference.

Startup-Events im Juli, August und September 2022

Der Sommer ist und bleibt Urlaubszeit und daher mahcen hier auch die großen Events der Gründer- und Startup-Szene Pause. Es bleibt also Zeit für Sommer, Sonne, Sonnenschein und natürlich regionale Events zum Networking. Oder aber ihr bereitet euch auf die letzten Events ab Oktober vor.

Startup-Events im Oktober 2022

17. – 19. Oktober: SaaStock, Dublin

Die SaaS Community kommt einmal im Jahr in Dublin zusammen und macht die Stadt zum Hot Spot für Entrepreneure, Startups, Corporates und Investoren. Dabei kommen Experten und Akteure hier aus über 50 Ländern und stellen drei Tage lang Dublin auf den Kopf. Nutzt die Gelegenheit und trefft auf über 1000 Starrtups und 400 Investoren – vielleicht findet ihr hier genau den richtigen Kontakt!

Mehr dazu hier: www.saastock.com.

Startup-Events im November 2022

1. – 4. November: Web Summit, Lissabon

Hub der Ideen und eine internationale Größe ist der Web Summit in Lissabon. Auf über 1500 Startups vor Ort kommen über 850 Investoren – das ist eine Startup Spirit-Dichte, die es nur selten gibt. Werdet Teil der interantionalen Tech-Szene und seid mit dabei, wenn neueste Technologien und vielversprechende Startups diskutiert werden.

Mehr dazu hier: www.websummit.com.

Startup-Events im Dezember 2022

Dezember: slush, Helsinki

Zwar noch ohne Termin, aber trotzdem einen zweiten Besuch in Helsinki wert: das Tech Festival für die nördlcihe Hemisphäre. Aber ganz egal, von wo ihr anreist, das ist der Treffpuntk für Techspirit und Networking. Hier bekommt ihr viel Praxiswissen und tolle Insights gezeigt, sodass ihr eine Menge lernen könnt.

Mehr dazu hier: www.slush.org.

Ihr wollt noch auf weitere Events der Gründerszene gehen? Dann findet ihr bei uns auch eine tolle Übersicht über die nationalen Startup Events 2022 und weitere Termine in unserem Eventkalender.