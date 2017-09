Coworking Saarbrücken – die schönsten Coworking Spaces (Liste 2017)

In den letzten Jahren hat sich – nicht zuletzt durch die Auszeichnung der Universität des Saarlandes (UdS) als EXIST-Gründerhochschule – eine sehr lebendige Gründerszene in Saarbrücken etabliert. Dabei sind auch einige recht interessante Coworking-Spaces entstanden, die wir euch in diesem Beitrag vorstellen.