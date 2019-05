Coworking Spaces in Koblenz – die Übersicht über die besten Spaces | 2019

Die Stadt Koblenz ist mit über 2.000 Jahren nicht nur eine der ältesten Städte Deutschlands, sondern auch eines der wirtschaftlich bedeutsamen Oberzentren in Rheinland-Pfalz. Die Stadt an Rhein und Mosel ist schon seit der Römerzeit recht umtriebig – daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch wenn Koblenz mit nur knapp über 100.000 Einwohnern zu den kleineren Großstädten gehört, gibt es hier durchaus eine lebendige Gründerszene. Dazu gehören natürlich auch Coworking Spaces. Die interessantesten dieser Spaces stellen wir euch in unserem Beitrag vor.

ISSO Coworking: Social Startups in der Altstadt

© ISSO Coworking

Der Space gehört zum gleichnamigen Institut für Zukunftsgestaltung und Weiterbildung (ISSO) und befindet sich in der Koblenzer Altstadt, im bekannten Dreikönigenhaus. Das Gebäude ist zwar historisch, der Space selbst ist aber topmodern. Hier befinden sich nur zwei große Räume, auf die sich die Arbeitsplätze verteilen.

Schwerpunktmäßig setzt man hier vor allem Social Entrepreneurs und Geschäftsideen, die Nachhaltigkeit fördern und Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme entwickeln wollen, willkommen sind aber auch andere Startups und Gründer.

Besonderheiten: Im Haus befinden sich auch ein Webdesign- und Grafikunternehmen, die UNICEF Arbeitsgruppe Koblenz, der BUND und das Unternehmen Höhenwind (Windkraft). Für die meisten der zahlreichen Veranstaltungen im Haus gibt es als Coworker Ermäßigungen.

Preise: Buchen könnt ihr nur FlexDesks, die kosten dafür aber auch nur 118 EUR monatlich. Dafür hat man einen 24/7 Zutritt und kann den Space auch als Postadresse nutzen.

Adresse: Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz

Website: isso.de/coworking-und-raeume/

KOworking: Coworking auch für einen Tag

© KOworking

Auch der KOworking Space befindet sich in der Koblenzer Altstadt, es ist der einzige Space, in dem es auch Tagestarife gibt. Die Ausstattung ist recht hochwertig, die Preise sind es dafür allerdings auch, jedenfalls im Vergleich zu den anderen Spaces in der Stadt.

Besonderheiten: Firmenadresse auch schon mit FlexDesk, zusätzlich ist ein virtuelles Office ab 80 EUR (Nutzung als Firmensitz) möglich.

Preise: Den FlexDesk gibt es ab 250 EUR im Monat, den FixDesk ab 330 EUR pro Monat. Als Firmensitz lässt sich auch schon der FlexDesk nutzen und auch der Zutritt ist rund um die Uhr möglich. Der einzige Unterschied zwischen beiden ist, dass man mit einem FixDesk auch den Konferenzraum nutzen kann. Tagestickets kosten 35 EUR.

Adresse: Florinsmarkt 14, 56068 Koblenz

Website: http://koworking.de

TKZ Coworking Space: Kontaktspace

© TKZ

Das Technologiezentrum Koblenz (TKZ) bietet ebenfalls insgesamt 12 Arbeitsplätze auf 120 m² Fläche. Die Ausstattung ist sehr hochwertig, die Arbeitsplätze bieten viel Platz in hellen, lichtdurchfluteten Räumen.

Interessant ist hier vor allem die Nähe zu anderen Startups aus vielen verschiedenen Bereichen, der eine oder andere wird hier sicherlich wertvolle Kontakte knüpfen können. Zu den Firmen im TKZ gehören unter anderem ein Büroservice-Dienstleister für Selbständige, eine Shopify-Agentur, ein Unternehmen für strategische Markenentwicklung und eines, das sich auf Blockchain-Lösungen spezialisiert hat oder das Business-Netzwerk ALPHAJUMP, das Studierende, Absolventen, Hochschulen und Unternehmen zusammenbringt.

Besonderheiten: zahlreiche Unternehmen, die auch für das eine oder andere Startup als Dienstleister infrage kommen, finden sich direkt im Haus, gediegene Ausstattung, günstiger Preis, direkte Nachbarschaft zur Universität.

Preise: Der FlexDesk kostet hier 100 EUR, FixDesks gibt es nicht. Dafür hat man immer 24/7 Zutritt. Konferenzräume sind kostenpflichtig nutzbar.

Adresse: Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz

Website: www.tzk.de/coworking-space-im-tzk/

pixel56: Charmantes Space für Coworker

© Pixel56

Ein sehr interessanter Space ist die Coworking Station pixel 56, die wie die meisten Spaces in Koblenz ebenfalls in der Altstadt liegt. Hier lassen sich nicht nur Arbeitsplätze mieten, sondern auch Events oder Meetings abhalten. Auch eine Postadresse lässt sich in dem charmanten kleinen Space einrichten. Auf die Wünsche der einzelnen Coworker wird so weit es möglich ist immer eingegangen.

Für Events oder Meetings wird auf Wunsch auch Werbung in den sozialen Medien gemacht und bei allen Aspekten des Events, von der Planung bis hin zur Durchführung des Catering Unterstützung geboten. Auch bei der Gestaltung von Werbemitteln und Werbekampagnen und beim Veröffentlichen von PR-Artikeln und Pressemitteilungen gibt es Unterstützung durch die Betreiber.

Die Atmosphäre im Space, den eine Kunstgalerie umgibt, ist nicht bürogemäß nüchtern sondern sehr wohnlich und gemütlich, dabei aber auch sehr hochwertig.

Besonderheiten: sehr wohnliche, gemütliche Atmosphäre, PR- und Social Media Leistungen inkludiert zur Erhöhung der eigenen Reichweite, hervorragende Möglichkeiten zur Gestaltung von Events, Meetings und Workshops (Unterstützung durch die Betreiber).

Preise: Die Preisgestaltung ist dabei etwas anders als bei anderen Spaces üblich. Für 35 EUR monatlich kann man den Space 2 Tage im Monat nutzen, dafür gibt es auch eine Kaffee-Flatrate. Wer den ganzen Monat arbeiten möchte, bekommt eine Social Media Veröffentlichung auf der Plattform der Betreiber zusätzlich und zahlt 120 EUR im Monat. Ein 24/7 Zugang zum Space ist dann ebenfalls inkludiert. Für 299 EUR im Monat erhält man zusätzlich die Möglichkeit, den Space als Firmensitz zu nutzen und eine Möglichkeit, Pressemitteilungen auf verschiedenen Portalen zu veröffentlichen. Im Bereich Workshops und Meetings gibt es dann ebenfalls noch einige Leistungen dazu.

Adresse: Kunstgalerie SCHAUstudio, Mehlgasse 13, 56068 Koblenz

Website: http://pixel56.de

Weitere Tipps für Coworker

Büros auf Zeit und Coworking-Flächen von den großen Anbietern wie REGUS oder easyoffice findet ihr in Koblenz nicht – solche Dienstleister sind nur in größeren Städten vertreten. Unter Umständen könnt ihr aber mit einem vor Ort ansässigen Unternehmen eine Bürogemeinschaft eingehen. Damit könnt ihr neben Mietkosten auch Ausgaben für Einrichtung, Büroaustattung oder die Kaffeemaschine oder den Wasserspender auf mehrere Schultern verteilen.