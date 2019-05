Vier Millionen für besseres Content Management: Berliner Startup Styla setzt auf Künstliche Intelligenz

Der französische Venture-Capital-Fonds Hi inov, Brandenburg Kapital und Altgesellschafter investieren gemeinsam über vier Millionen Euro in das Startup Styla.

Styla ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit dem Ziel, das klassische Web Content Management durch künstliche Intelligenz zu vereinfachen. Die innovative Content Experience Engine ermöglicht eine automatisierte Erstellung von Web-Inhalten und löst den aktuell noch stark manuell geprägten Prozess in Unternehmen ab.



Nach sehr erfolgreichen Quartalen, in denen Großkunden wie Henkel, OBI, Holy Group (Joop und Strellson) und Douglas gewonnen werden konnten, hat die Firma nun eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Gesamtinvestitionen in die Firma belaufen sich nach Finanzierungen in den letzten beiden Jahren nun auf über zehn Millionen Euro.

Der französische Lead-Investor Hi inov aus Paris investiert gemeinsam mit dem Frühphasen- und Wachstumsfonds der BFB Brandenburg Kapital GmbH und den Altgesellschaftern Surplus sowie dem auf SaaS spezialisierten Risikokapitalgeber Senovo insgesamt 4,1 Millionen Euro. Mit der Finanzierung will die Styla GmbH ihre Technologie weiter ausbauen. Diese erlaubt es Unternehmen ohne die Nutzung von IT- oder Design-Ressourcen vollständige Webseiten zu erstellen, die sich auf allen Endgeräten darstellen lassen und dabei komplexe Darstellungen und Funktionen ermöglichen.

Die Kosten für die Erstellung von Homepages, Landing- und Kampagnen-Pages, Katalogseiten sowie von Themenwelten und Magazinen werden dabei gegenüber herkömmlichen Angeboten um bis zu 75 Prozent reduziert. Gleichzeitig schafft eine API-basierte Verknüpfung mit den gängigen Shop-Plattformen wie beispielsweise Salesforce Commerce Cloud, Hybris oder Magento eine nahtlose Einkaufsmöglichkeit in den erstellten Inhalten. Dadurch können von simplen Einzelelementen bis hin zu kompletten Webseiten alle Content-Bereiche von Styla auf einfachste Weise betrieben und zur Verkaufssteigerung genutzt werden.

Styla-Gründer Philipp Rogge sieht einen grundlegenden Wandel im Content-Bereich: “Unsere Kunden wollen trotz verschiedenster Marketingkanäle ein einheitliches und dennoch visuell anspruchsvolles Bild abgeben und in großer Schlagzahl Content erstellen. Gleichzeitig sollen große Teile davon personalisiert ausgespielt werden. Dies hätte vor kurzem noch teure Agenturen und sehr viel Zeit beansprucht, Styla ermöglicht es nun jedem Marketing-Mitarbeiter, diese Arbeit im Handumdrehen einfach selbst zu erledigen.”

Auch Lead-Investor Wolfgang Krause, der vor kurzem zu Hi inov nach Paris wechselte und nun mit Styla das erste Investment des Fonds in Deutschland vollzogen hat, zeigt sich enthusiastisch: “Wir sind überzeugt vom Management-Team von Styla und teilen die Begeisterung für ihre Vision, eine neue Generation von Content-Management zu realisieren. Daher freuen wir uns über die Möglichkeit, die Firma und ihr Wachstum von nun an eng begleiten zu können.”

“Styla beschäftigt sich schon seit 2012 mit der Erstellung von automatischen Layouts, datenbasierten Entscheidungen für die Wahl inspirierender Inhalte sowie mit der intelligenten Verknüpfung von E-Commerce und Content”, erläutert Mathias Bosse, Senior Investment Manager bei Brandenburg Kapital. “Mit dem Investment kann das Unternehmen seinen technologischen Vorsprung nun weiter ausbauen.”