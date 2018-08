Coworking Spaces in München – Zentrale Lage ohne utopische Büromieten (Übersicht 2018)

Der Standort München ist beliebt bei Unternehmern: die Nähe zu den alpinen Skigebieten, zu Österreich und Italien und die vielen nahen Erholungsgebiete sind attraktiv und wichtige Wirtschaftsansiedlungen locken ebenfalls. Doch die Mietpreise für zentral gelegene Büros liegen bei gut 35 Euro und mehr. Eine Alternative: Coworking. Hier stellen wir euch einige der beliebtesten und am besten bewerteten CoWorking Spaces in München vor.

Coworking München: Idea Kittchen

Selbstständige, Freiberufler und Gründer finden hier immer ein freies Plätzchen mit funktionalem WLAN und der Ausstattung, die man im Büro benötigt. Im Idea Kittchen findet sich aber nicht nur der passende Raum für kreative und zündende Ideen, sondern auch zu jeder Zeit ein Team oder eine Community, mit der es sich auf 450 Quadratmetern in guter Atmosphäre arbeiten lässt. Für mehr Konzentration dienen Trennwände, die aber keinesfalls steril wirken und die Mieter hinter dem Schreibtisch einsperren. Vielmehr nutzt Idea Kittchen offene Raumteiler für ein Ambiente, in dem die Arbeit Spaß macht und die Ideen nicht lange auf sich warten lassen. Neben dem im Mietpreis enthaltenen Internet gibt es kostenlosen Kaffee und Tee, reichlich Parkplätze am Objekt und eine Chillout Area für ein kleines kreatives Päuschen zum Gedanken sammeln. Im Idea Kittchen finden Workshops und Seminare statt, sodass man nicht nur allein für sich arbeiten, sondern auch die Gesellschaft anderer Gründer genießen und Ideen austauschen kann. Vorwiegend junge und dynamische Menschen nutzen dieses Objekt und sind von den Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen des Coworking Space überzeugt.

Adresse: Hansastr. 181 (im Hof, EG), München

Preise: One Day 20 Euro, 10 Tickets 125 Euro, Flex Desk Month 170 Euro, Fix Desk Month 210 Euro

Internet: http://www.idea-kitchen.de/

Design Offices München Arnulfpark

Neben Coworking Spaces gibt es im Münchner Arnulfpark auch Conference-Spaces und Office-Spaces im modernen und zeitgemäßen Design. Jungunternehmer, die bei einem Kunden Eindruck hinterlassen und ein geschäftliches Treffen im stilvollen Büroambiente abhalten möchten, finden hier die passenden Räumlichkeiten ganz nach Bedarf und Geschmack. Natürlich gibt es auch bei Design Offices im Mietpreis enthaltenes WLAN, sowie Druck- und Kopiertechnik, Büromaterialien und einen Parkplatz direkt am Objekt. Das Konzept ist auf Einzelbüros im gehobenen Stil ausgerichtet, beinhaltet aber auch einige größere Räumlichkeiten für Coworking.

Adresse: Design Offices München Arnulfpark, Luise-Ullrich-Straße 20, 80636 München

Preise: 290 bis 490 Euro/Monat

Internet: https://www.designoffices.de/standorte/muenchen-arnulfpark/standort

Coworking München: Werk1

Das Werk1 bietet attraktive Großraumbüros und kann nicht nur tagsüber, sondern 24/7 genutzt werden. Kreative Geister haben rund um die Uhr die Möglichkeit, die Vorteile des Büros zu nutzen und sich über einen vollständig eingerichteten Arbeitsplatz inklusive WLAN und kostenlosem Kaffee zu freuen. Im Werk1 gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die man je nach Bedarf nutzen und für einen Monat im Voraus buchen kann. Für 39,00 Euro, 78,00 Euro oder 149,00 Euro erhält man in diesem Coworking Space in München die gewünschten Vorteile und beste Performance für seinen günstigen Start in ein erfolgreiches Unternehmen.

Adresse: WERK1.Bayern GmbH, Grafinger Str. 6, 81671 München

Preise: 20 Euro pro Tag / 50 Euro pro Monat (Basic), 110 Euro (Basic Pro) und 190 Euro pro Monat (Full)

Internet: http://www.werk1muenchen.de/

Smart Village – lebe New Work

Freiberufler, Kreative, aber auch ganze Agenturen finden in den Coworking Spaces im Smart Village ein „Zuhause“. Ob einzelner Arbeitsplatz oder Schreibtisch im Großraumbüro, Meeting Zentrale und Räume für Freidenker, das Smart Village hat für jeden Unternehmer, Freiberufler oder Selbstständigen die passende Atmosphäre im stilvollen Flair. Natürlich handelt es sich um voll ausgestattete Büros mit allen technischen Innovationen, die für barrierefreies und zügiges Arbeiten notwendig sind. Auch Erholung und Momente der Entspannung gehören zum Berufsleben, wodurch sich Smart Village Nutzer nicht nur am Feierabend, sondern auch zwischen der Arbeit zusammensetzen und ihre Ideen miteinander austauschen, sich Tipps einholen oder einfach nur kommunizieren und einen kostenlosen Kaffee genießen können.

Adresse: smartvillage, Winzererstraße 47 D, 80797 München

Preise: 29 Euro /Tag, 199 Euro /10er Ticket, 240 Euro /Monat Flex Desk, 550 Euro /Monat Fix Desk

Internet: http://www.smart-village.info

Combinat56

Je nach Projekt und eigenem Bedarf kann man im Combinat56 einen Arbeitsplatz im Team oder mit Tischnachbarn, in einiger Abgeschiedenheit zu anderen Büronutzern und immer in gemütlicher und produktiver Atmosphäre wählen. Man braucht nichts, außer seinem Laptop und einem Anruf, um sich einen günstigen Platz im Großraumbüro zu sichern. Es gibt eigene Postfächer, Konferenzräume und Räumlichkeiten, in denen der Nutzer trotz Auslagerung seines Büros in eine Coworking Space Kunden in stilvollem Ambiente empfangen kann. Und das Beste ist: schnelles WLAN, Drucker und Kopierer, Faxgeräte, eine eigene Festnetzrufnummer und gratis Kaffee gibt es dazu!

Adresse: Combinat 56 GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München | Schwabing

Preise: 17 Euro Halbtagskarte (5 Stunden), 25 Euro Tageskarte, 290 Euro pro Monat

Internet: http://www.combinat56.de

Allynet Coworking / Work Loft München

In freundlicher und produktiver Atmosphäre können sich Einzelunternehmer und kleine Teams ganz einfach im Work Loft München einmieten. Ob Großraumbüro oder kleinere Räumlichkeiten, Konferenzräume oder Teamarbeitsplätze, mit voller Ausstattung inklusive WLAN, ergonomischen Stühlen und stilvollem Ambiente wird es einfach, kreative Ideen zu verwirklichen und als Unternehmensgründer kein Geld in eigene Räumlichkeiten zu investieren. Die Coworking Space gehört in München zu den beliebtesten Anbietern, wodurch sich die rechtzeitige Anmeldung und Frühbuchung lohnen! EINZELNE SPACES SIND AKTUELL AUSGEBUCHT!

Adresse: Work Loft München, allynet GmbH, Bayerstraße 85, 80335 München

Preise: keine Angabe

Internet: http://www.allynet.de/coworking/

WorkLabs – Meetingräume auch für Gründer

Aktualisierung: WorkLabs hat als Coworking Space angefangen, vermietet aber jetzt nur noch Besprechungsräume kurzfristig und hat ansonsten seine Büros langfristig vermietet. Die Top Lage in Schwabing rundet das Angebot für Einzel- und Teambüros ab. Die CoWorking Space bietet viel Raum für kreative Ideen und für Meetings mit Teilnehmern bis zu 50 Personen. Alle Büros sind vollausgestattet, verfügen über schnelles WLAN und Drucker, Kopierer, eigene Küche mit Kaffeemaschine und Kühlschrank, Herd und Mikrowelle. Exklusivleistungen können gebucht werden und das CoWorking Büro zu einem repräsentativen und am eigenen Anspruch funktional eingerichteten Ambiente werden lassen. Das stilvoll und liebevoll gestaltete Ambiente fördert die Kreativität und lässt sich stunden-, tage- oder monatsweise buchen.

Adresse: WORKLABS GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 16, D-80807 München

Internet: http://www.worklabs.de

Impact Hub – Co-Creation & Workshop-Arena

Eine lebendige Community, unterschiedliche Arbeitsbereiche und eine kreative Raumgestaltung lassen diese CoWorking Space vor allem bei Kreativen an erster Stelle stehen. Von abgetrennten Einzelbüros bis zu Großraumbüros mit Etageren ist alles möglich, was die eigene Kreativität benötigt. Impact Hub ist voll ausgestattet und kommt mit Highspeed Internet, frischem gratis Kaffee und Räumen, in denen man in Ruhe eine kleine Auszeit genießen und sich für den nächsten Arbeitsmodus erholen kann. Durch die zahlreichen jungen und kreativen Nutzer wird Impact Hub zu einem Multiplikator der eigenen Ideen und fördert die Arbeitsmoral. Selbstständige und Freiberufler sparen viel Geld und fühlen sich vom ersten Tag an nicht allein, sondern durch andere Menschen unterstützt.

Adresse: Impact Hub Munich, Gotzinger Straße 8, 81371 München

Preise: keine Angaben

Internet: http://munich.impacthub.net/

WeWork: Coworking nun auch in München

München ist aktuell die neueste Location im europäischen WeWork-Netzwerk, das bisher 26 Standorte umfasst. Insgesamt finden mittlerweile über 26.000 Mitglieder in Büros in London, Paris, Berlin, Frankfurt, Hamburg und Amsterdam und nun auch München Platz.

Adresse: Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München / Neuturmstraße 5, 80331 München

Preise: ab 280 Euro / Monat

Web: www.wework.com

Startup Zentrale öffnet das Data Hub für Coworker

„Da uns die Unterstützung von Startups sehr wichtig ist, haben wir Räumlichkeiten in unserem Data Hub mit Blick über ganz München freigehalten, um moderne und bezahlbare Coworking Spaces in der Landeshauptstadt anzubieten“, erklärt Geschäftsführer Alexander Thamm der Alexander Thamm GmbH. Im elften Stock können monatsweise Schreibtische oder auch ganze Räume von Freelancern, Startups oder Unternehmern gebucht werden und als Coworking Spaces genutzt werden. Die Arbeitsplätze beinhalten alles, was man in einem Büro benötigt: Anstatt sich einen Schreibtisch mit Drucker, Kopierer und Co. selbst anschaffen zu müssen, kann man hier sein fertig eingerichtetes Büro mit WLAN und Telefonanlage mieten und die vorhandene Infrastruktur mitnutzen.

Adresse: Sapporobogen 6 bis 8, 80637 München

Preise: 450 Euro fester Arbeitsplatz im data.loft, ein ganzer Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen 800 Euro

Web: www.alexanderthamm.com/de

luckyspace by lucky7even – Coworking im kreativen Umfeld

Die Arbeitsplätze von luckyspace eignen sich vor allem für Kreativschaffende oder auch Startups aus dem Bereich Film, Werbung und Kommunikation. Neben den klassischen Angeboten eines Coworking Space bietet dieser auch noch einen professionellen Videoschnittplatz inklusive Avid Media Composer, Adobe Creative Cloud, Tonkabine usw.

Adresse: Balanstraße 73, Haus 31F, 81541 München

Preise: einzelner Arbeitsplatz ab 400 Euro /Monat und Schnittplatz 300 Euro /Tag

Web: space.lucky7even.de/

Mindspace: Coworking im Boutique-Stil

Mindspace ist ein Anbieter für inspirierende Coworking-Spaces und bietet seiner vielfältigen Community eine besondere User Experience durch exklusive Services, einem stilvollen Design und Coworking im Boutique-Stil. Das Mindspace-Konzept lautet „Office-as-a-Service“ und verfolgt das Ziel die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu ändern. Mindspace wurde 2014 gegründet und spricht sowohl Unternehmen, Startups als auch Freelancer an, die mehr von ihrem Arbeitsumfeld erwarten. Das Unternehmen hat aktuell Standorte in Berlin, Hamburg, München und Tel Aviv.

Adresse: Viktualienmarkt 8 in München, außerdem Salvatorplatz 3 und Herzogspitalstr. 24

Preise: ab 450 Euro / Monat

Web: www.mindspace.me/munich/

Heimbüro, gemietete Bürofläche oder Coworking Space?

Die Existenzgründung geht nicht vom ersten Tag an mit einer hohen Auftragslage einher, wodurch ein angemietetes Büro oftmals mehr kostet, als man pro Monat einnimmt. Daher hat das Heimbüro vorübergehend an Bedeutung gewonnen. Doch ein plötzlicher Anstieg der Aufträge kann im Heimbüro vor ein Problem stellen, vor allem, wenn man die selbstständige Tätigkeit neben der Kinderbetreuung und dem Haushalt im Alltag verbaut. Die Buchung von Coworking Spaces erfolgt ganz nach Bedarf und beinhaltet alles, was man in einem top eingerichteten und erfolgsorientierten Büro benötigt. Anstatt sich einen Kopierer oder ein Fax zu kaufen, einen Drucker zuzulegen und einen eigenen Schreibtisch, zum Beispiel von Engelbert Strauss anschaffen zu müssen, kann man in ein fertig eingerichtetes Büro mit WLAN „einziehen“ und seine Auftragsflut bewältigen. CoWorking Spaces sind in München kurzfristig und in verschiedenen attraktiven Lagen verfügbar. Daher fällt es nicht schwer, bei einer guten Auftragslage praktisch über Nacht zu reagieren und am kommenden Morgen in das gebuchte Büro zu fahren.

Unsere Liste ist nicht abschließend – Vorschläge und Tipps zu neuen Coworking Spaces von eurer Seite sind immer willkommen!