Coworking Spaces in Potsdam – die besten Spaces | Übersicht 2019

5 / 5 ( 4 )

Die kreisfreie Stadt Potsdam mit knapp 180.000 Einwohnern ist Brandenburgs bevölkerungsreichste Stadt und Hauptstadt des Landes. Die Stadt profitiert vom Ballungszentrum Berlin – so einige Berliner leben lieber im beschaulichen Potsdam, das in 45 Minuten per SBahn zu erreichen ist.

Welche Coworking Spaces es in Potsdam gibt, lest ihr hier in der Übersicht.

Mietwerk Coworking Potsdam

Mietwerk befindet sich an zwei verschiedenen Standorten in Potsdam: am Hauptbahnhof und im Herzen der Stadt. Am Hauptbahnhof kann man mehr Platz finden und die Dachterrasse mit schöner Aussicht genießen. Aber beide Spaces bieten fast bis auf wenige Ausnahmen und Vorteilen praktisch die gleichen Dienstleistungen an: chillige Lounge, das „All-Inclusiv“, Internet, hochwertige Ausstattung…

Besonderheiten: Beide haben eine gute geografische Lage: Die Lage in der Nähe des Bahnhofs ist ein Vorteil für die direkte Anbindung an den Verkehr, aber auch in Bezug auf die Dynamik ist die Lage im Stadtzentrum ideal.

Preise: Das Tagesticket in beiden Spaces kostet 38€ und die 10er Karte kostet 295€ pro Ticket. Das Monatsabonnement ist jedoch unterschiedlich: 300€ am Hautbahnhof gegen 250€ im Zentrum. Für Meetingräume am Hauptbahnhof beträgt die Miete des Raumes “Glaswerk” für 4 Stunden 240€ bzw. 480€ für den Tag und kann bis zu 12 Personen aufnehmen. Während der Raum “Lichtwerk” maximal 4 Personen aufnehmen kann, beträgt die Miete 95€ für 4 Stunden und 190€ für den Tag. Der Meetingraum „Holzwerk“ im Zentrum kann bis 10 Personen aufnehmen und ist“ für 140€ für 4 Stunden und 280€ pro Tag buchbar. „Stoffwerk“ kann bis 4 Personen aufnehmen und kann zum gleichen Preis wie “Lichtwerk” gebucht werden. Schließlich gibt es nur am Hauptbahnhof Teambüros (von 2 bis 8 Personen max.) und es kostet ab 400€ pro Monat und pro Platz.

Adresse: Am Hauptbahnhof, Heinrich-Mann-Allee 3b, 14473 Potsdam / Mitten in der City, Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam

Website: https://mietwerk.com/

BusinessCenter Potsdam

Die zwischen 2015 und 2017 frisch renovierten Büros des BusinessCenters in Potsdam bieten den Coworkern die Freiheit, ihren Arbeitsplätzen nach ihren Wünschen zu gestalten. Den Mitarbeitern steht die neueste Ausrüstung zur Verfügung und die Geschäftsleitung ist auf jeden Wunsch bedacht, wie z.B. die Aufnahme der Gäste ihrer Mitarbeiter oder eine Verpflegung für besondere Events stellen. Das Coworking ist es auch die Möglichkeit, am Abend mit Kollegen nach dem Ende des Tages zu dekomprimieren.

Besonderheiten: BusinessCenter in Potsdam bietet für Start-Ups und junge Unternehmen tolle Services zur Professionalisierung des Geschäftsbetriebs.

Preise: Die Büroräume und der Zugang zu Coworking sind ab 350€ monatlich buchbar. Es ist auch möglich, eine repräsentative Postadresse ab 99 € pro Monat. Der Preis für die Meetings- und Konferenzräume ist ab 25€ pro Stunde buchbar. Schließlich sind auch individuelle Angebote unterbreitet.

Adresse: Charlottenstraße 109, 14467 Potsdam

Website: www.businesscenter-potsdam.de/

TechCode Brandenburg Innovation Center

Techcode ist zunächst ein chinesischer Inkubator, dessen Aufgabe es ist, Start-ups und KMU zu unterstützen. Mehr als nur Coworking Areas, es ist ein wirklich globales Netzwerk, und der Inkubator bietet Accelerator-Programme an. Dies ist in der Tat das Interessanteste für ein Unternehmen, das seine Aktivitäten erweitern und sich international, insbesondere auf dem chinesischen Markt, etablieren will. Viele Workshops, Roadshows und andere Veranstaltungen werden organisiert, um die Kenntnisse über China zu vertiefen und auf den Markteintritt vorzubereiten.

Das im September 2017 eröffnete Techcode Brandenburg Innovationszentrum befindet sich im Herzen von Potsdam und nimmt innovative Start-ups und Unternehmen auf. Es bietet Start-ups mit vielen Möglichkeiten, neuen Partnerschaften, neuen Technologien und natürlich neuen lohnenden Erfahrungen.

Besonderheiten: Techcode ist in sieben Ländern und mehr als 25 Städten auf der ganzen Welt präsent, darunter Silicon Valley, Berlin, Shanghai, Seoul, Beijing, Tel Aviv, Helsinki, Shenzhen, Moskau…

Preise: Der Zugang zum Openspace besteht aus einem flexiblen Schreibtisch und kostet es 280€ monatlich und ab 560€ pro Monat für ein privates Büro, abhängig von der Größe des Teams.

Adresse: Techcode Brandenburg Innovation Center, Jägerallee 16, D-14469 Potsdam

Website: https://techcode-germany.com/home/

Unicorn Potsdam

Im Juli 2019 beschloss Unicorn, seine Türen zu öffnen, diesmal im Herzen der Potsdamer Altstadt. Die geografische Lage bietet den Coworkern die Möglichkeit, die historische Atmosphäre und die vielen nahegelegenen Parks zu genießen. Unicorn bietet mehr als 200 Arbeitsplätze mit hochwertigen Möbeln und ein „Unicorn package“ mit 24/7-Zugang, einen Postdienst für Ihre Pakete und viele weitere Vorteile.

Selbstverständlich können die Coworker zwischen Einzelarbeitsplätzen, Teambüros, Besprechungsräumen oder Veranstaltungsräumen wählen, alles zu verhandelbaren und flexiblen Konditionen.

Besonderheiten: Unicorn, es sind 20 Coworking Spaces in fünf Städten in Deutschland: Berlin, Köln, Hamburg, München und Potsdam, aber auch in Lissabon in Portugal.

Preise: Der Startpreis pro Schreibtisch und Monat beträgt 320€.

Adresse: Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam

Website: www.unicorn.de/spaces/haus-am-platz/

Co-Working-Space an der XU Exponential University of Applied Sciences, mit persönlicher Keycard für den 24/7-Zugang zum Campus. Kaffee, Wasser, Möbel, WLAN usw alles wie üblich.

Besonderheit: Coworking Space direkt an einer Uni. Die XU Exponential University ist Deutschlands erste Hochschule, deren Fokus ausschließlich auf Digitalisierung und Technologie liegt. Im Studio Five auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg in Potsdam gelegen, wird sich hier gezielt auf die Ausbildung, Förderung und Vernetzung künftiger Held*innen des digitalen Wandels konzentriert.

Adresse: August-Bebel-Str. 26-53 * 14482 Potsdam

Website: https://xu-university.com/hochschule/co-working

alteFEINbaeckerei Potsdam

Klassisches Gemeinschaftsbüro aka Coworking Space. Viele Freiberufler sind hier unterwegs, tendenziell eher mit festen Arbeitsplätzen. Die Arbeitsplätze sind großzügig, die Räume hell und hoch. Usererfahrungen sind bestens.

Preise: 15 Euro pro Tag, 60 Euro pro Woche und 170 Euro pro Monat

Adresse: Carl-von-Ossietzky-Strasse 21, 14471 Potsdam

Website: http://www.altefeinbaeckerei.de/Coworking.html

Coworking Space Villa-Work

Moderne Coworking Villa im schönen Potsdam Babelsberg mit 40 Arbeitsplätze und schönem Außengelände zum Draussen-Arbeiten. Schnelles Internet, hochwertige Cowork Technik und produktiver Austausch innerhalb der Cowork-Community.

Besonderheiten: hauseigenes Fitness-Center mit Sauna, geräumige Küche zum gemeinsamen Kochen ein, Fahrradverleih, nah zum Filmstudio Babelsberg und zum Griebnitzsee

Adresse: Gartenstraße 1 * 14482 Potsdam

Website: https://www.villa-work.de/