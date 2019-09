Coworking Spaces in Straßburg – die besten Spaces | Übersicht 2019

Straßburg ist nicht nur die historische Hauptstadt des Elsass und eine Grenzstadt zu Deutschland, sondern auch der Ort, an dem Sie interessante Coworking Spaces finden. Hier ist unsere Coworking-Space-Liste in Straßburg!

5 / 5 ( 4 )

Straßburg, die Hauptstadt des Großen Ostens in Frankreich und Hauptstadt des Elsass, ist bekannt für ihre ursprüngliche Architektur mit ihren Fachwerkhäusern und ihrer reichen und wechselvollen Geschichte. Die Stadt, die vom Rhein begrenzt wird, hat ein bemerkenswertes architektonisches Erbe. Das Stadtzentrum der Grande Ile gehört seit 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Kathedrale Notre-Dame in Straßburg, der Bezirk Petite France oder das Europaviertel sind emblematisch für Straßburg.

Darüber hinaus ist Straßburg auch zu einem Symbol der deutsch-französischen Aussöhnung und ganz allgemein der europäischen Integration geworden. Die Stadt hat sich allmählich auf politische, kulturelle und institutionelle Funktionen spezialisiert.

Aber in den letzten Jahren hat sich die Stadt auch auf einem anderen Gebiet entwickelt: die Coworking Spaces. In der Tat begrüßt Straßburg immer mehr Spaces, was Unternehmer und Investoren dazu bringt, sich für die Stadt zu interessieren, die deutlich an Bedeutung gewinnt. Hier sind die interessantesten Coworking Spaces in Straßburg, die wir für euch ausgewählt haben!

La Plage Digitale by Alsace Digitale

Alsace Digitale ist ein Verband, der das digitale Ökosystem im Elsass durch die Vernetzung von Innovatoren belebt und fördert. La Plage Digitale in Straßburg bietet seinen Coworkern die Möglichkeit, dank seiner Cafeteria oder seines Ruheraums eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. So können sich die Coworker untereinander austauschen, Vorteile wie kostenlosen Kaffee, WLAN und Zugang zu Druckern genießen. Die Coworker können einen eigenen Arbeitsbüro oder einen gemeinsamen Raum wählen, alles in einem Space. Zu diesem Zweck sind zwei Mietangebote möglich („Formule Flex“ und „Formule Fixe“). Das sogenannte feste Angebot ist die Formule Fixe und bietet mehr (z.B. kostenlose Anmietung von Konferenzräumen und viele andere).

Besonderheiten: Offen für alle: Kleine Unternehmen, selbständige Unternehmer, Designer, Grafiker, Künstler, etc. können von einem Raum zum Arbeiten und den damit verbundenen gemeinsamen Dienstleistungen profitieren.

Preise: Der Preis der „Formule Flex“ für einen Tag beträgt 12€ und 170€ monatlich. Der Preis beträgt 220 Euro pro Monat für die „Formule Fixe“. Es ist auch möglich, einen Tiefgaragenstellplatz zu mieten.

Adresse: 15 Av. du Rhin, 67100 Strasbourg, Frankreich

Website: www.laplagedigitale.eu

Welcome Coworking Straßburg

Umweit des Stadtzentrums bietet dieser 100m² große Coworking Space seinen Coworkern die Möglichkeit, eine angenehme Atmosphäre und die Modernität der Räumlichkeiten und Ausstattungen zu genießen.

Welcome Coworking ist vor allem ein Space mit industriell schicker Dekoration, verschiedene Büros (im Space oder individuell), ein Meetingsraum mit großem Bildschirm, eine ausgestattete Küche, Internetzugang und Drucker…

Dieses Jahr wurde das „WELCOME! COWORKING CENTRE“ geöffnet: ein Space mit 60m² große Fläche.

Besonderheiten: Welcome Coworking – Strasbourg gewinnt 2018 Coworker Members’ Choice Award für Coworking Spaces.

Preise: Die Coworker haben auch die Möglichkeit, zwischen mehreren Angeboten zu wählen. Im Space: Nomade Abonné für 125 € / Monat, Solo Space für 250 € / Monat, Solo Space+ für 290 € / Monat, Duo Space für 470€/Monat, Duo Space+ für 520 € / Monat. Im privaten Büro: Solo Verrière für 420 € / Monat oder Duo Verrière für 680 € / Monat.

Adresse: 204 Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, Frankreich

Website: www.welcome-coworking.com

Quai n°10 : der Ort für Freelancer

Das Coworking Space „Quai n°10“ richtet sich hauptsächlich an Web-Profis und Freelancer. Das Konzept basiert auf guter Laune und Freundlichkeit, d.h. durch die regelmäßige Organisation von Afterwork, Aperitifs jeden Freitag, mit dem Ziel, eine entspannte Atmosphäre für die Coworker zu schaffen. Die Coworker haben sogar die Möglichkeit, Events nach Bedarf zu planen und ihre Kunden zu empfangen.

Besonderheiten: Darüber hinaus verfügt Quai n°10 über einen offenen Raum für 30 Personen, eine Küche und einen Lounge-Bereich, einen Konferenzraum mit Ausstattung…

Preise: Der FlexDesk kostet ab 20 EUR pro Tag oder 229 EUR pro Monat, das Team-Büro mit kostet 400 EUR monatlich, Extras wie ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ein Festnetzanschluss oder Telefon- und Postservice sowie eigene Parkplätze können jeweils kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Adresse: 12 Rue de la Division Leclerc, 67000 Strasbourg, Frankreich

Website: https://quai10.org/

Co-ok : die Priorität der Gesundheit

Co-ok liegt 15 Minuten von Straßburg entfernt und ist das erste Coworking Space in Europa, der auf Gesundheit, Sport und Ernährungsprävention basiert.

Zu diesem Raum gehören natürlich ein Space sowie ein Bar, ein Ruhebereich, ein Innenhof von 250m² und ein Garten, in dem Veranstaltungen organisiert werden können. Aber Co-ok hört damit nicht auf und bietet auch Kochkurse mit Workshops an, in denen gelernt wird, wie man sich gesund ernährt und die Gesundheit schützt. Dieses Konzept bietet Trainingsprogramme rund um die Themen Gesundheit, Lebensqualität etc…. aber auch sportliche Aktivitäten wie Boxen, Pilates und viele andere, die es den Coworkern ermöglichen, den Kopf frei zu bekommen.

Besonderheiten: Es handelt sich um ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1750. Ehemals ein Bauernhaus, fand sie 2018 mit Co-ok ein neues Leben.

Preise: Es gibt drei mögliche Angebote. Das „nomadische Angebot“ für 15€ pro Tag ermöglicht den Zugang zum Freiraum. Das 280€ pro Monat „Résident Angebot“ ermöglicht den Zugang zu den Aktivitäten des Co-ok, dem Ruhebereich und den Konferenzräumen 7/7. Schließlich ist das Privatbüro mit 6 bis 8 Einzelarbeitsplätzen, für 1800€ pro Monat.

Adresse: 11 rue Principale 67450 Lampertheim, Frankreich

Website: https://www.co-ok.fr/

Hello’Working : wenn das Space grün wird

Hello’Working ist ein Coworking Space im Zeitgeist, mit grünen Dekorationen und einer warmen und entspannten Atmosphäre. Das helle und originelle Space umfasst eine Küche mit Produkten aus biologischem Anbau, vegan oder glutenfrei, einen Ruheraum mit Betten/Bänken und Sofas, Spiele, Lesungen usw…., ein Callbox, einen Komfort-Meetingsraum, in dem die Mitarbeiter frei organisieren können, was sie wollen (Sprachunterricht, Massage…) und schließlich einen kleinen Drucksaal mit der notwendigen Ausrüstung.

Besonderheiten: Darüber hinaus bietet Hello’Working seinen Corworkern Vorteile: Es heißt “Symbiosystem”. Tatsächlich sammeln die ständigen Coworker jeden Monat “Hello”, so dass sie von einem Termin mit Fachleuten aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Imageberatung, Massage, Mediation, Sportcoaching oder anderen Aktivitäten profitieren können. Durch die Sammlung von „Hello“ ist es auch möglich, von der Unterstützung durch Experten bei der Umsetzung von Projekten zu profitieren.

Preise: ½ Tag kostet 13€, der ganze Tag 23€ und der halbe Monat 195€. Der volle Monat beträgt 275€, aber für eine Dauer von 6 Monaten sind es 250€ pro Monat. Es ist auch möglich, Ihr Abonnement ab 88€ pro Monat zu personalisieren.

Adresse: 20 rue Adolphe Seyboth 67000 Straßburg

Website: https://helloworking.fr

Le Loft : von einer Kunstgalerie zu einem Coworking Space

Le Loft war zuerst eine Kunstgalerie und dann ein Künstleratelier. Schließlich ist es zu einem Innenarchitekturbüro geworden. Die Gründerin wollte Le Loft für Unternehmer öffnen, mit denen sie sich austauschen wollte. Sie hat in der Tat das Projekt, dort eine Gemeinschaft zu schaffen, die diesen ganz besonderen Ort auch weiterhin zum Leben erwecken wird.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist das Projekt des Loft’s das gleiche: eine Gemeinschaft von Unternehmern zu schaffen, die die gegenseitige Hilfe fördert. Dieses Netzwerk von Unternehmern heißt „L’Usine à Talents“ (die Talentfabrik) und organisiert mindestens einmal im Monat Frühstück oder sogar Aperitifs, die den Austausch zwischen allen ermöglichen. Die Ausstattung ist perfekt auf die Bedürfnisse der Coworker abgestimmt.

Besonderheiten: Die geografische Lage ist ideal (10 Minuten vom Bahnhof und dem Stadtzentrum zu Fuß).

Preise: Der Zugang zum Open space beträgt 200€ pro Monat und 150€ für die zehn Tage. Der Zugang für ein eigenes Büro kostet 550€ pro Monat. Die Miete für den Konferenzraum beträgt 30€ pro Tag und ist für ständige Coworker kostenlos.

Adresse: 3 Place de Haguenau, 67000 Strasbourg, Frankreich

Website: http://usineatalents.com

Le Lodge : 600m² Originalität

Das Lodge ist 600m² groß, Büros zwischen 11 und 20m², geräumige und ausgestattete Konferenzräume, eine Küche, WLAN und Drucker zur Verfügung, eine Entspannungsraum und eine 100m² Bar, eine Terrasse, ein Fernseher, eine Wii, Spiele, usw…

Besonderheiten: Ein riesiger und heller zentraler Raum: der Entspannungsraum auf der Terrasse. Dies bricht die Codes traditioneller Geschäftszentren.

Preise: Es stehen drei Freelancer-Angebote zur Verfügung. Espace Liberté für 10€ pro Tag (10-Tage-Abonnement + freier Tag), dessen Vorteile der Zugang zum Coworking Space mit Büros für 6 Personen, WLAN, Drucker und einem Freigetränk sind. Espace Liberté Plus zu 155€ pro Monat mit den Vorteilen des ersten Angebots + speziellen Schreibtischen und wiederaufladbarem Schlüssel für Snacks und Getränke. Espace Fixe Mezzanine für 199€ pro Monat mit den Vorteilen des vorherigen Angebots + Zugang zu den Konferenzräumen zwei halbe Tage im Monat, ein Stauraum und ein verschlossener persönlicher Schrank.

Adresse: 20 avenue du Neuhof 67100 Strasbourg

Website: www.strasbourg-lodge.com

La Siligon Valley : Coworking Space & Inkubator neue Generation!

Innovation, Kompetenz, Austausch und Authentizität sind die Werte dieses 280m² groß Coworking Space und Inkubator für Start-ups. Mit aufmerksamen und kompetenten Partnern und modernster Ausstattung unterstützt sie ambitionierte und vielversprechende neue Projekte effektiv.

7 Tage die Woche geöffnet, besteht das La Silligon Valley aus 50 Arbeitsplätzen, einem Konferenzraum, einem Restaurant, einem Ruhebereich, einer Küche und zwei privaten Büros.

Besonderheiten: Nur 15 Minuten von Straßburg entfernt.

Preise: Die Preise betragen 15€ pro Tag, 190€ pro Monat mit einem eigenen Büro, 240€ pro Monat (für eine Dauer von 3 Monaten) und 270€ pro Monat (für eine Dauer von 6 Monaten).

Adresse: Espace Européen de l’Entreprise, 11 rue Principale 67450 Lampertheim

Website: https://www.siligon-valley.com

GOWORK&CO : Willkommen im Hotel

Dieses Coworking Space befindet sich im Hôtel Strasbourg Centre Historique. Modern und perfekt für innovative Projekte, ist dieser Ort ideal für kleine Unternehmen, Inhaber eines Einpersonenbetriebs, Designer, Grafiker, Künstler, etc…

Hier finden Sie ein Space, einen Konferenzraum, eine Bar, eine Terrasse, einen Drucker und einen privaten Parkplatz. Für Snacks bietet GOWORK&CO das Mittagessen Express – Buffet 2 Gänge + Kaffee für 11€90 an.

Besonderheiten: Das Konzept von GoWork und CO sind Coworking Spaces in Cafés, Hotels und Restaurants in ganz Frankreich.

Preise: Die Preise sind sehr günstig. Für Studenten beträgt der Preis nur 9,90€ pro Monat, für feste Coworker 14,90€ pro Monat und für Unternehmen kann das Angebot personalisiert werden. Die Reservierung erfolgt direkt auf der Online-Seite.

Adresse: 7 Rue de Molsheim, 67000 Strasbourg, Frankreich

Website: https://www.goworkandco.com/fr-fr/place/5-ibis-strasbourg-centre-historique

La CabAnne des Créateurs : der Ort der Kreativität

Nicht weit von Straßburg entfernt, steht La CabAnne des Créateurs im Dienst von Künstlern, Heimwerkern, Schöpfern, Studenten, Einzelpersonen… Es ist ein Ort, der Kreativität und den Austausch von Fähigkeiten zwischen den Coworkern fördert. Es verfügt nicht nur über eine 100 m² große Bürofläche, die bis zu 20 Personen mit 3D-Druckern, Laserschneide- und Graviermaschinen Platz bietet, sondern auch über Produktionsstätte, eine Bibliothek (um die Inspiration der Coworker zu fördern) …

Besonderheiten: Diese 300 m² große Werkstatt bietet eine breite Palette von Aktivitäten wie Erstellen, Herstellen, Lagern, Reparieren…. aber auch Veranstaltungen, Künstleraufführungen, Kurse und Kunstworkshops.

Preise: Das Abonnementangebot beträgt 165€ pro Monat oder 8,33€ pro Stunde, 22,49€ pro Halbtag und 40,82€ pro Tag.

Adresse: 11 rue Principale 67450 Lampertheim , Frankreich

Website: http://www.la-cabanne-des-createurs.com