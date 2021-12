Die besten und wichtigsten Gründerwettbewerbe 2022

Die Finanzierung eurer Geschäftsidee steckt gerade fest? Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn Gründerwettbewerbe sind eine hervorragende Möglichkeit, um durchzustarten und an das nötige Startkapital zu kommen. Gleichzeitig gewinnt ihr durch die Teilnahme, aber natürlich vor allem durch den Sieg, eine riesige mediale Aufmerksamkeit und könnt so euer Startup und euer Produkt bekannt machen. Die regionalen und überregionalen Wettbewerbe gewähren euch zudem den Zugang zu hochkarätigen Netzwerken mit Investoren, Unternehmern, Mentoren und anderen Akteuren der Gründer- und Startupszene.