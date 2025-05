Überblick: Die wichtigsten deutschen Acceleratoren | Liste 2025

Ein Accelerator soll eine Beschleunigung des Unternehmenswachsums herbeiführen. Viele Ziele von Accelerators decken sich dabei mit denen eines Inkubators – die Herangehensweise ist aber oft deutlich unterschiedlich.

Manche Accelerators sind auch regelrechte BootCamps, in denen deine Idee mit Hochdruck gefördert wird. Bei diesen Förderprogrammen arbeitest du gemeinsam mit Experten gezielt an deiner Startup-Idee, deinem Businessplan bzw. Business Model, und hast oft auch die Möglichkeit, potenziellen Investoren am Ende des Föderprogrammes deine Idee präsentieren zu können.

Unsere Liste der Top Accelerator-Programme in Deutschland (Stand 05/2025)

>>> German Accelerator

Der German Accelerator unterstützt die vielversprechendsten deutschen Startups bei der internationalen Expansion. Möchten Startups in die USA expandieren, können sie zwischen den Standorten in Silicon Valley und New York wählen. Für Firmen im Bereich Life Sciences gibt es ein Spezialprogramm in Boston. Das Büro in Singapur dient als Tor zu den südostasiatischen Märkten. Für Startups, die erste Möglichkeiten für ihr Business im asiatischen Raum oder in Lateinamerika erkunden möchten, gibt es das “Market Discovery Program”. Der German Accelerator nimmt keine Firmenanteile und mit Ausnahme von “Next Step” sind alle Angebote kostenfrei.

Branchen: HighTech, Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie, Klimatechnologie, KI

Adresse: Start2 Group GmbH, Balanstraße 73 | Haus 19 B/ EG, 81541 München

Web: http://germanaccelerator.com

>>> Impact Factory

Der Impact Factory-Accelerator kümmert ich gezielt und ausschließlich um gemeinwohlorientierte Start-ups in der Wachstumsphase. Die teilnehmenden Startups bekommen Unterstützung in den Felder Market Readiness, Vertrieb und Wachstum, Kommunikation & PR, Finanzierung und Wirkungsoptimierung. Die hybriden Programme (Early, Scale, Community) mit individuellem Coaching und verschiedenen Workshop-Bausteinen dauern vier bis sechs Monate.

Branchen: Social Entrepreneurship

Adresse: Anthropia gGmbH, Franz-Haniel-Platz 4, 47119 Duisburg

Web: https://www.impact-factory.de/

>>> SevenAccelerator

Der SevenAccelerator fördert Unternehmen, die bereits gegründet sind, und sich in der Wachstumsphase befinden mit Wandeldarlehen und individuellen Media-Deals (Umfang: bis zu 3,8 Millionen Euro). Experten und das Partnernetzwerk unterstützen die Startups, sich zu entwickeln und ihre Bekanntheit zu erhöhen. Coachings helfen bei der Kampagnenentwicklung und in allen Medien- und Kreativfragen.

Branchen: ambitionierte, skalierbare B2C-Start-ups (branchenoffen)

Adressen:

SevenVentures GmbH, Medienallee 6, 85774 Unterföhring

SevenVentures GmbH, Potsdamer Platz 11, 10785 Berlin

Web: https://www.commerceandventures.com/investment-stages/sevenaccelerator

>>> SpinLab – The HHL Accelerator

Das Programm gehört zu den besten Europas ist auf sechs bis zehn Startups beschränkt. Geboten werden ein Platz im Coworking-Space mit 24/7-Zugang, Know-how, intensives Coaching und ein großes Netzwerk an Investoren , Experten und Alumni für sechs Monate. Die Teilnahme ist kostenfrei, es werden keine Anteile genommen.

Branchen: Fokus auf eHealth, Energy und Smart City

Adresse: SpinLab – The HHL Accelerator, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig

Web: http://www.spinlab.co/

>>> TechFounders.com

Ein dreimonatiges Programm sorgt hier dafür, dass dein Business ordentlich in Schwung kommt. Ziel des bezahlten Pilotprojekts oder des Proof-of-Concept (PoC) ist es, deine Businessidee in Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen zu entwickeln und zu testen. Idealerweise hast du am Ende des Programms einen großen Investor gefunden. Ein Budget gibt es auch: 25.000 Euro ohne Equity., dazu individuell abgestimmte Coachings.

Branchen: grundsätzlich keine Einschränkungen

Adresse: UnternehmerTUM Projekt GmbH, Lichtenbergstraße 6, D-85748 Garching

Web: https://www.techfounders.com/

>>> Gateway49

Der Lübecker Accelerator Gateway49 bietet ein neunmonatiges Förderprogramm für den optimalen Einstieg. Im Coaching- und Mentoring-Programm werden Teams ohne bisherigen Markteintritt mit bis zu 30.000 Euro unterstützt – ohne dafür Anteile abgeben zu müssen. Later Stage-Startups können mit bis zu 5.000 Euro gefördert werden. Dazu gibt es ein Workshopprogramm und Prototyping-Möglichkeiten.

Branchen: Fokus auf erneuerbare Energien, Life Science, Food, Smart Cit, Logistik, digitale Technologien

Adresse: Gateway49 Hub, Maria-Goeppert-Str. 9a (MFC VIII), 23562 Lübeck

Web: https://gateway49.com/

>>> TRIP – Thuringian Regional Innovation Program

Ziel des sechsmonatigen Accelerator-Programms ist es, Start-ups bereit für Investoren zu machen. Das Programm beinhaltet Workshops, Coachings und ein Budget von 4.000 Euro zur freien Verfügung (Prototyping, Marktrecherche, Kundeninterviews) Dazu profitierst du von eine Netzwerk aus mit Investor:innen, KMU, Innovator:innen und Corporates.

Branchen: keine Einschränkungen

Adresse: Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt

Web: https://trip.community/

>>> Startupbootcamp

Der internationale Netzwerk aus 80 Programmen bietet dreimonatige Programme für unterschiedliche Branchen in vier Ländern. Startupbootcamp unterstützt Gründer in der Frühphase und sorgt für eine schnelle Skalierung ihrer Unternehmen mit einem direkten Zugang zu den wichtigsten Mentoren, Partnern und Investoren in den jeweiligen Branche.

Branchen: keine Einschränkungen

Web: https://www.startupbootcamp.org/