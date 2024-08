Du willst selbstständig als Kfz-Mechaniker arbeiten und eine eigenen Kfz-Werkstatt eröffnen? EIne gute Idee: Autos müssen immer gewartet und instand gesetzt werden. Allerdings gibt es viele Faktoren, die du bei der Gründung berücksichtigen musst. Welche das sind, erfährst du in unserem Ratgeber.

Kfz-Werkstatt eröffnen – so geht’s ganz einfach | Leitfaden 2024

Kfz-Werkstatt eröffnen: Was du vorab wissen solltest

Mehr als 60 Millionen Autos sind, Stand 2024, in Deutschland zugelassen – sie sind und bleiben das liebste Fortbewegungsmittel der Deutschen. Und: Sie alle müssen gewartet und notfalls repariert werden. Eine eigene Kfz-Werkstatt eröffnen zu wollen, ist also nicht die schlechteste Idee!

Allerdings ist der Markt dynamisch und die Konkurrenz mit rund 36.000 Kfz-Werkstätten bundesweit groß. Du brauchst also unbedingt eine sorgfältige Planung und ein klares Konzept, wenn du erfolgreich eine Kfz-Werkstatt eröffnen willst.

Von der Auswahl des richtigen Standorts bis zur Ausarbeitung eines durchdachten Businessplans gibt es viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass deine Kfz-Werkstatt nicht nur erfolgreich startet, sondern auch langfristig besteht.

In unserem Leitfaden erfährst du, welche Voraussetzungen du dafür erfüllen musst, welche Schritte notwendig sind und welche Genehmigungen eingeholt werden müssen.

Was Voraussetzungen musst du mitbringen, um eine Kfz-Werkstatt eröffnen zu können?

Für eine Selbstständigkeit als Kfz-Mechaniker solltest du auf jeden Fall fachliches Know-how mitbringen, also eine entsprechende Ausbildung gemacht haben. Idealerweise hast du bereits ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt, bevor du deine eigene Kfz-Werkstatt eröffnest. Wichtig sind auch Kenntnisse in der Betriebswirtschaft: Du schraubst schließlich nicht nur an Autos rum, sondern leitest einen Betrieb.

Nicht zu unterschätzen ist auch die menschliche Komponente: Du solltest Freude am Umgang mit Menschen haben, die dir ihr liebstes Eigentum anvertrauen. Unsicherheiten wegen notwendigen Reparaturen und hoher Kosten lassen sich am besten mit Freundlichkeit und Offenheit begegnen.

Brauche ich einen Meistertitel, um selbstständig als Kfz-Mechaniker zu arbeiten?

Fest steht: Eine Kfz-Werkstatt unterliegt der Meisterpflicht. Du musst also entweder selbst Meister sein oder einen Kfz-Meister fest anstellen, wenn du eine Kfz-Werkstatt eröffnen willst. Das allerdings könnte angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt schwierig und teuer werden. Ein eigener Meisterbrief ist also empfehlenswert, zumal du deinen Betrieb dann „Meisterwerkstatt“ nennen kannst.

Preise und Einkommen: Was verdienst du mit einer eigenen Kfz-Werkstatt?

Wenn du eine Kfz-Werkstatt eröffnen willst, solltest du wissen, dass es verschiedene Verdienstmöglichkeiten gibt, die von der Art deines Unternehmens, Marktumfeld und der Unternehmensstrategie abhängen.

Wieviel verdient ein Kfz-Mechaniker als Angestellter und als Selbstständiger?

Laut Zahlen vom Jobportal Stepstone verdient man als angestellter Kfz-Mechaniker zwischen 29.600 Euro und 40.000 Euro im Jahr. Dieses Gehalt solltest du für dich selbst einkalkulieren, wenn du eine Kfz-Werkstatt eröffnen willst.

Um die Profitabilität deines Betriebes zu gewährleisten, ist es essenziell, die Kosten im Blick zu behalten, effizient zu arbeiten und sich ggf. auf Nischenmärkte oder spezielle Dienstleistungen zu fokussieren. Der Gewinn deines Betriebs kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren etwa dem Standort oder der Größe ab.

Eine Kfz-Werkstatt eröffnen: Lohnt sich das?

Prinzipiell ja: Wie oben erwähnt, ist das Auto weiterhin des Deutschen liebstes Kind. Bei 60 Millionen Fahrzeugen kommen pro Jahr knapp 100 Millionen Aufträge für Wartung und Reparatur zusammen: Insgesamt geben die Deutschen laut Statista 357 Euro pro Jahr und Pkw für Instandhaltung und Wartung aus. Die Nachfrage ist also stabil: Der durchschnittliche Umsatz eines Beschäftigten in der Kfz-Branche beträgt 107.000 Euro pro Jahr, der durchschnittliche Jahresumsatz pro Werkstatt liegt bei 605.000 Euro.

Marketing für deine Kfz-Werktstatt

Auftragsakquise: Wie komme an Aufträge, wenn ich eine Kfz-Werkstatt eröffnen will?

Selbstständig als Kfz-Mechaniker zu arbeiten: Das geht natürlich nur mit Kunden. Doch die Akquise von Aufträgen ist insbesondere in der Gründungsphase eine echte Herausforderung. Du solltest dir schon in der Gründungsphase ein Marketingkonzept überlegen. Wichtige Rollen spielen dabei

deine Website

Soziale Medien

lokale Werbung

und nicht zuletzt Mundpropaganda

Branchenportale – hier lohnt sich dein Eintrag

Als Gründer auf Kundenfang solltest du einschlägige Branchenregister nicht vernachlässigen. So könnt du im Bestfall Kundschaft gewinnen und gleichzeitig deine Sichtbarkeit im Web verbessern. Der Branchenbuch-Klassiker ist gelbeseiten.de: Weil sich die Suche nach Branche und Standort spezifizieren lässt, können dich potenzielle Kunden gezielt finden.

Empfehlenswert ist auch ein Eintrag bei Google My Business, um im Internet präsent zu sein.

Website für deine Kfz-Werkstatt

Eine eigene Website ist Pflicht, wenn du mit deiner Kfz-Werkstatt Erfolg haben willst. Schliesslich suchen Kunden zuerst im Internet nach Dienstleistungen. In unserer Anleitung erklären wir dir Schritt für Schritt, was du tun und beachten musst, wenn du eine eigene Website erstellen (lassen) willst. Unsere Checkliste hilft dir bei Planung, SEO-Recherche, Domain-Reservierung und rechtlichen Vorgaben.

Kfz-Werkstatt eröffnen: Voraussetzungen und Genehmigungen

Die Eröffnung einer Kfz-Werkstatt ist an verschiedene Anmeldungen, Genehmigungen und rechtliche Voraussetzungen gebunden, die beachtet werden müssen, um das Unternehmen rechtskonform zu betreiben.

Welche ist die passende Rechtsform für deinen Kfz-Werkstatt?

Die Wahl der passenden Rechtsform ist entscheidend und beeinflusst Aspekte wie Haftung, Steuerpflicht und Unternehmensführung. Gängige Rechtsformen für Kfz-Werkstätten sind Einzelunternehmen, GmbH oder UG (Unternehmergesellschaft). In unserer Übersicht findest du die wichtigsten Fragen und Entscheidungshilfen zur passenden Rechtsform für deine Kfz-Werkstatt.

Welche Anmeldungen sind nötig, um eine Kfz-Werkstatt eröffnen zu können?

Dass du selbst Meister sein musst oder einen Meister anstellen musst, haben wir bereits geklärt. Um eine Kfz-Werkstatt eröffnen zu können, musst du allerdings noch weitere Voraussetzungen erfüllen.

Handwerksrolle

Da du ein zulassungspflichtiges Handwerk ausübst, bist du verpflichtet, deinen Betrieb bei der zuständigen Handwerkskammer in die Handwerksrolle einzutragen.

Gewerbe anmelden

Natürlich musst du deinen Betrieb auch beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Dabei machst du Angaben zum Unternehmen, zur Rechtsform und zum geschäftsführenden Inhaber. Nach der Anmeldung erhältst du eine Gewerbeanmeldebestätigung.

Finanzamt

Sobald du dein Gewerbe angemeldet hast, wird das Finanzamt automatisch informiert und vergibt eine Steuernummer. Je nach Rechtsform und Umsatz können verschiedene Steuerarten wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer oder Körperschaftssteuer anfallen.

Berufsgenossenschaft

Kfz-Betriebe sind verpflichtet, sich bei der zuständigen Berufsgenossenschaft anzumelden: In deinem Fall ist das die Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Sie ist für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter zuständig und bietet Unterstützung in Sachen Arbeitssicherheit.

Welche Versicherungen brauchst du, wenn du eine Kfz-Werkstatt eröffnen willst?

Neben der gesetzlichen Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaft sind weitere Versicherungen sinnvoll, wenn du eine Kfz-Werkstatt eröffnen und dein Unternehmen und deine Mitarbeiter absichern willst. Dazu gehören für Handwerksbetriebe generell eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine Rechtsschutzversicherung und gegebenenfalls auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung.

In deinem Fall empfiehlt es sich, auch einige spezielle Versicherungen für Kfz-Werkstätten abzuschließen:

Kfz-Handel- und -Handwerk-Versicherung: Für alle Schäden, die an Kundenfahrzeugen (und allen anderen Fahrzeugen) entstehen, während sie sich auf deinem Betriebsgelände befinden.

Für alle Schäden, die an Kundenfahrzeugen (und allen anderen Fahrzeugen) entstehen, während sie sich auf deinem Betriebsgelände befinden. Geschäftsinhaltsversicherung : Feuer, Wasser, Einbruch können teuer werden, da in einer Kfz-Werkstatt, da sich dort meist große Werte befinden.

: Feuer, Wasser, Einbruch können teuer werden, da in einer Kfz-Werkstatt, da sich dort meist große Werte befinden. Zusatzhaftpflicht für Kfz-Handwerksbetriebe: Diese Versicherung deckt Folgeschäden an Fahrzeugen ab, die durch deine Tätigkeiten entstehen.

Finanzierung und Businessplan für deine Kfz-Werkstatt

Ein Kfz-Werkstatt zu eröffnen ist mit Kosten verbunden. Zum einen musst du, je nach Rechtsform deiner Firma, Geld für das Stammkapital aufbringen. Zu den Gründungskosten gehören aber auch Investitionen in deine Gewerbeimmobilie, die Anschaffung von Maschinen und Geräten, außerdem musst du Material und Werkzeuge kaufen, du brauchst eine Büroeinrichtung und solltest Kosten für Marketing und Werbung kalkulieren.

Im laufenden Betrieb brauchst du genügend flüssige Geldmittel, um Löhne zu bezahlen, für den Unterhalt deiner Maschinen und Fahrzeuge aufzukommen, Versicherungen, Steuern und Betriebskosten zu begleichen.

Selbstständig mit einer Kfz-Werkstatt: So wichtig ist der Businessplan

Ein durchdachte Businessplan ist für die Gründung einer Kfz-Werkstatt unerlässlich. Der Businessplan dient nicht nur als strategischer Leitfaden für die Unternehmensführung, sondern ist auch ein entscheidendes Dokument, wenn es darum geht, externe Finanzierungsmittel wie Kredite oder Förderungen zu erhalten. Was genau in einen Businessplan gehört und wie er aufgebaut sein muss, erklären wir dir in unserer Anleitung.

Euren Businessplan könnt ihr auf der Gründerplattform ziemlich schnell und ziemlich gut schreiben. Schritt für Schritt hilft euch ein kostenloses Tool bei Struktur, Formulierungen und sogar dem Zahlenteil – bis ihr euren persönlichen Businessplan in der Hand haltet. Jetzt kostenlos anmelden

Wie finanziere ich meine Kfz-Werkstatt?

Eine mangelhafte Finanzplanung zählt zu den häufigsten Ursachen für eine gescheiterte Gründung: Du solltest dir also im Klaren darüber sein, dass du Einiges an finanziellen Mitteln brauchst, wenn du eine KfzWerkstatt eröffnen willst. Falls dein eigenes Geld nicht ausreicht, brauchst du Fremdkapital. Neben dem klassischen Bankkredit kannst du dich um Fördergelder und den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur bemühen.

Wir haben die wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten für Gründerinnen und Gründer in einem Leitfaden zusammengefasst.

Kfz-Werkstatt eröffnen: Ohne Geschäftskonto geht es nicht

Ohne Konto geht es nicht. Zur Gründung eines Unternehmens gehört auch die Eröffnung eines Geschäftskontos, die Nutzung eures privaten Konto für geschäftliche Vorgänge ist weder ratsam noch clever (dafür aber illegal). In unserem Geschäftskontovergleich erfährst du alles über Kosten, Zinsen, Service und Extras.

Fazit

Selbständig als Kfz-Mechaniker zu arbeiten ist eine echte Herausforderung, aber eine, die sich lohnt. Du musst bereit sein, hart zu arbeiten und dich gut vorbereiten, wenn du deine eigene Kfz-Werkstatt eröffnen willst. Mit einem soliden Businessplan und einer durchdachten Marketing-Strategie kannst du aber erfolgreich durchstarten.