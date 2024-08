SevenVentures Pitch Day 2024 sucht Startups: 3 Millionen Euro Mediabudget zu gewinnen

Die 12. Ausgabe des SevenVentures Pitch Day läuft unter dem Motto „Joyning Your Journey“: Bewerbungen für den mit 3 Millionen Euro Werbebudget dotierten Preis sind bis 12. September möglich. Das Finale findet am 15. Oktober im Rahmen des New Com Summit in München statt und wird erstmals per Live-Stream auf Joyn übertragen.

3 Millionen Euro Werbebudget und das Geld für einen eigenen TV-Spot: Junge Unternehmen haben beim SevenVentures Pitch Day die Chance, das nächste Level zu erreichen. Nicht zuletzt wegen des hochdotierten Preises gilt der SevenVentures Pitch Day als eines der wichtigsten Events der Startup-Szene weltweit. Für den diesjährigen Wettbewerb können sich Startups bis 12. September bewerben.

Unter dem Motto „Joyning Your Journey“ sucht SevenVentures, der Investmentarm von ProSiebenSat.1 und führende TV-Media-Investor, innovative Startups mit verbraucherorientierten Produkten oder Dienstleistungen. Die Unternehmen sollten sich bereits in einem Entwicklungsstadium befinden, in dem sie von der Werbepower einer Bewegtbildkampagne nachhaltig profitieren und damit ihr Geschäftsmodell für einen breiten Markt schnell skalieren können.

SevenVentures Pitch Day: Finale erstmals live bei Joyn

Der Wettbewerb richtet sich vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt Fuß fassen wollen, sowie an internationale Unternehmen, die vor der Expansion in die DACH-Region stehen. Unter den Bewerbungen wählt ein erfahrenes Team aus Investment-Expert:innen von SevenVentures die vier Finalisten aus, die am 15. Oktober auf der Bühne der Wappenhalle in München im Rahmen des „New Com Summit“ live vor einer hochkarätigen Jury pitchen. Durch den live auf Joyn übertragenen SevenVentures Pitch Day führt, wie bereits in vorherigen Jahren, ProSieben-Moderator Steven Gätjen.

Mit Saliha Özcan (Gründerin Sallys Welt) und Boris Hardi (Geschäftsführer Oonique) sitzen gleich zwei erfahrene Gründer:innen in der Jury, die aus erster Hand wissen, wie wichtig Reichweite und Markenbildung für den langfristigen Unternehmenserfolg sind. Außerdem in der Jury: Jason Modemann – er ist Co-Founder und Co-CEO von Mawave Marketing, laut Financial Times eine der am schnellsten wachsenden Agenturen Europas für Social Outcomes.

Alexandra Szarmach hat als Geschäftsführerin und CHRO von flaconi nicht nur einen geschulten Blick für das Anwerben und die Weiterentwicklung von qualifizierten Mitarbeiter:innen, sondern kennt sich durch ihre Tätigkeit bei einem der führenden deutschen Online-Shops für Beauty und Parfum auch im Bereich E-Commerce bestens aus.

Angeführt wird die diesjährige Jury erneut von SevenVentures-Geschäftsführer Florian Weber: „Als langjähriger Jury-Gastgeber des SevenVentures Pitch Day freue ich mich auch dieses Jahr wieder auf die spannenden Bewerbungen der Start-ups und vor allem darauf, die vier Finalisten gemeinsam mit meinen hochkarätigen Jury-Kolleg:innen live auf der Bühne zu erleben. Der Livestream des Finales auf Joyn ist für uns ein absolutes Highlight, denn so werden noch mehr Menschen diesen Wettbewerb und die Show live verfolgen. Und die Sieger können sich direkt an die Präsenz auf Joyn gewöhnen, schließlich gibt es eine eigene TV- und Digitalkampagne in Millionenhöhe zu gewinnen.“