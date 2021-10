Gründerstory Berlin Cuisine: Food-Konzepte und Events trotz Coronakrise

Berlin Cuisine erstellen individuelle Food-Konzepte für jegliche Art von Events. Neben Live-Catering-Events und Taste Boxen bieten die Berliner digitale Koch-Events namens “Virtual Taste” für Unternehmen an. Wie die Coronakrise neue Konzepte erfordert und wie innovative Gründer reagieren, erfahrt ihr in dieser Gründerstory.

Name: Berlin Cuisine Startup aus: Berlin Gegründet: 2013 Webseite: www.berlin-cuisine.com

Das ist Berlin Cuisine

Unser Anspruch: surprise and excite, unser Motto: Vollgas. Für Virtual Taste: Mit digitalen Kochevents bringen wir das kulinarische Geschmackserlebnis zu unseren Kunden nach Hause und revolutionieren die Catering-Branche. Für Live-Events: Wir wollen die Erwartungen unserer Kunden vor, auf und nach dem Event übertreffen und mit unserem Engagement einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Wir erstellen Konzepte für jegliche Art von Live-Events. Dabei kann es sich beispielsweise um Teamevents, Sommerfeste, Kongresse und auch Hochzeiten handeln. Für die Virtual Taste Events sprechen wir primär Unternehmer*innen an.

Das sind unsere USPs …

Uns unterscheidet am stärksten von unserer Konkurrenz, dass wir unseren Kunden ermöglichen, mit individuell entwickeltem Food-Konzepten eine Botschaft zu kommunizieren. Mit uns können Unternehmen ein Ausrufezeichen hinter ihre Veranstaltung setzen. Dabei liegt unsere größte Stärke vor allem in der Anpassbarkeit unserer Konzepte. Wenn sich zum Beispiel ein Unternehmen für ein komplett veganes Catering entscheidet, sendet das wiederum Signale an die Stakeholder. Für uns ist nichts unmöglich. Das haben wir auch in der Corona-Krise bewiesen. Wir haben uns erfolgreich durch den Lockdown gerettet und zusätzlich ein lukratives, zukunftsorientiertes und krisensicheres digitales Standbein aufgebaut. Wie? Indem wir aus dem Stand eine Showküche gebaut haben, um dort unsere Virtual Taste Events durchzuführen.

So kam uns die Idee …

Ich war und bin (teilweise noch) leidenschaftlicher Koch. Mein Traum war es immer irgendwann ein eigenes Restaurant zu betreiben. Damals habe ich meine Kochausbildung bei Kolja Kleeberg gemacht und war danach mit meinem damaligen Geschäftspartner Felix Metzger auf einer Asienrundreise, um in 13 Ländern 18 Praktika zu absolvieren und meinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Nach unserer Rückkehr nach Deutschland wollten wir ganz groß mit einem Restaurant durchstarten. Doch unsere Suche nach Investoren zeigte uns, dass diese sich zwar gerne für Probeessen bekochen lassen, aber nicht wirklich Geld in die Hand nehmen, um in uns zu investieren. Daher kam uns 2013 die Idee für ein Event-Catering Konzept und Berlin Cuisine.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups … Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Berlin Cuisine – contemporary taste. Berlin bedeutet für uns: Eine Stadt, die so international ist wie die Reise, die Felix und ich gemeinsam erleben durften. Diese Einflüsse lassen sich auch in unseren Gerichten wiederfinden. Contemporary Taste eben, ein zeitgenössischer Geschmack, den wir mit “Wumms” kochen. Unsere Anekdote zu “Cuisine” ist, dass wir häufig im Team unsere Domain oder E-Mail-Adresse wie folgt buchstabieren: “Berlin, wie die Stadt” und “Cuisine” wie französisch Küche: C u i s i n e.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir wussten von Anfang an, was wir anbieten wollen und das die entscheidende Bedeutung, die Qualität unserer Speisen haben wird. Doch hatten wir damals schon Ahnung, wie man eine Organisation aufbaut? Absolut nicht. Wir haben quasi ‘abgearbeitet, was reinkam’ und das ohne wirkliche Prozesse. Man könnte sagen, es ging öfters mal drunter und drüber. Heute wissen wir, der Aufbau unseres Unternehmens war der Prozess.

So haben wir uns finanziert … So haben wir uns finanziert …

Wir haben vorne herein auf ein dynamisches und natürliches Wachstum gesetzt. Damals sind wir komplett eigenfinanziert gestartet, haben also auf externes Kapital verzichtet. Im Endeffekt finanzieren wir uns über unsere Leistungen und die Empfehlungen der zufriedenen Kunden.

Waren bestimmte Gründer-Programm relevant …

Nein, wir haben auch an keinen Accelerator Programmen teilgenommen. Berlin Cuisine hat mehrmals am Caterer des Jahres Award teilgenommen, und einmal gewonnen und mehrmals nominiert worden. Aber das war kein Wachstumsbooster.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Wir durften großartige Events umsetzen, einen Auszug davon gibt es unter berlin-cuisine.com/kunden – auf diese sind wir sehr stolz. Ein großer Erfolg war definitiv jedes Jahr seit 2015 die gemeinsame Weihnachtsfeier mit unserem gesamten Team – um gemeinsam mit dem besten Team der Welt ins nächste Jahr zu schreiten. Denn unser Team ist unsere beste Zutat. Wir haben im Dezember 2020 im Lockdown erfolgreich unser neues Produkt “TasteBox” über 20.000 Mal übwiegend in Deutschland, aber auch in der gesamten Welt verkauft und verschickt. So wurden wir innerhalb von wenigen Tagen bei unserem Versanddienstleister als Großkunde gelistet.

Das ist unsere Vision …

Unsere Vision ist es DIE Adresse für nachhaltiges Event-Catering und die unangefochtene Nummer 1 auf dem deutschen Event-Catering Markt sein. Am meisten wird uns die Antwort auf den Megatrend New Work fordern und welche Aufgabe Catering für Mitarbeiter im Homeoffice und virtuelle Veranstaltungsformate haben wird. Hier arbeiten wir gerade an zwei Produkten/Formate, die wir national und vielleicht auch international ausrollen werden.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns … Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Wenn wir stattfinden – also sprich für unsere Kunden Events umsetzen dürfen, dann ist das meistens die beste Art des Marketings: unsere Autos, LKWs sind mit unserem Branding in der Stadt unterwegs. Unser Team und Servicekräfte tragen unsere Shirts und Jacken. Wenn wir erfolgreiche Events umsetzen, und 10 von 10 Punkten von unseren Kunden und ihren Gästen erhalten, dann ist das das beste Empfehlungsmarketing, was wir uns vorstellen können und wir können weiter “abarbeiten, was reinkommt” (siehe oben). Des Weiteren teilen wir gerne einen Auszug der Events auf unserer Website unter berlin-cuisine.com/kunden als Referenzprojekte, das wird auch gerne von unseren Kunden gesehen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Ohne Plan einfach los.

Wir nutzen ein auf uns angepasstes Catering-Branchenspezifisches ERP, um unsere Catering-Aufträge durch die verschiedenen Abteilungen zielsicher zum Kunden zu transportieren.

Eure Tipps für Gründer …

Arbeite hart und viel. Hol dir einen Mentor. Verzichte nicht auf Urlaub.

Name: Berlin Cuisine Jensen GmbH Logo: Gründungsdatum: 2013 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründerin: Max Jensen Hier findet ihr uns: Beusselstraße 44 n-q, Haus 25, 10553 Berlin Website: www.berlin-cuisine.com/ Social Media: Facebook Instagram LinkedIn