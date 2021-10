Ob Investor, Gründer oder Protagonist in einem der zahlreichen europäischen Startup-Hubs: verschafft eurer Stimme Gehör. Der “State of European Tech 2021” beleuchtet die europäische Tech-Wirtschaft. Zu gewinnen gibt’s bei der Umfrage auch etwas.

Wie geht’s, wie steht’s in der Tech-Branche? – Eure Perspektive und Expertise sind gefragt

2021 war ein großes Jahr für das europäische Technologie-Ökosystem – und es ist noch lange nicht zu Ende. Ihr könnt dabei helfen, die unglaubliche Geschichte im diesjährigen “State of European Tech Survey” zu erzählen. Durch eure Teilnahme an dieser Umfrage könnt ihr sicherstellen, dass eure Perspektive in einem der aussagekräftigsten Datensätze der europäischen Technologiebranche vertreten ist.

Neben den finanziellen Entwicklungen der Startup-Branche und den Auswirkungen der Corona-Pandemie legt der diesjährige Report einen besonderen Fokus auf Diversität und Diskriminierung in der Startup-Welt (und welche (positiven) Entwicklungen, wenn überhaupt, es in den vergangenen Jahren gab), die europäische Politik und ihr Impact auf die Digitalwirtschaft oder die Entwicklung der Tech-Hubs in Europa.

Im Dezember 2021 will Atomico in Zusammenarbeit mit Slush, Orrick und der Silicon Valley Bank seinen jährlichen State of European Tech Report veröffentlichen. Der Bericht ist ein zuverlässiges Barometer für das Tech-Ökosystem der Region und die Trends, die dieses Jahr geprägt haben – von rekordverdächtigen Risikokapitalinvestitionen bis hin zu neuen Anstrengungen im Bereich Diversität – und jetzt habt ihr die Chance, mitzureden.

Das Ausfüllen dauert etwa fünf Minuten, und es werden nur Fragen angezeigt, die für eure Expertise relevant sind – füllt die Umfrage zum “State of European Tech” noch bis zum 20. Oktober aus. Außerdem habt ihr die Chance, einige der tollen Preise zu gewinnen, die Atomico zur Verfügung stellt, darunter auch zwei Tickets für Slush in Helsinki.