Gründerstory bezahl.de – Wie zwei Kölner Gründer das Zahlungsmanagement des Autohandels modernisieren

Die Gründer um bezahl.de und ihr Projekt können als Sinnbild für ein typisch deutsches Problem gesehen werden: Gerade in mittelständigen Unternehmen werden in der Buchhaltung tatsächlich noch Bücher gehalten, Aktenordner gesammelt und viele kleine Handgriffe getan. bezahl.de digitalisiert diese Prozesse und hat damit beinahe alle deutschen Automarken überzeugt.

Name: bezahl.de Startup aus: Köln Gegründet: 2018 Webseite: www.bezahl.de

Das ist bezahl.de

bezahl.de digitalisiert das Zahlungs- und Forderungsmangament (welches im deutschen Mittelstand häufig von manuellen Aufwänden geprägt ist) und sorgt dadurch für eine Echtzeit-Übersicht von Forderungen inklusive Bezahlstatus und hebt die Datenqualität für alle Beteiligten auf ein neues Level.

Der Pitch

bezahl.de ist das Hauptprodukt unseres Fintechs NX Technologies und wurde mit der Vision entwickelt, das Zahlungsmanagement in einer der bedeutendsten SME-Branchen Deutschlands – dem Automobilhandel – zu revolutionieren, welches bislang enorm ineffizient ablief.

Wir bieten der Automobilbranche mit bezahl.de erstmals zuverlässige und moderne Zahlungs- und Forderungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad. Die Plattform löst damit die heute oft händischen Workarounds im Backoffice ab und hilft dabei, Aufwände stark zu reduzieren, die im Autohandel zwei Drittel (!) der Kosten erzeugen und somit wichtige Marge “auffressen”.

Neben der Live-Transparenz über alle Forderungen mit Bezahlstatus liefert bezahl.de durch den Einsatz einer innovativen Technologie erstmals mit 100% Genauigkeit Transaktionsdaten für die Verbuchung in der Buchhaltung. Der ganzheitliche Ansatz deckt zudem Geldwäscheprävention und smartes Forderungsmanagement ab. Zusätzlich zu dieser Prozessvereinfachung für den Handel wird den Kunden erstmals ein state-of-the-art Bezahlerlebnis mit unterschiedlichen Zahlungsarten geboten, sodass digital oder offline wie auch sofort oder in Raten gezahlt werden kann.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Mit mehr als 70% der deutschen Top-100 Autohandelsgruppen haben sich nahezu alle “Opinion Leader” im Automotive Umfeld bereits für bezahl.de entschieden, sodass wir hier bereits auf dem besten Weg zum neuen Industriestandard sind. Die europäische Expansion folgt. Darüber hinaus hat bezahl.de das Potenzial, auch in anderen Branchen mit ähnlichen Pain-Points zur notwendigen Digitalisierung beizutragen.

So kam uns die Idee …

Als Gründerteam waren wir beide – Lasse Diener und Ulrich Schmidt – schon ziemlich gut vernetzt in der Automotive-Branche. Wir lernten uns in einem anderen FinTech kennen, wo wir an einer Art „Paypal für Autos“ (Digitales Treuhandmodell für die Abwicklung von großen Summen) im Privatkundenbereich gearbeitet haben.

Als wir uns 2018 bei einem Besuch eines Autohändlers in Süddeutschland mit der Buchhaltung zusammengesetzt hatten, wurde das Gespräch häufig von Anrufen von Verkäufern unterbrochen. Die Verkäufer wurden vom Kunden angerufen, dass sie das Geld überwiesen hatten und mussten – aufgrund fehlender Automatisierung und Transparenz – jetzt bei der Buchhaltung den Bezahlstatus abfragen. Diese Information wurde dann entweder im großen Aktenschrank hinter dem Arbeitsplatz oder im online Banking nachgeschaut. Sollte da noch keine Zahlung vermerkt sein, wurde der Verkäufer gebeten, am nächsten Tag noch einmal anzurufen.

Durch unsere Expertise in Echtzeitüberwachung des Zahlungsverkehrs haben wir den Entschluss gefasst, diesen Prozess ganzheitlich zu automatisieren und jedem Beteiligten – vom Verkäufer, der Buchhaltung, Disposition und Endkunden – zur Verfügung zu stellen.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Das werden wir oft gefragt! Wir haben in der Anfangszeit viel diskutiert, ob wir einen englischen oder deutschen Namen für unser Produkt wählen sollten, da uns von Beginn klar war, dass wir eine große und damit auch internationale Story schreiben möchten.

Durch Erfahrungen im vorherigen FinTech mit einem englischen Produktnamen hatten wir aber auch bereits erlebt, dass ein solcher im deutschen Markt nicht immer direkt auf Anklang stößt bzw. auch verkomplizieren kann. Insbesondere bei Vertriebsaktivitäten am Telefon wurde dieser oft missverstanden und sorgte zum Teil auch für eine ablehnende Haltung von älteren und sehr traditionellen Geschäftsleuten, wenn es um das Thema “Zahlung” geht – wir sind hier eben im klassischen Mittelstand unterwegs.

Ein deutscher und sehr eindeutiger Produktname schien uns hier der beste Weg, um mit unserem Produkt den deutschen Automobilhandel zu durchdringen und schnell eine Marke aufzubauen.

Rückblickend gesehen war das definitiv die richtige Entscheidung. In Hinblick auf die anstehende Internationalisierung halten wir uns aber natürlich die Option offen, einen internationalen Produktnamen für den Vorstoß in andere Nationen zu wählen. Nicht ohne Grund hat die Company hinter dem Produkt bezahl.de mit NX Technologies auch einen internationalen Namen.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Nachdem wir durch intensive Gespräche und vor Ort Besuche bei verschiedenen Autohandelsgruppen – von klein bis groß und von Mercedes bis VW Partner – sehr gut verstanden hatten, welches Problem es in den damaligen Prozessen rund um die Forderung und Zahlung gibt, ging es in Höchstgeschwindigkeit an die Entwicklung eines MVP für bezahl.de.

Dadurch, dass wir die Idee von Beginn an sehr eng mit dem Markt gespiegelt und entwickelt hatten, gab es sofort einige namhafte Partner, die den bezahl.de MVP mit uns pilotiert und durch iteratives Feedback tollen Input für die Weiterentwicklung gegeben haben. So konnten wir schnell Fahrt aufnehmen, Traction in den Transaktionen aufbauen und die ersten pressewirksamen Kunden-Erfolgsgeschichten schreiben.

Als wir dann sehr früh auch die ersten in dieser Branche sehr wertvollen Händlerverbände von VW/Audi, Mercedes, BMW etc. von bezahl.de überzeugen konnten, war der Knoten geplatzt und immer mehr der Top 100 Autohandelsgruppen kamen an Bord.

Auf dem Weg haben wir immer großen Wert darauf gelegt, bezahl.de durch Feedback unserer Partner weiterzuentwickeln, so entstanden schließlich tolle weitere Produkte wie die Selfservice “smartkasse” für den Werkstattbereich, ein Geldwäschepräventions-Tool, das automatisierte Mahnwesen und integrierte Finanzierungsprodukte.

Heute managen wir mehrere Hundert Millionen Euro Plattformvolumen pro Monat über bezahl.de, was schon einen einstelligen Marktanteil im Autohandel darstellt und uns sicherlich zu einem wichtigen Player im deutschen Automobilhandel macht. Dennoch sind wir immer noch am Beginn unserer Story und haben viel vor!

Wie groß war euer Team zum Start? Und jetzt?

Wir sind 2018 mit sechs weiteren, hochmotivierten Zahlungsexperten im Team gestartet, zusammen mit uns die sogenannten “First 8”. Was uns dabei besonders stolz macht, ist, dass auch heute immer noch allesamt an Bord sind. Das zeigt auch, dass uns auf dem Weg durchaus nicht langweilig geworden ist und alle auch über fünf Jahre nach Gründung immer noch fest von unserem gemeinsamen Weg überzeugt sind.

Über die Zeit sind wir dann schnell gewachsen und können heute auf mehr als 100 Mitarbeitende aus über zehn Nationen zählen. Unser Ziel ist es, bezahl.de zu Europas Standard für Zahlungsmanagement im Automotive Umfeld zu etablieren, unseren Touchpoint an der Zahlung für weitere Cross-Selling-Potenziale zu nutzen und weitere Branchen zu erobern. Das schaffen wir nur mit einem starken, motivierten Team, das sich in den nächsten Jahren bei unseren ambitionierten Plänen weiter mit hoher Geschwindigkeit vergrößern wird – also in kurz: We´re hiring!

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Wir haben auf dem Weg natürlich viele Fehler gemacht. Das halten wir auch für unumgänglich, wenn man in einer gewissen Geschwindigkeit ein vollständig neues Produkt im Markt etablieren möchte, da muss man mutig und eher auch mal “zu schnell” sein. Zum Glück können wir heute allerdings sagen, dass kein so richtig “Großer” Fauxpas dabei war.

Härter erwischt haben uns da leider externe Faktoren mit der Wirecard-Pleite, der Insolvenz unseres ersten, richtig großen Kunden und den Auswirkungen von Covid durch u.a. Chipmangel und Lieferketten-Problemen, die in der Aufbauphase natürlich doppelt weh tun.

Wir waren aber z.B. zu Beginn sicherlich oft zu sparsam und hätten noch mutiger in Partnerschaften und Systemintegrationen investieren können. Da haben wir zum Teil echt Zeit verloren, das machen wir heute anders. Zusätzlich haben wir an manchen Stellen sicherlich auch mal zu Junior eingestellt oder durch die Einstellung von senioren Personen gedacht, dass alle Probleme in dem Bereich plötzlich gelöst werden würden. Da waren durchaus Fehleinschätzungen dabei, die man so heute nicht wiederholen würde.

Zu unseren wichtigsten Helfern zählt definitiv die Personalentwicklungs-Plattform Leapsome. Wir nutzen diese seit Anfang des Jahres 2023 sehr erfolgreich in verschiedenen Bereichen: für unsere wöchentlichen Stimmungsumfragen, unsere Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, die einmal im Quartal stattfindet sowie zur Abwicklung und Dokumentation unserer Objectives und Key Results (OKRs). Seit diesem Monat bauen wir mithilfe von Leapsome außerdem eine interne Weiterbildungs- und Schulungsplattform auf. Wir arbeiten insbesondere deswegen gerne mit Leapsome, weil es mehrere Funktionalitäten übersichtlich in einem Tool vereint. Darüber hinaus hat die Plattform einen schnellen und hilfsbereiten Kundenservice sowie eine umfangreiche Best-Practice-Datenbank, die einem als Nutzer sehr weiterhilft.

Weitere Tool-Tipps: ClickUp als übersichtliches Projektmanagement-Tool, mit dem wir abteilungsübergreifend agil arbeiten können. Dazu arbeiten wir komplett mit Google, was uns durchaus die ein oder andere Diskussion mit Microsoft-Verfechtern einbringt, sobald diese bei uns starten – überzeugt haben wir sie bisher aber eigentlich alle sehr schnell.

Eure Tipps für Gründer …

Drei zentrale Dinge:

Team First: Das beste Team aufbauen wollen, um das Unmögliche möglich zu machen, ist für uns ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Einerseits kann man nur so die ganz großen Erfolge erzielen, aber insbesondere auch schwierige Phasen bekommt man durch eine starke Kultur und Teamzusammenhalt viel besser gemeistert. Nicht aufgeben, auch wenn ständig gesagt wird, dass man “nie schaffen wird, das aufzubrechen” – selbst ständig erlebt. Wenn man dabei dann noch die Kunden und ihre Probleme zum Zentrum macht, diese wirklich versteht und das Feedback in die Produktentwicklung miteinbezieht, steigert man die Erfolgschance immens. Natürlich: Fokus, Fokus, Fokus. Auch wenn es an jeder Ecke Chancen gibt, die man am liebsten sofort ergreifen würde, sollte man sich vor allem in frühen Phasen nicht verzetteln. Wir haben zum Beispiel gleich im ersten Jahr die Gelegenheit gehabt, einen der größten Gebrauchtwagenhändler Europas zu gewinnen. Das hätte aber sofortige Expansion und eine andere Währung bedeutet. Heute sind wir froh, dass wir das damals abgelehnt haben, um uns erst mal auf die Markteinführung und Produktentwicklung in Deutschland zu fokussieren.

